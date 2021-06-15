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Нуримбетов: Центральная Азия должна оставаться "географической осью" в ШОС
Нуримбетов: Центральная Азия должна оставаться "географической осью" в ШОС
Национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов написал статью по случаю 20-летия организации. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T16:09+0500
2021-06-15T16:21+0500
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центральная азия
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Центральная Азия должна оставаться "географической осью" Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов.Координатор считает, что для Узбекистана ШОС и впредь должна оставаться важной многосторонней площадкой прежде всего в обеспечении стабильности и широкого сотрудничества в Центральной Азии. "Ярко выраженный "региональный акцент" можно увидеть также в желании Узбекистана усилить внимание ШОС к афганской проблематике в контексте более активного вовлечения ИРА (Исламская Республика Афганистан. — Прим. ред.) в региональные процессы", — полагает Нуримбетов.Дипломат отметил изменение отношения Узбекистана к ряду тематических направлений в деятельности организации, от которых ранее страна дистанцировалась. "Так, в последнее время представители республики принимают полноценное участие в совместных антитеррористических и военных учениях ШОС", — уточнил Нуримбетов.Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Государствами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.Наблюдатели в ШОС на данный момент — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/za-20-let-shos-stala-avtoritetnoy-organizatsiey-v-mire--kabuljon-sabirov-19242773.html
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шос, центральная азия, узбекистан

Нуримбетов: Центральная Азия должна оставаться "географической осью" в ШОС

16:09 15.06.2021 (обновлено: 16:21 15.06.2021)
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© Sputnik / Болат ШайхиновФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Болат Шайхинов
Национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов написал статью по случаю 20-летия организации.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Центральная Азия должна оставаться "географической осью" Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов.
"В Ташкенте убеждены, что, несмотря на расширение организации в 2017 году за счет Индии и Пакистана, Центральной Азии нужно по-прежнему продолжать быть "географической осью" ШОС", — рассказал Нуримбетов в своей статье в газете парламента Узбекистана "Народное слово" по случаю 20-летия организации.
Координатор считает, что для Узбекистана ШОС и впредь должна оставаться важной многосторонней площадкой прежде всего в обеспечении стабильности и широкого сотрудничества в Центральной Азии.
"Ярко выраженный "региональный акцент" можно увидеть также в желании Узбекистана усилить внимание ШОС к афганской проблематике в контексте более активного вовлечения ИРА (Исламская Республика Афганистан. — Прим. ред.) в региональные процессы", — полагает Нуримбетов.
Директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Сабиров - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
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ШОС за 20 лет стала авторитетной организацией в мире — Кабулжон Сабиров
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Дипломат отметил изменение отношения Узбекистана к ряду тематических направлений в деятельности организации, от которых ранее страна дистанцировалась.
"Так, в последнее время представители республики принимают полноценное участие в совместных антитеррористических и военных учениях ШОС", — уточнил Нуримбетов.
"Важно наполнить деятельность "Шанхайской восьмерки" новым содержанием, расширить ее повестку за счет таких перспективных направлений, как создание межрегиональных транспортно-транзитных коридоров, инновационное и цифровое развитие, поиск новых точек экономического роста, консолидация усилий государств-членов в борьбе с климатическими и экологическими угрозами", — добавил национальный координатор.
Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Государствами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Наблюдатели в ШОС на данный момент — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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