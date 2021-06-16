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Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье
Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье
Спецоперация проведена сегодня, 16 июня, совместно с сотрудниками Службы госбезопасности. Подпольная группа занималась пропагандой радикальных идей в... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T19:50+0500
2021-06-16T19:50+0500
2021-06-16T19:50+0500
происшествия
сгб
борьба с терроризмом
сырдарьинская область
задержание
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Управление внутренних дел Сырдарьинской области сообщило о задержании группы религиозных экстремистов, состоящую из 20 человек.По данным информационной службы ведомства, специальная операция была проведена сегодня, 16 июня, совместно с сотрудниками Службы госбезопасности. Подпольная группа занималась пропагандой радикальных идей в Интернете. В ходе оперативных мероприятий задержано 20 членов данной преступной группы. По адресам их проживания в Мирзаабадском районе и городе Янгиер обнаружены материалы экстремистского содержания.В настоящее время проводятся следственные действия.На прошлой недели сообщалось, что в Самарканде правоохранители задержали 14 человек пытавшихся примкнуть к боевикам террористических группировок, воюющих в Сирии.В ходе оперативных мероприятий было установлено, что под влияние боевиков террористических группировок в Сирии и на Ближнем Востоке задержанные попали через социальные сети.
сырдарьинская область
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сгб, борьба с терроризмом, сырдарьинская область, задержание
Большую группу религиозных экстремистов задержали в Сырдарье
Спецоперация проведена сегодня, 16 июня, совместно с сотрудниками Службы госбезопасности. Подпольная группа занималась пропагандой радикальных идей в Интернете.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Управление внутренних дел Сырдарьинской области сообщило
о задержании группы религиозных экстремистов, состоящую из 20 человек.
По данным информационной службы ведомства, специальная операция была проведена сегодня, 16 июня, совместно с сотрудниками Службы госбезопасности. Подпольная группа занималась пропагандой радикальных идей в Интернете.
“Они создали канал в мессенджере Telegram, через который распространяли среди населения аудио- и видеоматериалы, пропагандирующие экстремистские учения и международные террористические организации”, — говорится в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий задержано 20 членов данной преступной группы. По адресам их проживания в Мирзаабадском районе и городе Янгиер обнаружены материалы экстремистского содержания.
В настоящее время проводятся следственные действия.
На прошлой недели сообщалось
, что в Самарканде правоохранители задержали 14 человек пытавшихся примкнуть к боевикам террористических группировок, воюющих в Сирии.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что под влияние боевиков террористических группировок в Сирии и на Ближнем Востоке задержанные попали через социальные сети.