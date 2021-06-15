https://uz.sputniknews.ru/20210615/nurimbetov-tsentralnaya-aziya-doljna-ostavatsya-geograficheskoy-osyu-v-shos-19244506.html

Нуримбетов: Центральная Азия должна оставаться "географической осью" в ШОС

Нуримбетов: Центральная Азия должна оставаться "географической осью" в ШОС

Национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов написал статью по случаю 20-летия организации. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T16:09+0500

2021-06-15T16:09+0500

2021-06-15T16:21+0500

политика

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центральная азия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Центральная Азия должна оставаться "географической осью" Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов.Координатор считает, что для Узбекистана ШОС и впредь должна оставаться важной многосторонней площадкой прежде всего в обеспечении стабильности и широкого сотрудничества в Центральной Азии. "Ярко выраженный "региональный акцент" можно увидеть также в желании Узбекистана усилить внимание ШОС к афганской проблематике в контексте более активного вовлечения ИРА (Исламская Республика Афганистан. — Прим. ред.) в региональные процессы", — полагает Нуримбетов.Дипломат отметил изменение отношения Узбекистана к ряду тематических направлений в деятельности организации, от которых ранее страна дистанцировалась. "Так, в последнее время представители республики принимают полноценное участие в совместных антитеррористических и военных учениях ШОС", — уточнил Нуримбетов.Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Государствами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.Наблюдатели в ШОС на данный момент — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/za-20-let-shos-stala-avtoritetnoy-organizatsiey-v-mire--kabuljon-sabirov-19242773.html

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