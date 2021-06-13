https://uz.sputniknews.ru/20210613/v-mirovom-reytinge-jenschiny-v-politike-uzbekistan-zanyal-45-e-mesto-19224556.html
В мировом рейтинге "Женщины в политике" Узбекистан занял 45-е место
В мировом рейтинге "Женщины в политике" Узбекистан занял 45-е место
Согласно данным, республика опережает свыше 130 других стран-членов МПС, в том числе Германию, Австралию, Канаду, США и страны ЦА. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-13T10:31+0500
2021-06-13T10:31+0500
2021-06-13T10:32+0500
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внешняя политика
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистан занял 45-е место в мире по показателю представленности женщин в парламенте и правительстве. Об этом стало известно из инфографики "Женщины в политике" за 2021 год, опубликованной на сайте Межпарламентского союза (МПС).Согласно данным, республика опережает свыше 130 других стран-членов, в том числе Германию, Австралию, Канаду, США и страны ЦА.К тому же МПС высоко оценил работу Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства, возглавляемую председателем Сената Танзилой Нарбаевой.Отметим, что Межпарламентский союз является крупной площадкой межпарламентского диалога 179 стран, созданной в 1889 году. Организация насчитывает 13 ассоциированных членов из числа региональных парламентских объединений.Узбекистан вошел в членство МПС в 1992 году. Однако с 2007 года деятельность республики в рамках союза была временно приостановлена и возобновлена только в октябре 2017-го.Спустя два года первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов был избран членом Исполнительного комитета МПС на 2020-2023 годы. Позже он занял пост зампредседателя исполкома, а также стал членом его Подкомитета по финансам.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-tashkente-startuet-mejdunarodnyy-forum-s-uchastiem-jenschin-predprinimateley-iz-stran-tsa-19211510.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/senatory-utverdili-strategiyu-dostijeniya-gendernogo-ravenstva-do-2030-goda-18964727.html
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женщины, межпарламентский союз, внешняя политика, рейтинг, узбекистан
В мировом рейтинге "Женщины в политике" Узбекистан занял 45-е место
10:31 13.06.2021 (обновлено: 10:32 13.06.2021)
Согласно данным, республика опережает свыше 130 других стран-членов МПС, в том числе Германию, Австралию, Канаду, США и страны ЦА.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
Узбекистан занял 45-е место в мире по показателю представленности женщин в парламенте и правительстве. Об этом стало известно из инфографики "Женщины в политике" за 2021 год, опубликованной
на сайте Межпарламентского союза (МПС).
Согласно данным, республика опережает свыше 130 других стран-членов, в том числе Германию, Австралию, Канаду, США и страны ЦА.
К тому же МПС высоко оценил работу Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства, возглавляемую председателем Сената Танзилой Нарбаевой.
Отметим, что Межпарламентский союз является крупной площадкой межпарламентского диалога 179 стран, созданной в 1889 году. Организация насчитывает 13 ассоциированных членов из числа региональных парламентских объединений.
Узбекистан вошел в членство МПС в 1992 году. Однако с 2007 года деятельность республики в рамках союза была временно приостановлена и возобновлена только в октябре 2017-го.
Спустя два года первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов был избран членом Исполнительного комитета МПС на 2020-2023 годы. Позже он занял пост зампредседателя исполкома, а также стал членом его Подкомитета по финансам.