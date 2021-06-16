https://uz.sputniknews.ru/20210616/19273185.html

Путин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США

Путин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США

В Женеве завершились переговоры президентов России и США. По итогам встречи Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

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джо байден

владимир путин

сша

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В Швейцарии завершились переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Эта встреча приковала внимание всего мира, поэтому представители прессы с нетерпением ждали впечатлений от двух лидеров.Владимир Путин ответил на вопросы как российских журналистов, так и выслушал и терпеливо изложил свою позицию по ключевым моментам в ответ на реплики репортеров из США и Европы.В целом российский лидер назвал переговоры плодотворными и выразил уверенность, что неразрешимых вопросов и тем между Вашингтоном и Москвой нет, хотя ни о какой "клятве в любви и верности" между лидерами сверхдержав быть не может, так как каждый из них отстаивает интересы своей стороны.Одним из позитивных итогов стало возвращение к дипломатическому диалогу - послы США и России вернутся к работе в ближайшее время, а внешнеполитические ведомства двух стран приступят к полноценному диалогу для решения накопившихся взаимных проблем.Говорили и о ситуации на Украине, и о правах человека, и о потенциальном обмене заключенными. По этим вопросам позиции сторон остаются прежними. но диалог все же возможен, подчеркнул Владимир Путин.Полную версию пресс-конференции российского лидера после переговоров с Джо Байденом смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/rf-i-ssha-vozvraschayut-svoix-poslov--putin-19272546.html

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