Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210609/na-samarkandskoy-zapravke-vzorvalas-legkovushka-19166168.html
На самаркандской заправке взорвалась легковушка
На самаркандской заправке взорвалась легковушка
Инцидент произошел утром 9 июня на улице Мирзо Бедил. Восстановлению автомобиль не подлежит. Жертв и пострадавших нет. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T13:59+0500
2021-06-09T14:07+0500
происшествия
губдд
взрыв
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18360995_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_d4f702db0804738b54a49b03d301cc03.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Самарканде взорвался автомобиль Nexia, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.Инцидент произошел 9 июня примерно 4.35 утра на газозаправочной станции, принадлежащей ООО “Ишонч Стандарт”, расположенной на улице Мирзо Бедил. По данным правоохранителей, у машины, 2002 года выпуска, разорвало газовый баллон. Восстановлению автомобиль не подлежит. В результате происшествия повреждена часть навеса автозаправки. Жертв и пострадавших нет.По данному факту сотрудники УБДД УКД ОВД Самарканда и УЧС области проводят расследование. Водителей призывают внимательнее относиться к исправности газового оборудования, установленного в автомобиле. Подобные случаи в Узбекистане не единичны, часто они приводят к человеческим жертвам. Так, в ночь на 1 июня в результате взрыва газового баллона в автомобиле Lacetti погибли два человека. Взрыв произошел прямо во время движения авто.Еще два человека стали жертвами аналогичного происшествия в мае в Кашкадарьинской области. В салоне в тот момент находилось три человека, один из которых выжил и попал в больницу. Но пострадать могут не только пассажиры. В апреле баллон, также на ходу, взорвался в машине в Джизаке. Тяжелейшие осколочные ранения получили отец с сыном, переходившие в тот момент дорогу по пешеходному переходу. Серьезные повреждения получили также три других автомобиля, оказавшихся припаркованными поблизости. Причиной взрывов и возгораний чаще всего становится нарушения правил эксплуатации и установки оборудования, а его из-за недостатка бензина в стране используют свыше 60 процентов автомобилистов.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-gubdd-prizvali-grajdan-k-uchastiyu-v-obespechenii-bezopasnosti-dorojnogo-dvijeniya-19095535.html
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18360995_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_e2392449392d3c50a168eedbdb95cac6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
губдд, взрыв, самарканд

На самаркандской заправке взорвалась легковушка

13:59 09.06.2021 (обновлено: 14:07 09.06.2021)
349
© CC0 / Unsplash / Maxim TajerОгонь
Огонь - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© CC0 / Unsplash / Maxim Tajer
Инцидент произошел утром 9 июня на улице Мирзо Бедил. Восстановлению автомобиль не подлежит. Жертв и пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Самарканде взорвался автомобиль Nexia, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.
Инцидент произошел 9 июня примерно 4.35 утра на газозаправочной станции, принадлежащей ООО “Ишонч Стандарт”, расположенной на улице Мирзо Бедил.
По данным правоохранителей, у машины, 2002 года выпуска, разорвало газовый баллон. Восстановлению автомобиль не подлежит.
В результате происшествия повреждена часть навеса автозаправки. Жертв и пострадавших нет.
По данному факту сотрудники УБДД УКД ОВД Самарканда и УЧС области проводят расследование. Водителей призывают внимательнее относиться к исправности газового оборудования, установленного в автомобиле.
Подобные случаи в Узбекистане не единичны, часто они приводят к человеческим жертвам. Так, в ночь на 1 июня в результате взрыва газового баллона в автомобиле Lacetti погибли два человека. Взрыв произошел прямо во время движения авто.
Еще два человека стали жертвами аналогичного происшествия в мае в Кашкадарьинской области. В салоне в тот момент находилось три человека, один из которых выжил и попал в больницу.
Автомобили в тоннеле - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Общество
В ГУБДД призвали граждан к участию в обеспечении безопасности дорожного движения
4 июня, 16:04
382
Но пострадать могут не только пассажиры. В апреле баллон, также на ходу, взорвался в машине в Джизаке. Тяжелейшие осколочные ранения получили отец с сыном, переходившие в тот момент дорогу по пешеходному переходу.
Серьезные повреждения получили также три других автомобиля, оказавшихся припаркованными поблизости.
Причиной взрывов и возгораний чаще всего становится нарушения правил эксплуатации и установки оборудования, а его из-за недостатка бензина в стране используют свыше 60 процентов автомобилистов.
030100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:57Две медали завоевали узбекские борцы в Польше
14:36Власти Узбекистана разрешили казахстанской Air Astana летать в Самарканд
14:10Мирзиёеву презентовали проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову — фото
14:05Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири
13:59На самаркандской заправке взорвалась легковушка
13:39Почти футбольная команда: в Южной Африке женщина родила 10 детей
13:31Рекламный щит рухнул на проезжающий мимо автомобиль — комментарий ГУВД
13:23Комитет начальников штабов стран СНГ соберется в Санкт-Петербурге
12:54В Мубарекском районе Кашкадарьинской области назначен новый хоким
12:54Билетов нет: в Душанбе на концерте Юлдуз Усмановой ожидается аншлаг
12:48На торги выставлены первые места для частных дорожных радаров
12:47Американская внучка Хрущева призывает не нежничать с Россией
12:42В вузах Узбекистана увеличат количество бюджетных мест
12:16В Ташкентской области молодежь пригласили к уборке территорий
11:54Земля — новый объект торговли: с 1 августа изменится многое
11:28Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Пакистана
10:54Байден превращается в "курьера Путина"
10:35В Узбекистан прибыл глава МИД Катара
10:32Дети, застрявшие посреди реки Чирчик, спасены — фото
10:15Зеленский приступил к экономическому уничтожению Беларуси