https://uz.sputniknews.ru/20210615/saida-mirziyoeva-prizvala-jenschin-ne-opuskat-ruki-i-ne-plyt-po-techeniyu-19237103.html

Саида Мирзиёева призвала женщин "не опускать руки и не плыть по течению"

Саида Мирзиёева призвала женщин "не опускать руки и не плыть по течению"

Нынешний форум поднимает важные вопросы — это экономическая реализация женщин, сотрудничество, межрегиональные связи, эффективная межрегиональная торговля... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T11:31+0500

2021-06-15T11:31+0500

2021-06-15T11:43+0500

общество

женщины

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Ташкенте стартовал Международный бизнес-форум, который, по задумке организаторов, направлен на расширение экономических прав и возможностей женщин в Центральной Азии и Афганистане. Участниц форума поприветствовала и Саида Мирзиёева. Корреспондент Sputnik Узбекистан также присутствовала на встрече."Вам не страшны стеклянные потолки и вы не признаете ограничений. Именно такой должна быть женщина настоящего: умная, многозадачная, профессиональная, талантливая, знающая цену справедливости и равенства", — обратилась Саида Мирзиёева к собравшимся.Нынешний форум, отметила Мирзиёева, поднимает важные вопросы — это экономическая реализация женщин, сотрудничество, межрегиональные связи, эффективная межрегиональная торговля, социальная защита, образование и воспитание детей. И самая важная цель — получение новых знаний, обмен опытом и помощь друг другу.По словам Мирзиёевой, президент страны прекрасно понимает все вызовы, с которыми приходится сталкиваться женщинам, и всегда поддерживает их усилия. Это лидер, поставивший гендерное равенство в приоритет с самого начала своего правления, чтобы обеспечить женщин экономически и дать уверенность в будущем.Ранее мы сообщали, что в рамках форума будет организована выставка продукции компаний, возглавляемых женщинами-предпринимателями. Помимо этого, состоится конференция с участием международных и национальных спикеров, а также пройдет кооперационная биржа в формате B2B-встреч между деловыми женщинами из стран ЦА и Афганистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210613/v-mirovom-reytinge-jenschiny-v-politike-uzbekistan-zanyal-45-e-mesto-19224556.html

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женщины, предпринимательство