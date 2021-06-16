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Путин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США
Путин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США
В Женеве завершились переговоры президентов России и США. По итогам встречи Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T22:05+0500
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видео
джо байден
владимир путин
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В Швейцарии завершились переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Эта встреча приковала внимание всего мира, поэтому представители прессы с нетерпением ждали впечатлений от двух лидеров.Владимир Путин ответил на вопросы как российских журналистов, так и выслушал и терпеливо изложил свою позицию по ключевым моментам в ответ на реплики репортеров из США и Европы.В целом российский лидер назвал переговоры плодотворными и выразил уверенность, что неразрешимых вопросов и тем между Вашингтоном и Москвой нет, хотя ни о какой "клятве в любви и верности" между лидерами сверхдержав быть не может, так как каждый из них отстаивает интересы своей стороны.Одним из позитивных итогов стало возвращение к дипломатическому диалогу - послы США и России вернутся к работе в ближайшее время, а внешнеполитические ведомства двух стран приступят к полноценному диалогу для решения накопившихся взаимных проблем.Говорили и о ситуации на Украине, и о правах человека, и о потенциальном обмене заключенными. По этим вопросам позиции сторон остаются прежними. но диалог все же возможен, подчеркнул Владимир Путин.Полную версию пресс-конференции российского лидера после переговоров с Джо Байденом смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/rf-i-ssha-vozvraschayut-svoix-poslov--putin-19272546.html
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СПУТНИК_LIVE: Пресс-конференция Путина на саммите в Женеве
СПУТНИК_LIVE: Пресс-конференция Путина на саммите в Женеве
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джо байден, владимир путин, сша

Путин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США

22:05 16.06.2021
1017
В Женеве завершились переговоры президентов России и США. По итогам встречи Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных.
В Швейцарии завершились переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Эта встреча приковала внимание всего мира, поэтому представители прессы с нетерпением ждали впечатлений от двух лидеров.
Владимир Путин ответил на вопросы как российских журналистов, так и выслушал и терпеливо изложил свою позицию по ключевым моментам в ответ на реплики репортеров из США и Европы.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
Россия
РФ и США возвращают своих послов — Путин
Вчера, 20:50
957
2
В целом российский лидер назвал переговоры плодотворными и выразил уверенность, что неразрешимых вопросов и тем между Вашингтоном и Москвой нет, хотя ни о какой "клятве в любви и верности" между лидерами сверхдержав быть не может, так как каждый из них отстаивает интересы своей стороны.
Одним из позитивных итогов стало возвращение к дипломатическому диалогу - послы США и России вернутся к работе в ближайшее время, а внешнеполитические ведомства двух стран приступят к полноценному диалогу для решения накопившихся взаимных проблем.
Говорили и о ситуации на Украине, и о правах человека, и о потенциальном обмене заключенными. По этим вопросам позиции сторон остаются прежними. но диалог все же возможен, подчеркнул Владимир Путин.
Полную версию пресс-конференции российского лидера после переговоров с Джо Байденом смотрите в нашем видео.
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