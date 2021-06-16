Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210616/bolshuyu-gruppu-religioznyx-ekstremistov-zaderjali-v-syrdare-19271049.html
Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье
Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье
Спецоперация проведена сегодня, 16 июня, совместно с сотрудниками Службы госбезопасности. Подпольная группа занималась пропагандой радикальных идей в... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T19:50+0500
2021-06-16T19:50+0500
происшествия
сгб
борьба с терроризмом
сырдарьинская область
задержание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/10/16014298_26:0:1276:703_1920x0_80_0_0_e7111a7ccee8a49a005cb408a3fb33c2.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Управление внутренних дел Сырдарьинской области сообщило о задержании группы религиозных экстремистов, состоящую из 20 человек.По данным информационной службы ведомства, специальная операция была проведена сегодня, 16 июня, совместно с сотрудниками Службы госбезопасности. Подпольная группа занималась пропагандой радикальных идей в Интернете. В ходе оперативных мероприятий задержано 20 членов данной преступной группы. По адресам их проживания в Мирзаабадском районе и городе Янгиер обнаружены материалы экстремистского содержания.В настоящее время проводятся следственные действия.На прошлой недели сообщалось, что в Самарканде правоохранители задержали 14 человек пытавшихся примкнуть к боевикам террористических группировок, воюющих в Сирии.В ходе оперативных мероприятий было установлено, что под влияние боевиков террористических группировок в Сирии и на Ближнем Востоке задержанные попали через социальные сети.
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/10/16014298_182:0:1119:703_1920x0_80_0_0_7ca004393fb5908a20e577b43bf3d1e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сгб, борьба с терроризмом, сырдарьинская область, задержание

Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье

19:50 16.06.2021
1338
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Спецоперация проведена сегодня, 16 июня, совместно с сотрудниками Службы госбезопасности. Подпольная группа занималась пропагандой радикальных идей в Интернете.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Управление внутренних дел Сырдарьинской области сообщило о задержании группы религиозных экстремистов, состоящую из 20 человек.
По данным информационной службы ведомства, специальная операция была проведена сегодня, 16 июня, совместно с сотрудниками Службы госбезопасности. Подпольная группа занималась пропагандой радикальных идей в Интернете.
“Они создали канал в мессенджере Telegram, через который распространяли среди населения аудио- и видеоматериалы, пропагандирующие экстремистские учения и международные террористические организации”, — говорится в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий задержано 20 членов данной преступной группы. По адресам их проживания в Мирзаабадском районе и городе Янгиер обнаружены материалы экстремистского содержания.
© УВД Сырдарьинской областиБольшую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье
Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье
© УВД Сырдарьинской области
В настоящее время проводятся следственные действия.
На прошлой недели сообщалось, что в Самарканде правоохранители задержали 14 человек пытавшихся примкнуть к боевикам террористических группировок, воюющих в Сирии.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что под влияние боевиков террористических группировок в Сирии и на Ближнем Востоке задержанные попали через социальные сети.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:28Онлайн-прием документов в вузы Узбекистана начнется 20 июня
19:50Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье
19:49Узбекистан и Татарстан активизируют взаимные поставки промышленной и сельхозпродукции
19:33Спецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана
19:20В Бухаре откроется новый отель международной гостиничной сети
19:09Узбекистан и Венгрия запускают конкурс на разработку научных проектов и стартапов
18:51В Самарканде объяснились за привлечение учащихся к ремонту в школе
18:31Между жизнью и смертью: девушка едва не утонула в Наманганском канале
18:19Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google
17:49"Взрыв эмоций и кайфа" — Диана Арбенина и "Ночные снайперы" о концерте в Ташкенте
17:33На подготовку и проведение выборов президента Узбекистана выделили около $30 млн
16:50Отношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем — Арипов
16:50Минниханов анонсировал несколько масштабных проектов между Татарстаном и Узбекистаном
16:47Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана
16:36Зоозащитников возмутило мягкое наказание живодеру
15:58МИВТ Узбекистана скоро откроет торговое представительство в России
15:44Узбекистанским птицеводам предоставят льготы и субсидии — подробности
15:39Минниханов: товарооборот с Узбекистаном увеличим не на проценты, а в разы
15:36США "плавятся" от жары: как спасаются жители страны — фото
15:14В Узбекистане пенсионерам планируют предоставить новые льготы