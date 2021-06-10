https://uz.sputniknews.ru/20210610/uzbekistan-i-tadjikistan-namereny-vdvoe-uvelichit-tovarooborot-v-2022-godu-19198961.html

Узбекистан и Таджикистан намерены вдвое увеличить товарооборот в 2022 году

Узбекистан и Таджикистан намерены вдвое увеличить товарооборот в 2022 году

Главы государств отметили итоги проведенных накануне визита Форума регионов и заседания Делового совета, а также факт подписания контрактов и инвестиционных... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T19:00+0500

2021-06-10T19:00+0500

2021-06-10T19:00+0500

официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года

официальный визит

сотрудничество

таджикистан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19197979_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4e330719cc200b85c76f7eb957cec2e6.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали совместное заявление, которым закрепили основные договоренности и определили долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию и углублению многопланового взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства между странами. В присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными соглашениями.Всего было подписано 35 документов, охватывающих такие сферы, как энергетика, транспорт, автомобилестроение, электротехника, горнодобывающая и легкая промышленность, наука, образование, спорт и другие.На брифинге для СМИ Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон отметили, что переговоры прошли в традиционно открытой, доверительной и дружественной атмосфере.В ходе переговоров стороны определили новые точки роста, обозначили в качестве ориентира двукратное увеличение товарооборота уже в следующем году. Лидеры договорились максимально задействовать возможности регионов двух стран, "завязать" их на уровне районов.Главы государств отметили итоги проведенных накануне визита Форума регионов и заседания Делового совета, а также факт подписания контрактов и инвестиционных соглашений на сумму свыше 1 миллиарда долларов.Узбекистан и Таджикистан заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере транспорта и транзита. В ходе переговоров лидеры договорились и далее создавать благоприятные условия для увеличения железнодорожных, автомобильных и авиаперевозок.Кроме того, лидеры условились активизировать взаимные обмены в сфере культуры, науки, здравоохранения и образования.- Мы намерены всесторонне поддерживать деятельность медицинского центра и учебных заведений, построенных в наших странах и являющихся сегодня новыми символами укрепляющейся дружбы и партнерства, - заявил Шавкат Мирзиёев.Все эти вопросы будут находиться под контролем двусторонней Межправительственной комиссии, которую возглавляют премьер-министры двух стран.Президент Узбекистана заявил о полной поддержке Узбекистаном инициатив Президента Таджикистана об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников и создании специального Международного фонда по сохранению ледников.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/tashkent-predlojil-dushanbe-ustranit-netarifnye-barery-v-torgovle-19196966.html

таджикистан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

официальный визит, сотрудничество, таджикистан, узбекистан