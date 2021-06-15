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Женское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя
Женское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя
В рамках Международного женского форума прошла выставка продукции предприятий, созданных бизнес-леди. Некоторые из руководителей рассказали о том, в чем смогли... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T18:08+0500
2021-06-15T18:08+0500
общество
женщины
выставка прикладного искусства
текстиль
ремесленники
бизнес
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Цель форума "Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане" – обмен мнениями и опытом в области женского предпринимательства, установление прямых контактов, определение наиболее перспективных направлений взаимодействия и налаживание сотрудничества и делового партнерства между женщинами-предпринимателями из Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.В рамках деловой бизнес-встречи состоялась выставка продукции, которую представили деловые женщины, занимающиеся производством обуви, ювелирных украшений, декоративно-прикладным искусством и другими сферами производства.Одна из них – мастер декоративно-прикладного искусства в текстиле Светлана Шихова. Как признается мастер, их авторский подход заключается в том, что привычный всем батик они просто простегали, и получилась новая техника — стеганный (объемный) батик. Раньше никто этим не занимался. Еще одна участница выставки Гульнора Одилова – потомственный мастер из Кашкадарьинской области, города Шахрисабза. Она привезла почти 70 наименований изделий, представляющих уникальную шахрисабзскую вышивку. Это сумочки, наволочки, тюбетейки, обувь, жилетки, сюртуки, сюзане. У Гульноры работают 560 женщин — все они из трех больших районов Кашкадарьинской области. Большинство сотрудниц живут в горах, поэтому работают из дома. "Порядка 95% нашей продукции мы отправляем на экспорт, остальное реализуем на рынке Узбекистана. Большим спросом наши изделия пользуются в США, Европе, России. В Америке есть даже свой шоурум. Кроме этого, осенью мы откроем демонстрационный зал в Ташкенте, в парке "Навруз". Там не только будет представлена наша продукция, но также будут проходить мастер-классы", — анонсирует мастер. Один из самых интересных стендов на выставке наглядно показал весь цикл производства шелка: от нитей кокона тутового шелкопряда до готового изделия – ковров, шарфов, ткани бахмаль и т. д. Как рассказывают эксперты, изготовление шелка – это фактически безотходное производство: из кокона делают пряжу, а оставшиеся отходы идут на изготовление ваты и шелковых струн, которые с большим успехом экспортируются за рубеж. По словам участниц выставки, трудности есть во всем, и женщина в предпринимательстве также сталкивается с определенными проблемами. Но если любишь свою работу и свою профессию, то все преодолимо. Но без поддержки государства в женском предпринимательстве очень сложно. Специалисты и эксперты форума обсудили эффективную реализацию предпринимательского потенциала женщин Центральной Азии, а также усовершенствование законодательной базы с целью поощрения участия женщин на рынке труда, их продвижения в государственном и частном секторе. Как заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, в соответствии с постановлением Кабинета министров теперь все нормативно-правовые акты, которые разрабатываются в Узбекистане, проходят гендерную экспертизу. И ни один закон сегодня не пройдет, если он разработан в ущерб интересам женщин.
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женщины, выставка прикладного искусства, текстиль, ремесленники, бизнес, узбекистан

Женское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя

18:08 15.06.2021
420
© SputnikВыставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Sputnik
Анна Желиховская
Все материалы
В рамках Международного женского форума прошла выставка продукции предприятий, созданных бизнес-леди. Некоторые из руководителей рассказали о том, в чем смогли себя реализовать и выйти на международный рынок.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Цель форума "Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане" – обмен мнениями и опытом в области женского предпринимательства, установление прямых контактов, определение наиболее перспективных направлений взаимодействия и налаживание сотрудничества и делового партнерства между женщинами-предпринимателями из Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
В рамках деловой бизнес-встречи состоялась выставка продукции, которую представили деловые женщины, занимающиеся производством обуви, ювелирных украшений, декоративно-прикладным искусством и другими сферами производства.
© SputnikСветлана Шихова со своим супругом на выставке продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
Светлана Шихова со своим супругом на выставке продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
Светлана Шихова со своим супругом на выставке продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
© Sputnik
Одна из них – мастер декоративно-прикладного искусства в текстиле Светлана Шихова.

