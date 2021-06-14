https://uz.sputniknews.ru/20210614/vb-napravit-100-mln-na-modernizatsiyu-avtodorog-i-ulichnoe-osveschenie-v-gorodax-19230213.html

ВБ направит $100 млн на модернизацию автодорог и уличное освещение в городах

ВБ направит $100 млн на модернизацию автодорог и уличное освещение в городах

В дополнение к инвестициям в городскую инфраструктуру проект предоставит возможность региональным и муниципальным хокимиятам приобрести необходимые машины и... 14.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-14T11:21+0500

2021-06-14T11:21+0500

2021-06-14T11:21+0500

экономика

сурхандарьинская область

всемирный банк

инвестиции

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Совет директоров Всемирного банка одобрил финансирование проекта "Комплексное развитие средних городов" в Узбекистане. В рамках этой инициативы в городах Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей будет улучшена работа муниципальных служб.Международная ассоциация развития, входящая в Группу Всемирного банка, предоставит правительству Узбекистана $100 млн в форме льготного кредита по очень низкой процентной ставке и со сроком погашения до 30 лет.Список городов, которые будут вовлечены в проект, будет утвержден в течение шести месяцев после завершения консультаций с областными и городскими хокимиятами. В числе критериев отбора - социально-экономические потребности и возможности, говорится на сайте представительства ВБ в Узбекистане.В рамках проекта планируется улучшить и расширить системы водоснабжения и канализации, модернизировать электроэнергетическую инфраструктуру и уличное освещение, автомобильные дороги, пешеходные и зоны пользования общественным транспортом.В числе первоочередных задач также повышение энергоэффективности общественных зданий, реконструкция мест общественного пользования, парков, улиц и их соответствующей инфраструктуры, проведение реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия на территории соответствующих населенных пунктов.В дополнение к инвестициям в городскую инфраструктуру проект предоставит возможность региональным и муниципальным хокимиятам приобрести необходимые машины и оборудование для обслуживания городской инфраструктуры и хозяйства. Будет оказано содействие в повышении квалификации сотрудников администраций в области управления городским хозяйством, включая внедрение современных экологических стандартов в данный процесс, утилизацию твердых бытовых отходов, планирование условий для безопасного дорожного движения и эффективной транспортной мобильности в населенных пунктах, а также в других сферах, способствующих устойчивому и экологически чистому развитию данных населенных пунктов.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/na-chto-sposobna-ekonomika-uzbekistana-po-mneniyu-vsemirnogo-banka--analiz-18066552.html

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