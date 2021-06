https://uz.sputniknews.ru/20210615/kak-rossiyskiy-dizayner-s-severa-vlyubilsya-v-uzbekistan-i-chto-ego-rodnit-s-amirom-temurom-19246184.html

Как российский дизайнер с севера влюбился в Узбекистан и что его роднит с Амиром Темуром

В интервью Фрол Буримский признался, что "намечтал" себе крепкую связь с Узбекистаном когда-то в далеком прошлом, а еще поделился планами показать Москве... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Модный российский дизайнер Фрол Буримский согласился на интервью сразу, как только узнал, что речь пойдет об Узбекистане. По его собственному признанию, он с каждым днем все сильнее влюбляется в эту страну и людей, живущих в ней. Имя кутюрье все чаще звучит, когда речь идет о популяризации культурного наследия республики на мировой площадке. А его профиль в социальной сети будто говорит своим подписчикам: "Мне есть что рассказать об Узбекистане".Год назад Фрол принял участие в фестивале Фонда сохранения культурного наследия русского севера "Дорогами Ломоносова" в Архангельской области. Именно там дизайнер решил впервые представить коллекцию своего бренда Flor et Lavr, где центральное место заняли наряды с использованием русского кружева. Позже журналисты и коллеги отзовутся о показе как о "возрождении русских народных промыслов". Об этой совместной коллекции брендов Flor et Lavr и Ulyana Sergeenko говорила модная пресса: событие освещали журналы Women's Wear Daily, Vogue, Elle и другие. Сейчас Фрол продолжает поиски настоящего, самобытного, живого. И теперь он посещает и очень детально изучает Узбекистан. О том, что ищет в старинных городах и что уже успел найти автор модных коллекций, рассказал в интервью Sputnik Узбекистан.— Каким было для вас открытие Узбекистана? Как вы связаны с республикой?— Впервые оказался в Ташкенте около пяти лет назад, тогда, к своему стыду, очень мало знал об Узбекистане, хотя меня всегда манила эта загадочная страна. Прилетев однажды, я влюбился в этот город и, в особенности, в людей навсегда. Ташкент удивительно гостеприимный, солнечный, добрый, эклектичный, древний — совершенно уникальный в своем роде город. Думаю, ему впору стать столицей Центральной Азии.Я всегда хорошо чувствовал свои корни и уверен, что когда-то, в далеком прошлом, моя семья была как-то связана с Узбекистаном, но, быть может, я все это лишь только намечтал. Впрочем, у моего любимого деда, жившего на Севере России, нрав был как у Амира Темура, а когда я оказался в Самарканде и увидел изображение лица Темура с его посмертной маски, меня поразило его внешнее сходство с моим любимым дедом.— Чем, на ваш взгляд, уникален Узбекистан?— Об этом можно говорить бесконечно, наверное, именно эта непохожесть и уникальность и заставляют меня так часто сюда возвращаться. Мне очень нравятся узбекские ремесла, например, ткачество. Как здорово, что уникальное производство тканей до сих пор сохранилось во всем своем многообразии. В Маргилане и сегодня многие материалы ткутся вручную и окрашиваются натуральными красителями. Вызывает интерес риштанская керамика, да и многие другие ее разновидности, особенные для каждого отдельного региона страны.Узбеки — редкий народ, сохранивший любовь и уважение к ручному труду. Меня потрясает то, сколько выдающихся и трудолюбивых людей здесь живет. И я рад, что многие из них стали моими друзьями.Путешествия по Узбекистану — отдельное удовольствие. Для меня есть один очень важный критерий в оценке полученного опыта: всегда задаюсь вопросом, забывал ли я о времени? Здесь я точно о нем очень часто забываю, будто оказываясь в параллельном измерении. В прошлом ноябре посетил Хиву и был потрясен мощью этого древнейшего города. Там я смог наконец узнать больше о зороастризме — одной из чистейших и мудрейших религий, на основе которой создавались и христианство, и ислам. Хива — настоящий музей под открытым небом: просто гуляя по крепости Ичан-Кала, можно собственными руками прикасаться к артефактам, которым не одна сотня, а может и тысяча лет.В прошлую субботу я вернулся в Самарканд в третий раз и наконец посетил комплекс мавзолеев Шахизинда. Сам город, где находятся захоронения святых разных конфессий, с первого посещения мне запомнился как место с мощнейшей энергетикой, но этот комплекс — настоящее чудо. Мне посчастливилось оказаться там на закате, и я гулял среди величественных захоронений практически один. В таких намоленных, по-настоящему святых местах ощущается вся мощь силы человеческого духа. Это было незабываемо.— Влияют ли культура и традиции Узбекистана на ваше творчество?— Безусловно. Работая над коллекциями и клиентскими заказами моего бренда, часто в поисках вдохновения обращаюсь к узбекской культуре, использую редкие и антикварные узбекские материалы.В прошлом году я открыл Flor et Lavr Gallery — художественную галерею в Москве, и совсем скоро мы представим нашу первую узбекскую выставку. Надеюсь, что за ней последует целый узбекский цикл. А нашим первым автором станет молодая, но, на мой взгляд, невероятно талантливая художница Лазиза Тулаганова. Это будет ее первая зарубежная экспозиция, назвать которую Лазиза решила "Гардероб эмоций". Нашим следующим автором из Узбекистана станет еще одна одаренная и прекрасная дама — Нигина Мирзаджанова.— Какие города или достопримечательности Узбекистана обязательно нужно посетить/увидеть иностранцу?— Хива, Самарканд, Бухара, Нукус... Честно говоря, все. Ведь все они очень разные. И каждый сохранил непередаваемую историческую атмосферу. Самарканд для меня — это магическая Согдиана. Бухара до сих пор кажется столицей богатейшего эмирата, а Хива и Коканд представляются мне сказочными стародавними ханствами.— Есть ли в ваших планах творческие проекты, связанные с Узбекистаном?— В прошлом году я стал активистом проекта по спасению и сохранению узбекских махаллей. Махалля – это не только часть многотысячелетней узбекской истории, и по сей день она остается важнейшим аспектом городской реальности. Чего только стоят уникальные махалли Ташкента, сохранившие дух, традиции и обычаи старого города. Я нахожу много общего между русской деревней и узбекской махаллей. Они похожи своей честностью, экологичностью, умением людей жить в общине и высокой духовностью, опирающейся на знание истории и любовь к природе. Несмотря ни на что, люди любят и ценят этот единственно честный и настоящий уклад жизни.Доказательство тому – первый в истории узбекский павильон на венецианском биеннале в этом году, посвященный как раз махалле, которая является не только типичным узбекским кварталом. Это еще и интереснейшая социально-культурная модель, которая может быть очень интересна и другим странам. Ведь махалля – это пример того, как люди разных религий, культур, национальностей могут жить вместе в мире, спокойствии и взаимоуважении.А сейчас я прилетел в Узбекистан по приглашению Фонда по развитию культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана, чтобы участвовать в создании постановки, посвященной танцу лязги, который недавно вошел в список мирового нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Впервые я увидел лязги несколько лет назад на празднике Навруз в Ташкенте, а уже прошлой осенью в Хиве сам присоединялся к танцующим — мало кто сможет устоять перед мощью и зажигательностью этого танца. Все детали о постановке станут известны уже в конце этого лета.

