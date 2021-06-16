https://uz.sputniknews.ru/20210616/aydarkul-i-tudakul-otdayut-pod-plyajnyy-turizm-19262333.html

Айдаркуль и Тудакуль отдают под пляжный туризм

Айдаркуль и Тудакуль отдают под пляжный туризм

Правительство поручило создать на Айдар-Арнасайской системе озер и Тудакульском водохранилище территорию рекреационных озер. Там появятся отели, туристические... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T15:04+0500

2021-06-16T15:04+0500

2021-06-16T15:10+0500

минюст узбекистана

правительство узбекистана

постановление

общество

туризм

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. На озерной системе Айдар-Арнасай и водохранилище Тудакуль будет организована территория рекреационных озер, сообщает Минюст.Соответствующее решение принято постановлением правительства "О мерах по развитию водного отдыха и пляжного туризма в Республике Узбекистан", которым также утверждена концепция развития туризма на этих территориях на 2021-2025 годы.Работа будет проводиться в три этапа. В рамках первого построят шесть объектов размещения общей вместимостью 204 места, а также объекты экотуризма, охоты и отдыха на воде. На втором этапе на территории площадью 33 тысячи гектаров вокруг Айдаркуля будут построены новые туристические зоны с гостиницами, медицинские учреждения, спортивные объекты. Заключительный этап подразумевает строительство объектов размещения на 300 мест, площадки для проведения спортивных мероприятий, парковки на 1200 мест и торговой зоны.Перед началом строительных работ планируется отремонтировать территорию рекреационных озер и 271 км дорог, ведущих к ней. Документом также предусмотрено организовать работу спасательной бригады.Передача земельных участков на территории рекреационных озер предпринимателям, реализация на них строительно-монтажных проектов подлежит обязательному согласованию с Министерством туризма и спорта, говорится в сообщении.

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минюст узбекистана, правительство узбекистана, постановление, туризм