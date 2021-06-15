https://uz.sputniknews.ru/20210615/jenskoe-delo-istorii-uspexa-uzbekistanskix-masterits-veryaschix-v-sebya-19246924.html

Женское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя

Женское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя

В рамках Международного женского форума прошла выставка продукции предприятий, созданных бизнес-леди. Некоторые из руководителей рассказали о том, в чем смогли... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T18:08+0500

2021-06-15T18:08+0500

2021-06-15T18:08+0500

общество

женщины

выставка прикладного искусства

текстиль

ремесленники

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Цель форума "Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане" – обмен мнениями и опытом в области женского предпринимательства, установление прямых контактов, определение наиболее перспективных направлений взаимодействия и налаживание сотрудничества и делового партнерства между женщинами-предпринимателями из Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.В рамках деловой бизнес-встречи состоялась выставка продукции, которую представили деловые женщины, занимающиеся производством обуви, ювелирных украшений, декоративно-прикладным искусством и другими сферами производства.Одна из них – мастер декоративно-прикладного искусства в текстиле Светлана Шихова. Как признается мастер, их авторский подход заключается в том, что привычный всем батик они просто простегали, и получилась новая техника — стеганный (объемный) батик. Раньше никто этим не занимался. Еще одна участница выставки Гульнора Одилова – потомственный мастер из Кашкадарьинской области, города Шахрисабза. Она привезла почти 70 наименований изделий, представляющих уникальную шахрисабзскую вышивку. Это сумочки, наволочки, тюбетейки, обувь, жилетки, сюртуки, сюзане. У Гульноры работают 560 женщин — все они из трех больших районов Кашкадарьинской области. Большинство сотрудниц живут в горах, поэтому работают из дома. "Порядка 95% нашей продукции мы отправляем на экспорт, остальное реализуем на рынке Узбекистана. Большим спросом наши изделия пользуются в США, Европе, России. В Америке есть даже свой шоурум. Кроме этого, осенью мы откроем демонстрационный зал в Ташкенте, в парке "Навруз". Там не только будет представлена наша продукция, но также будут проходить мастер-классы", — анонсирует мастер. Один из самых интересных стендов на выставке наглядно показал весь цикл производства шелка: от нитей кокона тутового шелкопряда до готового изделия – ковров, шарфов, ткани бахмаль и т. д. Как рассказывают эксперты, изготовление шелка – это фактически безотходное производство: из кокона делают пряжу, а оставшиеся отходы идут на изготовление ваты и шелковых струн, которые с большим успехом экспортируются за рубеж. По словам участниц выставки, трудности есть во всем, и женщина в предпринимательстве также сталкивается с определенными проблемами. Но если любишь свою работу и свою профессию, то все преодолимо. Но без поддержки государства в женском предпринимательстве очень сложно. Специалисты и эксперты форума обсудили эффективную реализацию предпринимательского потенциала женщин Центральной Азии, а также усовершенствование законодательной базы с целью поощрения участия женщин на рынке труда, их продвижения в государственном и частном секторе. Как заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, в соответствии с постановлением Кабинета министров теперь все нормативно-правовые акты, которые разрабатываются в Узбекистане, проходят гендерную экспертизу. И ни один закон сегодня не пройдет, если он разработан в ущерб интересам женщин.

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

женщины, выставка прикладного искусства, текстиль, ремесленники, бизнес, узбекистан