https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-dushanbe-otkrylsya-shou-rum-brenda-made-in-uzbekistan-19239660.html

В Душанбе открылся шоурум бренда Made in Uzbekistan

В Душанбе открылся шоурум бренда Made in Uzbekistan

Кроме того, власти республики провели переговоры с ведущими таджикистанскими предприятиями "Чарм", "Матин Чарм", "Аъзам", по итогам которых подписаны контракты... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T13:01+0500

2021-06-15T13:01+0500

2021-06-15T13:13+0500

экономика

обувь

производство

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В столице Таджикистана создан шоурум отечественного бренда Made in Uzbekistan. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "УЗЧАРМСАНОАТ". По информации компании, на торговой площадке представлен ассортимент спецобуви, а также модельной обуви — женской, мужской и детской."Согласно статистике за январь-май 2021 года, Таджикистан вошел в топ-три покупателей узбекской обуви. За пять месяцев строка экспорта составила 1,6 млн долларов", — информируется в релизе на сайте кластера.Отмечается, что в рамках прошедшего в июне этого года узбекско-таджикского бизнес-форума были проведены переговоры с ведущими таджикистанскими предприятиями "Чарм", "Матин Чарм", "Аъзам", по итогам которых подписаны контракты на сумму $5,2 млн. Таким образом, общий объем экспортных соглашений составил $12 млн.Помимо этого, таджикским партнерам представлены проекты по налаживанию производства готовой кожи, а также по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация совместных инициатив позволит производить до 100 тысяч пар обуви, а также до 40 тысяч сумок и чемоданов в год.

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обувь, производство, таджикистан, узбекистан