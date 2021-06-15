https://uz.sputniknews.ru/20210615/eksimbank-ssha-napravit-184-mln-na-modernizatsiyu-buxarskogo-npz-19242891.html
Эксимбанк США направит $184 млн на модернизацию Бухарского НПЗ
Эксимбанк США направит $184 млн на модернизацию Бухарского НПЗ
Американскому банку будет предоставлена подробная информация о проекте по модернизации Бухарского НПЗ. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T14:40+0500
2021-06-15T14:40+0500
2021-06-15T14:47+0500
экономика
министерство энергетики узбекистана
инвестиции
узбекнефтегаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1400/83/14008345_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_9dabda475a3c7628ad3e20e29b15fac6.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В АО "Узбекнефтегаз" заявили о планах по привлечению кредита Эксимбанка — американской кредитной организации, обслуживающей экспортные и импортные операции (Эксимбанка). Объем ссуды составит 184 миллионов долларов, средства направят на реконструкцию Бухарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Специалисты "Узбекнефтегаза", американской UOP ltd и Эксимбанка США договорились об этом в формате онлайн. Американскому банку будет предоставлена подробная информация о проекте модернизации Бухарского НПЗ, говорится в сообщении пресс-службы "Узбекнефтегаза".Ранее в "Узбекнефтегаз" заявляли, что на Бухарском НПЗ в 2019-2025 годах будет проведена модернизация предварительной стоимостью 553 миллиона долларов. Проект, рассчитанный на три этапа, предусматривает выход на проектную мощность переработки 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата и производства 1,2 миллиона тонн бензина стандарта "Евро-5", 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута ежегодно.Уточнялось, что модернизационный проект подготовлен южнокорейской SK Engineering и финансируется за счет средств узбекской стороны и привлекаемых прямых иностранных инвестиций. В июле 2020 года ООО "Бухарский НПЗ" подписало с Honeywell UOP соглашение на предоставление технических лицензий на производство топлива стандарта "Евро-5". С американской компанией также подписано инженерное соглашение на разработку пакета проектной документации (PDP- Process Design Package) для модернизации НПЗ.Общая мощность трех НПЗ республики — Бухарского, Ферганского и Алтыарыкского — составляет около 10 миллионов тонн, в настоящее время они загружены лишь наполовину. За последние десять лет на предприятиях отрасли добыча нефти снизилась почти в четыре раза - до 750 тысяч тонн, газового конденсата – на четверть, до 2 миллионов тонн. В стране в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, что повышает ее себестоимость.
https://uz.sputniknews.ru/20201215/VEB-i-Gazprombank-rassmatrivayut-vozmozhnost-vydachi-kredita-Uzbekneftegazu-15606394.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1400/83/14008345_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_732d6ab31d2ae77f15a1d3dafdca2d86.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство энергетики узбекистана, инвестиции, узбекнефтегаз
Эксимбанк США направит $184 млн на модернизацию Бухарского НПЗ
14:40 15.06.2021 (обновлено: 14:47 15.06.2021)
Американскому банку будет предоставлена подробная информация о проекте по модернизации Бухарского НПЗ.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В АО "Узбекнефтегаз" заявили о планах по привлечению кредита Эксимбанка — американской кредитной организации, обслуживающей экспортные и импортные операции (Эксимбанка).
Объем ссуды составит 184 миллионов долларов, средства направят на реконструкцию Бухарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Специалисты "Узбекнефтегаза", американской UOP ltd и Эксимбанка США договорились об этом в формате онлайн.
Американскому банку будет предоставлена подробная информация о проекте модернизации Бухарского НПЗ, говорится в сообщении
пресс-службы "Узбекнефтегаза".
Ранее в "Узбекнефтегаз" заявляли, что на Бухарском НПЗ в 2019-2025 годах будет проведена модернизация предварительной стоимостью 553 миллиона долларов. Проект, рассчитанный на три этапа, предусматривает выход на проектную мощность переработки 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата и производства 1,2 миллиона тонн бензина стандарта "Евро-5", 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута ежегодно.
Уточнялось, что модернизационный проект подготовлен южнокорейской SK Engineering и финансируется за счет средств узбекской стороны и привлекаемых прямых иностранных инвестиций. В июле 2020 года ООО "Бухарский НПЗ" подписало с Honeywell UOP соглашение на предоставление технических лицензий на производство топлива стандарта "Евро-5". С американской компанией также подписано инженерное соглашение на разработку пакета проектной документации (PDP- Process Design Package) для модернизации НПЗ.
Общая мощность трех НПЗ республики — Бухарского, Ферганского и Алтыарыкского — составляет около 10 миллионов тонн, в настоящее время они загружены лишь наполовину. За последние десять лет на предприятиях отрасли добыча нефти снизилась почти в четыре раза - до 750 тысяч тонн, газового конденсата – на четверть, до 2 миллионов тонн.
В стране в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, что повышает ее себестоимость.