"Это наше с мужем (мы являемся членами Академии художеств Узбекистана) семейное предприятие. Мы родом из Ферганы, но сейчас живем и работаем в Ташкенте. Все ткани, которые мы используем для росписи, наши, местные, натуральные. Например, маргиланский шелк эксельсиор в технике бекасам. То, чем мы занимаемся, можно назвать многослойной росписью по шелку ручной стежки", — рассказала Светлана.

Как признается мастер, их авторский подход заключается в том, что привычный всем батик они просто простегали, и получилась новая техника — стеганный (объемный) батик. Раньше никто этим не занимался.
Еще одна участница выставки Гульнора Одилова – потомственный мастер из Кашкадарьинской области, города Шахрисабза. Она привезла почти 70 наименований изделий, представляющих уникальную шахрисабзскую вышивку. Это сумочки, наволочки, тюбетейки, обувь, жилетки, сюртуки, сюзане.
© SputnikУникальные изделия предприятия Гульноры Одиловой на выставке продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
Уникальные изделия предприятия Гульноры Одиловой на выставке продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
Уникальные изделия предприятия Гульноры Одиловой на выставке продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
© Sputnik

"Эта вышивка не только одна из самых красивейших в Узбекистане, но и одна из самых сложных, потому что все, что вы здесь видите, сделано исключительно вручную. Сложность заключается в том, что обычно рукодельницы вышивают уже на готовом фоне. В нашей же вышивке фон также вышивается. Нити мы используем или шелковые или х/б. Окрашиваем их красками, которые сами готовим из семи натуральных красителей - индиго, руяна, басмы, ореха и других", — поделилась основательница бренда.

У Гульноры работают 560 женщин — все они из трех больших районов Кашкадарьинской области. Большинство сотрудниц живут в горах, поэтому работают из дома.
"Порядка 95% нашей продукции мы отправляем на экспорт, остальное реализуем на рынке Узбекистана. Большим спросом наши изделия пользуются в США, Европе, России. В Америке есть даже свой шоурум. Кроме этого, осенью мы откроем демонстрационный зал в Ташкенте, в парке "Навруз". Там не только будет представлена наша продукция, но также будут проходить мастер-классы", — анонсирует мастер.
Один из самых интересных стендов на выставке наглядно показал весь цикл производства шелка: от нитей кокона тутового шелкопряда до готового изделия – ковров, шарфов, ткани бахмаль и т. д.
© SputnikВыставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
© Sputnik
Как рассказывают эксперты, изготовление шелка – это фактически безотходное производство: из кокона делают пряжу, а оставшиеся отходы идут на изготовление ваты и шелковых струн, которые с большим успехом экспортируются за рубеж.

"Кроме этого, остатки производства используются для изготовления масла (из куколок шелкопряда), а также зеленого чая из листьев шелковицы", — рассказала Нилюфар Кемаль, дизайнер Ассоциация "Узбекипаксаноат".

© SputnikВыставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
© Sputnik
По словам участниц выставки, трудности есть во всем, и женщина в предпринимательстве также сталкивается с определенными проблемами. Но если любишь свою работу и свою профессию, то все преодолимо. Но без поддержки государства в женском предпринимательстве очень сложно.
© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

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© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

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© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

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© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

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© Sputnik

Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.

Специалисты и эксперты форума обсудили эффективную реализацию предпринимательского потенциала женщин Центральной Азии, а также усовершенствование законодательной базы с целью поощрения участия женщин на рынке труда, их продвижения в государственном и частном секторе.
© SputnikТанзила Нарбаева на выставке продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
Танзила Нарбаева на выставке продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
Танзила Нарбаева на выставке продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте
© Sputnik
Как заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, в соответствии с постановлением Кабинета министров теперь все нормативно-правовые акты, которые разрабатываются в Узбекистане, проходят гендерную экспертизу. И ни один закон сегодня не пройдет, если он разработан в ущерб интересам женщин.
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