https://uz.sputniknews.ru/20210615/na-rynkax-tashkenta-vnedryat-programmu-dlya-balansa-sprosa-i-predlojeniya-19240583.html

На рынках Ташкента запустят программу контроля цен — как это будет работать

На рынках Ташкента запустят программу контроля цен — как это будет работать

В программе будут указываться тип, количество и регион происхождения ежедневно поступающих на прилавки фруктов, овощей и мясной продукции, самые низкие и самые... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T13:16+0500

2021-06-15T13:16+0500

2021-06-15T13:50+0500

общество

государственный комитет по статистике

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. На двух столичных рынках в пилотном режиме внедрят электронную систему, которая, как ожидается, будет способствовать стабилизации цен на продукты. О нововведении сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и сокращения бедности.Почему поставки фруктов, овощей и мясной продукции на рынки не стабильны? Специалисты считают, что причина в том, что между частниками рынка не налажен обмен информацией. А он должен происходить между производителями и покупателями в непрерывном режиме.Чтобы держать участников рынка в курсе ежедневных оптовых цен, было решено разработать и внедрить систему, которая поддержит баланс между спросом и предложением на внутреннем рынке.Действенность разработки в течение месяца испытают на Ташкентском оптовом рынке сельскохозяйственной продукции и рынке "Эски Джува". В программе будут указываться тип, количество и регион происхождения ежедневно поступающих на прилавки фруктов, овощей и мясной продукции, самые низкие и самые высокие цены. Далее все данные будут передаваться в СМИ.При этом Госкомстат будет проводить регулярные брифинги об изменении цен на фрукты, овощи и мясную продукцию, а также о факторах, влияющих на их стоимость.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/mirziyoev-poruchil-uvelichit-proizvodstvo-myasa-dlya-snijeniya-tsen-na-rynke-19157176.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

государственный комитет по статистике, цены, рынок, экономика