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ВБ направит $100 млн на модернизацию автодорог и уличное освещение в городах
ВБ направит $100 млн на модернизацию автодорог и уличное освещение в городах
В дополнение к инвестициям в городскую инфраструктуру проект предоставит возможность региональным и муниципальным хокимиятам приобрести необходимые машины и... 14.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-14T11:21+0500
2021-06-14T11:21+0500
экономика
сурхандарьинская область
всемирный банк
инвестиции
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Совет директоров Всемирного банка одобрил финансирование проекта "Комплексное развитие средних городов" в Узбекистане. В рамках этой инициативы в городах Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей будет улучшена работа муниципальных служб.Международная ассоциация развития, входящая в Группу Всемирного банка, предоставит правительству Узбекистана $100 млн в форме льготного кредита по очень низкой процентной ставке и со сроком погашения до 30 лет.Список городов, которые будут вовлечены в проект, будет утвержден в течение шести месяцев после завершения консультаций с областными и городскими хокимиятами. В числе критериев отбора - социально-экономические потребности и возможности, говорится на сайте представительства ВБ в Узбекистане.В рамках проекта планируется улучшить и расширить системы водоснабжения и канализации, модернизировать электроэнергетическую инфраструктуру и уличное освещение, автомобильные дороги, пешеходные и зоны пользования общественным транспортом.В числе первоочередных задач также повышение энергоэффективности общественных зданий, реконструкция мест общественного пользования, парков, улиц и их соответствующей инфраструктуры, проведение реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия на территории соответствующих населенных пунктов.В дополнение к инвестициям в городскую инфраструктуру проект предоставит возможность региональным и муниципальным хокимиятам приобрести необходимые машины и оборудование для обслуживания городской инфраструктуры и хозяйства. Будет оказано содействие в повышении квалификации сотрудников администраций в области управления городским хозяйством, включая внедрение современных экологических стандартов в данный процесс, утилизацию твердых бытовых отходов, планирование условий для безопасного дорожного движения и эффективной транспортной мобильности в населенных пунктах, а также в других сферах, способствующих устойчивому и экологически чистому развитию данных населенных пунктов.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/na-chto-sposobna-ekonomika-uzbekistana-po-mneniyu-vsemirnogo-banka--analiz-18066552.html
сурхандарьинская область
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сурхандарьинская область, всемирный банк, инвестиции, кашкадарьинская область

ВБ направит $100 млн на модернизацию автодорог и уличное освещение в городах

11:21 14.06.2021
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© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2021
© Flickr / Shiny Things
В дополнение к инвестициям в городскую инфраструктуру проект предоставит возможность региональным и муниципальным хокимиятам приобрести необходимые машины и оборудование для обслуживания городской инфраструктуры и хозяйства.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Совет директоров Всемирного банка одобрил финансирование проекта "Комплексное развитие средних городов" в Узбекистане. В рамках этой инициативы в городах Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей будет улучшена работа муниципальных служб.
Международная ассоциация развития, входящая в Группу Всемирного банка, предоставит правительству Узбекистана $100 млн в форме льготного кредита по очень низкой процентной ставке и со сроком погашения до 30 лет.
Список городов, которые будут вовлечены в проект, будет утвержден в течение шести месяцев после завершения консультаций с областными и городскими хокимиятами. В числе критериев отбора - социально-экономические потребности и возможности, говорится на сайте представительства ВБ в Узбекистане.
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В рамках проекта планируется улучшить и расширить системы водоснабжения и канализации, модернизировать электроэнергетическую инфраструктуру и уличное освещение, автомобильные дороги, пешеходные и зоны пользования общественным транспортом.
В числе первоочередных задач также повышение энергоэффективности общественных зданий, реконструкция мест общественного пользования, парков, улиц и их соответствующей инфраструктуры, проведение реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия на территории соответствующих населенных пунктов.
В дополнение к инвестициям в городскую инфраструктуру проект предоставит возможность региональным и муниципальным хокимиятам приобрести необходимые машины и оборудование для обслуживания городской инфраструктуры и хозяйства. Будет оказано содействие в повышении квалификации сотрудников администраций в области управления городским хозяйством, включая внедрение современных экологических стандартов в данный процесс, утилизацию твердых бытовых отходов, планирование условий для безопасного дорожного движения и эффективной транспортной мобильности в населенных пунктах, а также в других сферах, способствующих устойчивому и экологически чистому развитию данных населенных пунктов.
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