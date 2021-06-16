https://uz.sputniknews.ru/20210616/bolshuyu-gruppu-religioznyx-ekstremistov-zaderjali-v-syrdare-19271049.html

Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье

Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье

Спецоперация проведена сегодня, 16 июня, совместно с сотрудниками Службы госбезопасности. Подпольная группа занималась пропагандой радикальных идей в... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T19:50+0500

2021-06-16T19:50+0500

2021-06-16T19:50+0500

происшествия

сгб

борьба с терроризмом

сырдарьинская область

задержание

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Управление внутренних дел Сырдарьинской области сообщило о задержании группы религиозных экстремистов, состоящую из 20 человек.По данным информационной службы ведомства, специальная операция была проведена сегодня, 16 июня, совместно с сотрудниками Службы госбезопасности. Подпольная группа занималась пропагандой радикальных идей в Интернете. В ходе оперативных мероприятий задержано 20 членов данной преступной группы. По адресам их проживания в Мирзаабадском районе и городе Янгиер обнаружены материалы экстремистского содержания.В настоящее время проводятся следственные действия.На прошлой недели сообщалось, что в Самарканде правоохранители задержали 14 человек пытавшихся примкнуть к боевикам террористических группировок, воюющих в Сирии.В ходе оперативных мероприятий было установлено, что под влияние боевиков террористических группировок в Сирии и на Ближнем Востоке задержанные попали через социальные сети.

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сгб, борьба с терроризмом, сырдарьинская область, задержание