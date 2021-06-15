https://uz.sputniknews.ru/20210615/dva-cheloveka-pogibli-ot-vzryva-na-gazovoy-zapravke-v-uzbekistane-19236573.html

Два человека погибли от взрыва на газовой заправке в Узбекистане

Два человека погибли от взрыва на газовой заправке в Узбекистане

На месте трагедии скончались водитель автомобиля и работник АГЗС. Следователи проводят проверку. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T10:43+0500

2021-06-15T10:43+0500

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происшествия

газовый баллон

взрыв

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Два человека погибли в результате взрыва газа на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Самаркандской области, сообщает пресс-служба УВД региона.Трагедия произошла 14 июня в 17.40 (15.40 мск) на АГЗС в Ургутском районе Самаркандской области в тот момент, когда из автомобиля-газовоза сливали газ."В результате взрыва водитель автомобиля и работник АГЗС от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении областного УВД.Следователи проводят проверку, выясняются причины взрыва.В Узбекистане порядка 60% автотранспортных средств переведено на газовое топливо. Между тем из-за нарушения правил эксплуатации и установки подобные случаи на заправках происходят регулярно.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/na-samarkandskoy-zapravke-vzorvalas-legkovushka-19166168.html

самаркандская область

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газовый баллон, взрыв, самаркандская область