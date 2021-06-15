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Саида Мирзиёева призвала женщин "не опускать руки и не плыть по течению"
Саида Мирзиёева призвала женщин "не опускать руки и не плыть по течению"
Нынешний форум поднимает важные вопросы — это экономическая реализация женщин, сотрудничество, межрегиональные связи, эффективная межрегиональная торговля... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T11:31+0500
2021-06-15T11:43+0500
общество
женщины
предпринимательство
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Ташкенте стартовал Международный бизнес-форум, который, по задумке организаторов, направлен на расширение экономических прав и возможностей женщин в Центральной Азии и Афганистане. Участниц форума поприветствовала и Саида Мирзиёева. Корреспондент Sputnik Узбекистан также присутствовала на встрече."Вам не страшны стеклянные потолки и вы не признаете ограничений. Именно такой должна быть женщина настоящего: умная, многозадачная, профессиональная, талантливая, знающая цену справедливости и равенства", — обратилась Саида Мирзиёева к собравшимся.Нынешний форум, отметила Мирзиёева, поднимает важные вопросы — это экономическая реализация женщин, сотрудничество, межрегиональные связи, эффективная межрегиональная торговля, социальная защита, образование и воспитание детей. И самая важная цель — получение новых знаний, обмен опытом и помощь друг другу.По словам Мирзиёевой, президент страны прекрасно понимает все вызовы, с которыми приходится сталкиваться женщинам, и всегда поддерживает их усилия. Это лидер, поставивший гендерное равенство в приоритет с самого начала своего правления, чтобы обеспечить женщин экономически и дать уверенность в будущем.Ранее мы сообщали, что в рамках форума будет организована выставка продукции компаний, возглавляемых женщинами-предпринимателями. Помимо этого, состоится конференция с участием международных и национальных спикеров, а также пройдет кооперационная биржа в формате B2B-встреч между деловыми женщинами из стран ЦА и Афганистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210613/v-mirovom-reytinge-jenschiny-v-politike-uzbekistan-zanyal-45-e-mesto-19224556.html
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женщины, предпринимательство

Саида Мирзиёева призвала женщин "не опускать руки и не плыть по течению"

11:31 15.06.2021 (обновлено: 11:43 15.06.2021)
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© Дильшода РахматоваСаида Мирзиёева на открытии форума женщин-предпринимательниц
Саида Мирзиёева на открытии форума женщин-предпринимательниц - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Дильшода Рахматова
Нынешний форум поднимает важные вопросы — это экономическая реализация женщин, сотрудничество, межрегиональные связи, эффективная межрегиональная торговля, социальная защита, образование и воспитание детей.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Ташкенте стартовал Международный бизнес-форум, который, по задумке организаторов, направлен на расширение экономических прав и возможностей женщин в Центральной Азии и Афганистане. Участниц форума поприветствовала и Саида Мирзиёева. Корреспондент Sputnik Узбекистан также присутствовала на встрече.
"Вам не страшны стеклянные потолки и вы не признаете ограничений. Именно такой должна быть женщина настоящего: умная, многозадачная, профессиональная, талантливая, знающая цену справедливости и равенства", — обратилась Саида Мирзиёева к собравшимся.
Нынешний форум, отметила Мирзиёева, поднимает важные вопросы — это экономическая реализация женщин, сотрудничество, межрегиональные связи, эффективная межрегиональная торговля, социальная защита, образование и воспитание детей. И самая важная цель — получение новых знаний, обмен опытом и помощь друг другу.
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По словам Мирзиёевой, президент страны прекрасно понимает все вызовы, с которыми приходится сталкиваться женщинам, и всегда поддерживает их усилия. Это лидер, поставивший гендерное равенство в приоритет с самого начала своего правления, чтобы обеспечить женщин экономически и дать уверенность в будущем.

"Сегодня решаются важные задачи — обеспечение женщин разными условиями труда и защита прав на достойное образование наших дочерей и сестер. У нас нет права опустить руки и отойти, нет возможности плыть по течению — за нами наши дети, наши страны и все человечество".

Саида Мирзиёева на открытии форума женщин-предпринимательниц - Sputnik Узбекистан
Саида Мирзиёева
Зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства
Ранее мы сообщали, что в рамках форума будет организована выставка продукции компаний, возглавляемых женщинами-предпринимателями. Помимо этого, состоится конференция с участием международных и национальных спикеров, а также пройдет кооперационная биржа в формате B2B-встреч между деловыми женщинами из стран ЦА и Афганистана.
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