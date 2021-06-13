https://uz.sputniknews.ru/20210613/v-mirovom-reytinge-jenschiny-v-politike-uzbekistan-zanyal-45-e-mesto-19224556.html

В мировом рейтинге "Женщины в политике" Узбекистан занял 45-е место

В мировом рейтинге "Женщины в политике" Узбекистан занял 45-е место

Согласно данным, республика опережает свыше 130 других стран-членов МПС, в том числе Германию, Австралию, Канаду, США и страны ЦА. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T10:31+0500

2021-06-13T10:31+0500

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общество

женщины

межпарламентский союз

внешняя политика

рейтинг

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистан занял 45-е место в мире по показателю представленности женщин в парламенте и правительстве. Об этом стало известно из инфографики "Женщины в политике" за 2021 год, опубликованной на сайте Межпарламентского союза (МПС).Согласно данным, республика опережает свыше 130 других стран-членов, в том числе Германию, Австралию, Канаду, США и страны ЦА.К тому же МПС высоко оценил работу Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства, возглавляемую председателем Сената Танзилой Нарбаевой.Отметим, что Межпарламентский союз является крупной площадкой межпарламентского диалога 179 стран, созданной в 1889 году. Организация насчитывает 13 ассоциированных членов из числа региональных парламентских объединений.Узбекистан вошел в членство МПС в 1992 году. Однако с 2007 года деятельность республики в рамках союза была временно приостановлена и возобновлена только в октябре 2017-го.Спустя два года первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов был избран членом Исполнительного комитета МПС на 2020-2023 годы. Позже он занял пост зампредседателя исполкома, а также стал членом его Подкомитета по финансам.

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https://uz.sputniknews.ru/20191212/12998904.html

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женщины, межпарламентский союз, внешняя политика, рейтинг, узбекистан