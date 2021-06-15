https://uz.sputniknews.ru/20210615/vtoroy-globalnyy-agropromyshlennyy-forum-uzbekistana-proxodit-v-tashkente-19245130.html
Второй Глобальный агропромышленный форум Узбекистана проходит в Ташкенте
Второй Глобальный агропромышленный форум Узбекистана проходит в Ташкенте
Во вторник основная часть мероприятия проходит в зале "Атриум 2", а в среду днем состоится выезд в Центр сельскохозяйственных знаний, инноваций, консультаций и... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T16:46+0500
2021-06-15T16:46+0500
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экономика
сельское хозяйство
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Второй Глобальный агропромышленный форум Узбекистана открылся в "Узэкспоцентре" 15 июня, пишет ИА "Дунё".Двухдневное мероприятие организовано при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства Узбекистана и при партнерстве Координатора проектов ОБСЕ в республике.Во вторник основная часть форума проходит в зале "Атриум 2", а в среду днем состоится выезд в Центр сельскохозяйственных знаний, инноваций, консультаций и услуг, находящийся в Ташкентской области.В программе форума — выступления замминистра сельского хозяйства по вопросам ускоренной цифровизации аграрной сферы Кахрамона Юлдашева, главы сектора сотрудничества делегации Евросоюза в Узбекистане Франсуа Бежо, исполняющего обязанности координатора проектов ОБСЕ в республике Матье Лемуана, а также ведущего экономиста по вопросам сельского хозяйства Всемирного банка в РУз Сергея Зоря.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskim-fermeram-pomogut-vnedrit-umnye-texnologii-v-selskoe-xozyaystvo-18812090.html
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сельское хозяйство, ташкент
Второй Глобальный агропромышленный форум Узбекистана проходит в Ташкенте
16:46 15.06.2021 (обновлено: 17:02 15.06.2021)
Во вторник основная часть мероприятия проходит в зале "Атриум 2", а в среду днем состоится выезд в Центр сельскохозяйственных знаний, инноваций, консультаций и услуг.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Второй Глобальный агропромышленный форум Узбекистана открылся в "Узэкспоцентре" 15 июня, пишет ИА "Дунё"
.
Двухдневное мероприятие организовано при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства Узбекистана и при партнерстве Координатора проектов ОБСЕ в республике.
Во вторник основная часть форума проходит в зале "Атриум 2", а в среду днем состоится выезд в Центр сельскохозяйственных знаний, инноваций, консультаций и услуг, находящийся в Ташкентской области.
В программе форума — выступления замминистра сельского хозяйства по вопросам ускоренной цифровизации аграрной сферы Кахрамона Юлдашева, главы сектора сотрудничества делегации Евросоюза в Узбекистане Франсуа Бежо, исполняющего обязанности координатора проектов ОБСЕ в республике Матье Лемуана, а также ведущего экономиста по вопросам сельского хозяйства Всемирного банка в РУз Сергея Зоря.