https://uz.sputniknews.ru/20210615/za-20-let-shos-stala-avtoritetnoy-organizatsiey-v-mire--kabuljon-sabirov-19242773.html

ШОС за 20 лет стала авторитетной организацией в мире — Кабулжон Сабиров

ШОС за 20 лет стала авторитетной организацией в мире — Кабулжон Сабиров

Шанхайская организация сотрудничества в этом году отмечает 20-летие. Она была создана 15 июня 2001-го в Шанхае и изначально объединила Россию, Китай и четыре... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T15:03+0500

2021-06-15T15:03+0500

2021-06-15T16:01+0500

кабулжон сабиров

политика

шос

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Стремительное развитие современного мира, сопровождающееся беспрецедентными изменениями во всех сферах жизни, обязывает страны принимать совместные, выверенные и последовательные шаги на пути создания условий для нынешних и будущих поколений. Такое мнение высказал директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Сабиров. Сабиров подчеркнул, что своим появлением и темпами развития ШОС обязана прозорливости лидеров стран-участниц и их искреннему сотрудничеству. А в основе успеха деятельности организации лежит концепция "шанхайского духа", закрепленная в Хартии ШОС на саммите в 2002 году."За 20 лет своего существования ШОС утвердилась в качестве авторитетной организации, она имеет вес на мировой арене. Многие государства выступают с инициативой становления ее полноправными членами. Это значит, что международное сообщество уже признает роль ШОС как организации, заложившей фундамент новому витку развития человечества. Ее принципы — взаимное доверие, уважение культур, добрососедство, выгода, учет интересов других государств, равенство, консультации, стремление к совместному развитию. Это очень важно, так как сегодня государства должны сближаться, относиться друг к другу с уважением, поскольку опыт показывает: войны, конфликты, противоречия только откидывают нас назад", — заявил Сабиров.Реалии современного мира диктуют необходимость сближения народов и воссоздания интеграционных процессов, отметил директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане. Чего, по его словам, невозможно достичь без культурно-гуманитарной составляющей, общения ученых, экспертов и обычных людей, проведения разных фестивалей, ярмарок, выставок, налаживания связей между вузами и организациями, осуществляющими культурно-гуманитарное сотрудничество с зарубежными странами.

https://uz.sputniknews.ru/20210201/Budet-chem-udivit-Kak-Samarkand-gotovitsya-k-sammitu-ShOS-15912600.html

https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzbekistane-mojet-poyavitsya-dom-drujby-narodov-shos-19077550.html

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кабулжон сабиров, шос, узбекистан