https://uz.sputniknews.ru/20210609/na-samarkandskoy-zapravke-vzorvalas-legkovushka-19166168.html
На самаркандской заправке взорвалась легковушка
На самаркандской заправке взорвалась легковушка
Инцидент произошел утром 9 июня на улице Мирзо Бедил. Восстановлению автомобиль не подлежит. Жертв и пострадавших нет. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T13:59+0500
2021-06-09T13:59+0500
2021-06-09T14:07+0500
происшествия
губдд
взрыв
самарканд
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Самарканде взорвался автомобиль Nexia, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.Инцидент произошел 9 июня примерно 4.35 утра на газозаправочной станции, принадлежащей ООО “Ишонч Стандарт”, расположенной на улице Мирзо Бедил. По данным правоохранителей, у машины, 2002 года выпуска, разорвало газовый баллон. Восстановлению автомобиль не подлежит. В результате происшествия повреждена часть навеса автозаправки. Жертв и пострадавших нет.По данному факту сотрудники УБДД УКД ОВД Самарканда и УЧС области проводят расследование. Водителей призывают внимательнее относиться к исправности газового оборудования, установленного в автомобиле. Подобные случаи в Узбекистане не единичны, часто они приводят к человеческим жертвам. Так, в ночь на 1 июня в результате взрыва газового баллона в автомобиле Lacetti погибли два человека. Взрыв произошел прямо во время движения авто.Еще два человека стали жертвами аналогичного происшествия в мае в Кашкадарьинской области. В салоне в тот момент находилось три человека, один из которых выжил и попал в больницу. Но пострадать могут не только пассажиры. В апреле баллон, также на ходу, взорвался в машине в Джизаке. Тяжелейшие осколочные ранения получили отец с сыном, переходившие в тот момент дорогу по пешеходному переходу. Серьезные повреждения получили также три других автомобиля, оказавшихся припаркованными поблизости. Причиной взрывов и возгораний чаще всего становится нарушения правил эксплуатации и установки оборудования, а его из-за недостатка бензина в стране используют свыше 60 процентов автомобилистов.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-gubdd-prizvali-grajdan-k-uchastiyu-v-obespechenii-bezopasnosti-dorojnogo-dvijeniya-19095535.html
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губдд, взрыв, самарканд
На самаркандской заправке взорвалась легковушка
13:59 09.06.2021 (обновлено: 14:07 09.06.2021)
Инцидент произошел утром 9 июня на улице Мирзо Бедил. Восстановлению автомобиль не подлежит. Жертв и пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Самарканде взорвался автомобиль Nexia, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.
Инцидент произошел 9 июня примерно 4.35 утра на газозаправочной станции, принадлежащей ООО “Ишонч Стандарт”, расположенной на улице Мирзо Бедил.
По данным правоохранителей, у машины, 2002 года выпуска, разорвало газовый баллон. Восстановлению автомобиль не подлежит.
В результате происшествия повреждена часть навеса автозаправки. Жертв и пострадавших нет.
По данному факту сотрудники УБДД УКД ОВД Самарканда и УЧС области проводят расследование. Водителей призывают внимательнее относиться к исправности газового оборудования, установленного в автомобиле.
Подобные случаи в Узбекистане не единичны, часто они приводят к человеческим жертвам. Так, в ночь на 1 июня в результате взрыва газового баллона в автомобиле Lacetti погибли
два человека. Взрыв произошел прямо во время движения авто.
Еще два человека стали жертвами
аналогичного происшествия в мае в Кашкадарьинской области. В салоне в тот момент находилось три человека, один из которых выжил и попал в больницу.
Но пострадать могут не только пассажиры. В апреле баллон, также на ходу, взорвался в машине в Джизаке. Тяжелейшие осколочные ранения получили
отец с сыном, переходившие в тот момент дорогу по пешеходному переходу.
Серьезные повреждения получили также три других автомобиля, оказавшихся припаркованными поблизости.
Причиной взрывов и возгораний чаще всего становится нарушения правил эксплуатации и установки оборудования, а его из-за недостатка бензина в стране используют свыше 60 процентов автомобилистов.