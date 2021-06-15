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В Душанбе открылся шоурум бренда Made in Uzbekistan
В Душанбе открылся шоурум бренда Made in Uzbekistan
Кроме того, власти республики провели переговоры с ведущими таджикистанскими предприятиями "Чарм", "Матин Чарм", "Аъзам", по итогам которых подписаны контракты... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T13:01+0500
2021-06-15T13:13+0500
экономика
обувь
производство
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В столице Таджикистана создан шоурум отечественного бренда Made in Uzbekistan. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "УЗЧАРМСАНОАТ". По информации компании, на торговой площадке представлен ассортимент спецобуви, а также модельной обуви — женской, мужской и детской."Согласно статистике за январь-май 2021 года, Таджикистан вошел в топ-три покупателей узбекской обуви. За пять месяцев строка экспорта составила 1,6 млн долларов", — информируется в релизе на сайте кластера.Отмечается, что в рамках прошедшего в июне этого года узбекско-таджикского бизнес-форума были проведены переговоры с ведущими таджикистанскими предприятиями "Чарм", "Матин Чарм", "Аъзам", по итогам которых подписаны контракты на сумму $5,2 млн. Таким образом, общий объем экспортных соглашений составил $12 млн.Помимо этого, таджикским партнерам представлены проекты по налаживанию производства готовой кожи, а также по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация совместных инициатив позволит производить до 100 тысяч пар обуви, а также до 40 тысяч сумок и чемоданов в год.
https://uz.sputniknews.ru/20190807/Ferganskiy-biznesmen-zapustit-proizvodstvo-obuvi-iz-strausinoy-kozhi-12196614.html
https://uz.sputniknews.ru/20210610/uzbekistan-i-tadjikistan-namereny-vdvoe-uvelichit-tovarooborot-v-2022-godu-19198961.html
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обувь, производство, таджикистан, узбекистан

В Душанбе открылся шоурум бренда Made in Uzbekistan

13:01 15.06.2021 (обновлено: 13:13 15.06.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваОбувь изготовленная узбекскими производителями
Обувь изготовленная узбекскими производителями - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Кроме того, власти республики провели переговоры с ведущими таджикистанскими предприятиями "Чарм", "Матин Чарм", "Аъзам", по итогам которых подписаны контракты на сумму $5,2 млн.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В столице Таджикистана создан шоурум отечественного бренда Made in Uzbekistan. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "УЗЧАРМСАНОАТ".
По информации компании, на торговой площадке представлен ассортимент спецобуви, а также модельной обуви — женской, мужской и детской.
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"Согласно статистике за январь-май 2021 года, Таджикистан вошел в топ-три покупателей узбекской обуви. За пять месяцев строка экспорта составила 1,6 млн долларов", — информируется в релизе на сайте кластера.
Отмечается, что в рамках прошедшего в июне этого года узбекско-таджикского бизнес-форума были проведены переговоры с ведущими таджикистанскими предприятиями "Чарм", "Матин Чарм", "Аъзам", по итогам которых подписаны контракты на сумму $5,2 млн. Таким образом, общий объем экспортных соглашений составил $12 млн.
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Помимо этого, таджикским партнерам представлены проекты по налаживанию производства готовой кожи, а также по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация совместных инициатив позволит производить до 100 тысяч пар обуви, а также до 40 тысяч сумок и чемоданов в год.
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