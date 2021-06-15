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На рынках Ташкента запустят программу контроля цен — как это будет работать
На рынках Ташкента запустят программу контроля цен — как это будет работать
В программе будут указываться тип, количество и регион происхождения ежедневно поступающих на прилавки фруктов, овощей и мясной продукции, самые низкие и самые... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T13:16+0500
2021-06-15T13:50+0500
общество
государственный комитет по статистике
цены
рынок
экономика
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. На двух столичных рынках в пилотном режиме внедрят электронную систему, которая, как ожидается, будет способствовать стабилизации цен на продукты. О нововведении сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и сокращения бедности.Почему поставки фруктов, овощей и мясной продукции на рынки не стабильны? Специалисты считают, что причина в том, что между частниками рынка не налажен обмен информацией. А он должен происходить между производителями и покупателями в непрерывном режиме.Чтобы держать участников рынка в курсе ежедневных оптовых цен, было решено разработать и внедрить систему, которая поддержит баланс между спросом и предложением на внутреннем рынке.Действенность разработки в течение месяца испытают на Ташкентском оптовом рынке сельскохозяйственной продукции и рынке "Эски Джува". В программе будут указываться тип, количество и регион происхождения ежедневно поступающих на прилавки фруктов, овощей и мясной продукции, самые низкие и самые высокие цены. Далее все данные будут передаваться в СМИ.При этом Госкомстат будет проводить регулярные брифинги об изменении цен на фрукты, овощи и мясную продукцию, а также о факторах, влияющих на их стоимость.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/mirziyoev-poruchil-uvelichit-proizvodstvo-myasa-dlya-snijeniya-tsen-na-rynke-19157176.html
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государственный комитет по статистике, цены, рынок, экономика

На рынках Ташкента запустят программу контроля цен — как это будет работать

13:16 15.06.2021 (обновлено: 13:50 15.06.2021)
1929
© Flickr / Dan LundbergУзбекский рынок "Чорсу"
Узбекский рынок Чорсу - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Flickr / Dan Lundberg
В программе будут указываться тип, количество и регион происхождения ежедневно поступающих на прилавки фруктов, овощей и мясной продукции, самые низкие и самые высокие цены.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. На двух столичных рынках в пилотном режиме внедрят электронную систему, которая, как ожидается, будет способствовать стабилизации цен на продукты. О нововведении сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и сокращения бедности.
Почему поставки фруктов, овощей и мясной продукции на рынки не стабильны? Специалисты считают, что причина в том, что между частниками рынка не налажен обмен информацией. А он должен происходить между производителями и покупателями в непрерывном режиме.
Чтобы держать участников рынка в курсе ежедневных оптовых цен, было решено разработать и внедрить систему, которая поддержит баланс между спросом и предложением на внутреннем рынке.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
Экономика
Мирзиёев поручил увеличить производство мяса для снижения цен на рынке
8 июня, 21:48
15733
Действенность разработки в течение месяца испытают на Ташкентском оптовом рынке сельскохозяйственной продукции и рынке "Эски Джува". В программе будут указываться тип, количество и регион происхождения ежедневно поступающих на прилавки фруктов, овощей и мясной продукции, самые низкие и самые высокие цены. Далее все данные будут передаваться в СМИ.
При этом Госкомстат будет проводить регулярные брифинги об изменении цен на фрукты, овощи и мясную продукцию, а также о факторах, влияющих на их стоимость.
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