Женское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Цель форума "Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане" – обмен мнениями и опытом в области женского предпринимательства, установление прямых контактов, определение наиболее перспективных направлений взаимодействия и налаживание сотрудничества и делового партнерства между женщинами-предпринимателями из Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.В рамках деловой бизнес-встречи состоялась выставка продукции, которую представили деловые женщины, занимающиеся производством обуви, ювелирных украшений, декоративно-прикладным искусством и другими сферами производства.Одна из них – мастер декоративно-прикладного искусства в текстиле Светлана Шихова. Как признается мастер, их авторский подход заключается в том, что привычный всем батик они просто простегали, и получилась новая техника — стеганный (объемный) батик. Раньше никто этим не занимался. Еще одна участница выставки Гульнора Одилова – потомственный мастер из Кашкадарьинской области, города Шахрисабза. Она привезла почти 70 наименований изделий, представляющих уникальную шахрисабзскую вышивку. Это сумочки, наволочки, тюбетейки, обувь, жилетки, сюртуки, сюзане. У Гульноры работают 560 женщин — все они из трех больших районов Кашкадарьинской области. Большинство сотрудниц живут в горах, поэтому работают из дома. "Порядка 95% нашей продукции мы отправляем на экспорт, остальное реализуем на рынке Узбекистана. Большим спросом наши изделия пользуются в США, Европе, России. В Америке есть даже свой шоурум. Кроме этого, осенью мы откроем демонстрационный зал в Ташкенте, в парке "Навруз". Там не только будет представлена наша продукция, но также будут проходить мастер-классы", — анонсирует мастер. Один из самых интересных стендов на выставке наглядно показал весь цикл производства шелка: от нитей кокона тутового шелкопряда до готового изделия – ковров, шарфов, ткани бахмаль и т. д. Как рассказывают эксперты, изготовление шелка – это фактически безотходное производство: из кокона делают пряжу, а оставшиеся отходы идут на изготовление ваты и шелковых струн, которые с большим успехом экспортируются за рубеж. По словам участниц выставки, трудности есть во всем, и женщина в предпринимательстве также сталкивается с определенными проблемами. Но если любишь свою работу и свою профессию, то все преодолимо. Но без поддержки государства в женском предпринимательстве очень сложно. Специалисты и эксперты форума обсудили эффективную реализацию предпринимательского потенциала женщин Центральной Азии, а также усовершенствование законодательной базы с целью поощрения участия женщин на рынке труда, их продвижения в государственном и частном секторе. Как заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, в соответствии с постановлением Кабинета министров теперь все нормативно-правовые акты, которые разрабатываются в Узбекистане, проходят гендерную экспертизу. И ни один закон сегодня не пройдет, если он разработан в ущерб интересам женщин.
В рамках Международного женского форума прошла выставка продукции предприятий, созданных бизнес-леди. Некоторые из руководителей рассказали о том, в чем смогли себя реализовать и выйти на международный рынок.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Цель форума "Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане" – обмен мнениями и опытом в области женского предпринимательства, установление прямых контактов, определение наиболее перспективных направлений взаимодействия и налаживание сотрудничества и делового партнерства между женщинами-предпринимателями из Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
В рамках деловой бизнес-встречи состоялась выставка продукции, которую представили деловые женщины, занимающиеся производством обуви, ювелирных украшений, декоративно-прикладным искусством и другими сферами производства.
Одна из них – мастер декоративно-прикладного искусства в текстиле Светлана Шихова.
"Это наше с мужем (мы являемся членами Академии художеств Узбекистана) семейное предприятие. Мы родом из Ферганы, но сейчас живем и работаем в Ташкенте. Все ткани, которые мы используем для росписи, наши, местные, натуральные. Например, маргиланский шелк эксельсиор в технике бекасам. То, чем мы занимаемся, можно назвать многослойной росписью по шелку ручной стежки", — рассказала Светлана.
Как признается мастер, их авторский подход заключается в том, что привычный всем батик они просто простегали, и получилась новая техника — стеганный (объемный) батик. Раньше никто этим не занимался.
Еще одна участница выставки Гульнора Одилова – потомственный мастер из Кашкадарьинской области, города Шахрисабза. Она привезла почти 70 наименований изделий, представляющих уникальную шахрисабзскую вышивку. Это сумочки, наволочки, тюбетейки, обувь, жилетки, сюртуки, сюзане.
"Эта вышивка не только одна из самых красивейших в Узбекистане, но и одна из самых сложных, потому что все, что вы здесь видите, сделано исключительно вручную. Сложность заключается в том, что обычно рукодельницы вышивают уже на готовом фоне. В нашей же вышивке фон также вышивается. Нити мы используем или шелковые или х/б. Окрашиваем их красками, которые сами готовим из семи натуральных красителей - индиго, руяна, басмы, ореха и других", — поделилась основательница бренда.
У Гульноры работают 560 женщин — все они из трех больших районов Кашкадарьинской области. Большинство сотрудниц живут в горах, поэтому работают из дома.
"Порядка 95% нашей продукции мы отправляем на экспорт, остальное реализуем на рынке Узбекистана. Большим спросом наши изделия пользуются в США, Европе, России. В Америке есть даже свой шоурум. Кроме этого, осенью мы откроем демонстрационный зал в Ташкенте, в парке "Навруз". Там не только будет представлена наша продукция, но также будут проходить мастер-классы", — анонсирует мастер.
Один из самых интересных стендов на выставке наглядно показал весь цикл производства шелка: от нитей кокона тутового шелкопряда до готового изделия – ковров, шарфов, ткани бахмаль и т. д.
Как рассказывают эксперты, изготовление шелка – это фактически безотходное производство: из кокона делают пряжу, а оставшиеся отходы идут на изготовление ваты и шелковых струн, которые с большим успехом экспортируются за рубеж.
"Кроме этого, остатки производства используются для изготовления масла (из куколок шелкопряда), а также зеленого чая из листьев шелковицы", — рассказала Нилюфар Кемаль, дизайнер Ассоциация "Узбекипаксаноат".
По словам участниц выставки, трудности есть во всем, и женщина в предпринимательстве также сталкивается с определенными проблемами. Но если любишь свою работу и свою профессию, то все преодолимо. Но без поддержки государства в женском предпринимательстве очень сложно.
Выставка продукции женщин-предпринимателей в рамках Международного женского форума в Ташкенте.
Специалисты и эксперты форума обсудили эффективную реализацию предпринимательского потенциала женщин Центральной Азии, а также усовершенствование законодательной базы с целью поощрения участия женщин на рынке труда, их продвижения в государственном и частном секторе.
Как заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, в соответствии с постановлением Кабинета министров теперь все нормативно-правовые акты, которые разрабатываются в Узбекистане, проходят гендерную экспертизу. И ни один закон сегодня не пройдет, если он разработан в ущерб интересам женщин.