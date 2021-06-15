https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-zapustyat-pochasovye-prodaji-elektroenergii-19249513.html
В Узбекистане запустят почасовые продажи электроэнергии
В Узбекистане запустят почасовые продажи электроэнергии
Потребители смогут приобретать электроэнергию через торговую онлайн-платформу или через любого поставщика. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T18:47+0500
2021-06-15T18:47+0500
2021-06-15T18:47+0500
экономика
министерство энергетики узбекистана
электроэнергия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане частные компании смогут продавать электричество почасово, сообщает пресс-служба Минэнерго.Эксперты ведомства разработали программу перехода на оптовый конкурентный рынок электроэнергии в три этапа в период с 2021 по 2025 годы. Первая ступень предусматривает либерализацию системы получения лицензии на реализацию электроэнергии.Второй этап реализации программы включает в себя создание оператора системы распределения электроэнергии. При этом функции по продаже электроэнергии потребителям будут переданы поставщикам. Потребители же смогут приобретать электроэнергию через торговую онлайн-платформу или через любого поставщика. Так в Минэнерго намерены сформировать конкурентную среду, что, ожидается, приведет к появлению лучших предложений по электроснабжению.На третьем этапе запустят почасовые продажи электроэнергии. На торговой площадке будет осуществляться онлайн купля-продажа избыточных или дефицитных объемов почасового производства и потребления электроэнергии.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/novyy-podkhod-k-podklyucheniyu-elektroenergii-v-uzbekistane--preimuschestva-i-nyuansy--17920124.html
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министерство энергетики узбекистана, электроэнергия, узбекистан
В Узбекистане запустят почасовые продажи электроэнергии
Потребители смогут приобретать электроэнергию через торговую онлайн-платформу или через любого поставщика.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
В Узбекистане частные компании смогут продавать электричество почасово, сообщает
пресс-служба Минэнерго.
Эксперты ведомства разработали программу перехода на оптовый конкурентный рынок электроэнергии в три этапа в период с 2021 по 2025 годы.
Первая ступень предусматривает либерализацию системы получения лицензии на реализацию электроэнергии.
Второй этап реализации программы включает в себя создание оператора системы распределения электроэнергии. При этом функции по продаже электроэнергии потребителям будут переданы поставщикам. Потребители же смогут приобретать электроэнергию через торговую онлайн-платформу или через любого поставщика. Так в Минэнерго намерены сформировать конкурентную среду, что, ожидается, приведет к появлению лучших предложений по электроснабжению.
На третьем этапе запустят почасовые продажи электроэнергии. На торговой площадке будет осуществляться онлайн купля-продажа избыточных или дефицитных объемов почасового производства и потребления электроэнергии.