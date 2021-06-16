https://uz.sputniknews.ru/20210616/19273185.html
Путин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США
Путин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США
В Женеве завершились переговоры президентов России и США. По итогам встречи Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T22:05+0500
2021-06-16T22:05+0500
2021-06-16T22:05+0500
видео
джо байден
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19273193_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_260def90604d215321d73f0a3e801f3e.jpg
В Швейцарии завершились переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Эта встреча приковала внимание всего мира, поэтому представители прессы с нетерпением ждали впечатлений от двух лидеров.Владимир Путин ответил на вопросы как российских журналистов, так и выслушал и терпеливо изложил свою позицию по ключевым моментам в ответ на реплики репортеров из США и Европы.В целом российский лидер назвал переговоры плодотворными и выразил уверенность, что неразрешимых вопросов и тем между Вашингтоном и Москвой нет, хотя ни о какой "клятве в любви и верности" между лидерами сверхдержав быть не может, так как каждый из них отстаивает интересы своей стороны.Одним из позитивных итогов стало возвращение к дипломатическому диалогу - послы США и России вернутся к работе в ближайшее время, а внешнеполитические ведомства двух стран приступят к полноценному диалогу для решения накопившихся взаимных проблем.Говорили и о ситуации на Украине, и о правах человека, и о потенциальном обмене заключенными. По этим вопросам позиции сторон остаются прежними. но диалог все же возможен, подчеркнул Владимир Путин.Полную версию пресс-конференции российского лидера после переговоров с Джо Байденом смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/rf-i-ssha-vozvraschayut-svoix-poslov--putin-19272546.html
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19273193_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_8a06cd11741ee7ccfce71de2598d9a90.jpg
СПУТНИК_LIVE: Пресс-конференция Путина на саммите в Женеве
СПУТНИК_LIVE: Пресс-конференция Путина на саммите в Женеве
2021-06-16T22:05+0500
true
PT56M25S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джо байден, владимир путин, сша
Путин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США
В Женеве завершились переговоры президентов России и США. По итогам встречи Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных.
В Швейцарии завершились переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Эта встреча приковала внимание всего мира, поэтому представители прессы с нетерпением ждали впечатлений от двух лидеров.
Владимир Путин ответил на вопросы как российских журналистов, так и выслушал и терпеливо изложил свою позицию по ключевым моментам в ответ на реплики репортеров из США и Европы.
В целом российский лидер назвал переговоры плодотворными и выразил уверенность, что неразрешимых вопросов и тем между Вашингтоном и Москвой нет, хотя ни о какой "клятве в любви и верности" между лидерами сверхдержав быть не может, так как каждый из них отстаивает интересы своей стороны.
Одним из позитивных итогов стало возвращение к дипломатическому диалогу - послы США и России вернутся к работе в ближайшее время, а внешнеполитические ведомства двух стран приступят к полноценному диалогу для решения накопившихся взаимных проблем.
Говорили и о ситуации на Украине, и о правах человека, и о потенциальном обмене заключенными. По этим вопросам позиции сторон остаются прежними. но диалог все же возможен, подчеркнул Владимир Путин.
Полную версию пресс-конференции российского лидера после переговоров с Джо Байденом смотрите в нашем видео.