https://uz.sputniknews.ru/20210616/aydarkul-i-tudakul-otdayut-pod-plyajnyy-turizm-19262333.html
Айдаркуль и Тудакуль отдают под пляжный туризм
Айдаркуль и Тудакуль отдают под пляжный туризм
Правительство поручило создать на Айдар-Арнасайской системе озер и Тудакульском водохранилище территорию рекреационных озер. Там появятся отели, туристические... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T15:04+0500
2021-06-16T15:04+0500
2021-06-16T15:10+0500
минюст узбекистана
правительство узбекистана
постановление
общество
туризм
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. На озерной системе Айдар-Арнасай и водохранилище Тудакуль будет организована территория рекреационных озер, сообщает Минюст.Соответствующее решение принято постановлением правительства "О мерах по развитию водного отдыха и пляжного туризма в Республике Узбекистан", которым также утверждена концепция развития туризма на этих территориях на 2021-2025 годы.Работа будет проводиться в три этапа. В рамках первого построят шесть объектов размещения общей вместимостью 204 места, а также объекты экотуризма, охоты и отдыха на воде. На втором этапе на территории площадью 33 тысячи гектаров вокруг Айдаркуля будут построены новые туристические зоны с гостиницами, медицинские учреждения, спортивные объекты. Заключительный этап подразумевает строительство объектов размещения на 300 мест, площадки для проведения спортивных мероприятий, парковки на 1200 мест и торговой зоны.Перед началом строительных работ планируется отремонтировать территорию рекреационных озер и 271 км дорог, ведущих к ней. Документом также предусмотрено организовать работу спасательной бригады.Передача земельных участков на территории рекреационных озер предпринимателям, реализация на них строительно-монтажных проектов подлежит обязательному согласованию с Министерством туризма и спорта, говорится в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/chto-meshaet-uzbekistanu-razvivat-turizm-letom-2021-mnenie-eksperta-18787358.html
https://uz.sputniknews.ru/20200817/Marsel-pod-bokom-i-Sinyaya-vechnost-na-Tudakule-otkrylsya-novyy-kurort-14788539.html
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минюст узбекистана, правительство узбекистана, постановление, туризм
Айдаркуль и Тудакуль отдают под пляжный туризм
15:04 16.06.2021 (обновлено: 15:10 16.06.2021)
Правительство поручило создать на Айдар-Арнасайской системе озер и Тудакульском водохранилище территорию рекреационных озер. Там появятся отели, туристические и торговые зоны.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
На озерной системе Айдар-Арнасай и водохранилище Тудакуль будет организована территория рекреационных озер, сообщает
Минюст.
Соответствующее решение принято постановлением правительства "О мерах по развитию водного отдыха и пляжного туризма в Республике Узбекистан", которым также утверждена концепция развития туризма на этих территориях на 2021-2025 годы.
Работа будет проводиться в три этапа. В рамках первого построят шесть объектов размещения общей вместимостью 204 места, а также объекты экотуризма, охоты и отдыха на воде.
На втором этапе на территории площадью 33 тысячи гектаров вокруг Айдаркуля будут построены новые туристические зоны с гостиницами, медицинские учреждения, спортивные объекты.
Заключительный этап подразумевает строительство объектов размещения на 300 мест, площадки для проведения спортивных мероприятий, парковки на 1200 мест и торговой зоны.
Перед началом строительных работ планируется отремонтировать территорию рекреационных озер и 271 км дорог, ведущих к ней. Документом также предусмотрено организовать работу спасательной бригады.
Передача земельных участков на территории рекреационных озер предпринимателям, реализация на них строительно-монтажных проектов подлежит обязательному согласованию с Министерством туризма и спорта, говорится в сообщении.