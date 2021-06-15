Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-zapustyat-pochasovye-prodaji-elektroenergii-19249513.html
В Узбекистане запустят почасовые продажи электроэнергии
В Узбекистане запустят почасовые продажи электроэнергии
Потребители смогут приобретать электроэнергию через торговую онлайн-платформу или через любого поставщика. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T18:47+0500
2021-06-15T18:47+0500
экономика
министерство энергетики узбекистана
электроэнергия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0c/15988389_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_822c973aa08625585a4fb68fcf3fba60.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане частные компании смогут продавать электричество почасово, сообщает пресс-служба Минэнерго.Эксперты ведомства разработали программу перехода на оптовый конкурентный рынок электроэнергии в три этапа в период с 2021 по 2025 годы. Первая ступень предусматривает либерализацию системы получения лицензии на реализацию электроэнергии.Второй этап реализации программы включает в себя создание оператора системы распределения электроэнергии. При этом функции по продаже электроэнергии потребителям будут переданы поставщикам. Потребители же смогут приобретать электроэнергию через торговую онлайн-платформу или через любого поставщика. Так в Минэнерго намерены сформировать конкурентную среду, что, ожидается, приведет к появлению лучших предложений по электроснабжению.На третьем этапе запустят почасовые продажи электроэнергии. На торговой площадке будет осуществляться онлайн купля-продажа избыточных или дефицитных объемов почасового производства и потребления электроэнергии.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/novyy-podkhod-k-podklyucheniyu-elektroenergii-v-uzbekistane--preimuschestva-i-nyuansy--17920124.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0c/15988389_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ce8ff7fc4908772dbfe89d4b694ba677.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство энергетики узбекистана, электроэнергия, узбекистан

В Узбекистане запустят почасовые продажи электроэнергии

18:47 15.06.2021
44
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Перейти в фотобанк
Потребители смогут приобретать электроэнергию через торговую онлайн-платформу или через любого поставщика.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане частные компании смогут продавать электричество почасово, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Эксперты ведомства разработали программу перехода на оптовый конкурентный рынок электроэнергии в три этапа в период с 2021 по 2025 годы.
Первая ступень предусматривает либерализацию системы получения лицензии на реализацию электроэнергии.
Новосибирская ГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Экономика
Новый подход к подключению электроэнергии в Узбекистане — преимущества и нюансы
23 марта, 22:03
24537
Второй этап реализации программы включает в себя создание оператора системы распределения электроэнергии. При этом функции по продаже электроэнергии потребителям будут переданы поставщикам. Потребители же смогут приобретать электроэнергию через торговую онлайн-платформу или через любого поставщика. Так в Минэнерго намерены сформировать конкурентную среду, что, ожидается, приведет к появлению лучших предложений по электроснабжению.
На третьем этапе запустят почасовые продажи электроэнергии. На торговой площадке будет осуществляться онлайн купля-продажа избыточных или дефицитных объемов почасового производства и потребления электроэнергии.
010000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:47В Узбекистане запустят почасовые продажи электроэнергии
18:08Женское дело: истории успеха узбекистанских мастериц, верящих в себя
18:02Узбекистан хочет привлечь российский "КЭР-холдинг" для модернизации котельных в Ташкенте
17:47В Ташкенте выступят звезды российского хип-хопа
17:47Ургенчский госуниверситет будет сотрудничать с украинским вузом
17:12Как российский дизайнер с севера влюбился в Узбекистан и что его роднит с Амиром Темуром
16:55В Узбекистане стартовали съемки документального фильма о наводнении в Сардобе
16:46Второй Глобальный агропромышленный форум Узбекистана проходит в Ташкенте
16:23В Узбекистане определены победители конкурса SPORT & DANCE CHALLENGE — видео
16:09Нуримбетов: Центральная Азия должна оставаться "географической осью" в ШОС
15:40Назначен новый хоким Бектемирского района Ташкента
15:19Мигрантам разрешили остаться в России до 30 сентября
15:03ШОС за 20 лет стала авторитетной организацией в мире — Кабулжон Сабиров
14:40Эксимбанк США направит $184 млн на модернизацию Бухарского НПЗ
14:30В Бостанлыкском районе продан детский лагерь почти за 14,5 млрд сумов
14:24"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу
14:07Где встретятся Путин и Байден — фотоэкскурсия по вилле
13:36В МНО Узбекистана назначен новый заместитель министра
13:30В США горит химический завод — объявлена эвакуация
13:19Китай готовится к первому бою новой холодной войны