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Два человека погибли от взрыва на газовой заправке в Узбекистане
Два человека погибли от взрыва на газовой заправке в Узбекистане
На месте трагедии скончались водитель автомобиля и работник АГЗС. Следователи проводят проверку. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T10:43+0500
2021-06-15T10:55+0500
происшествия
газовый баллон
взрыв
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Два человека погибли в результате взрыва газа на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Самаркандской области, сообщает пресс-служба УВД региона.Трагедия произошла 14 июня в 17.40 (15.40 мск) на АГЗС в Ургутском районе Самаркандской области в тот момент, когда из автомобиля-газовоза сливали газ."В результате взрыва водитель автомобиля и работник АГЗС от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении областного УВД.Следователи проводят проверку, выясняются причины взрыва.В Узбекистане порядка 60% автотранспортных средств переведено на газовое топливо. Между тем из-за нарушения правил эксплуатации и установки подобные случаи на заправках происходят регулярно.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/na-samarkandskoy-zapravke-vzorvalas-legkovushka-19166168.html
самаркандская область
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газовый баллон, взрыв, самаркандская область

Два человека погибли от взрыва на газовой заправке в Узбекистане

10:43 15.06.2021 (обновлено: 10:55 15.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На месте трагедии скончались водитель автомобиля и работник АГЗС. Следователи проводят проверку.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Два человека погибли в результате взрыва газа на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Самаркандской области, сообщает пресс-служба УВД региона.
Трагедия произошла 14 июня в 17.40 (15.40 мск) на АГЗС в Ургутском районе Самаркандской области в тот момент, когда из автомобиля-газовоза сливали газ.
"В результате взрыва водитель автомобиля и работник АГЗС от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении областного УВД.
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9 июня, 13:59
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Следователи проводят проверку, выясняются причины взрыва.
В Узбекистане порядка 60% автотранспортных средств переведено на газовое топливо. Между тем из-за нарушения правил эксплуатации и установки подобные случаи на заправках происходят регулярно.
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