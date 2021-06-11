https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-uzbekistane-sxvatili-14-podozrevaemyx-v-popytke-primknut-k-boevikam-v-sirii-19205626.html

В Узбекистане схватили 14 подозреваемых в попытке примкнуть к боевикам в Сирии

В Узбекистане схватили 14 подозреваемых в попытке примкнуть к боевикам в Сирии

Узбекские правоохранительные органы в последнее время регулярно сообщают о задержании участников религиозно-экстремистских организаций, пытающихся помогать или... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T10:46+0500

2021-06-11T10:46+0500

2021-06-11T10:56+0500

общество

террористы

борьба с терроризмом

самаркандская область

самарканд

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самарканде 14 человек, подозреваемых в попытке примкнуть к боевикам террористических группировок, воюющих в Сирии.По данным ведомства, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что задержанные через социальные сети попали под влияние боевиков террористических группировок в Сирии и Ближнем Востоке и намеревалась присоединиться к их рядам.По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Ранее в Турции задержали террористов, среди которых было четверо узбекистанцев. Боевики пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу, но были задержаны.В СГБ Узбекистана отметили, что в 2020 году спецслужбы пресекли деятельность 67 подпольных групп экстремистских и террористических организаций. Почти 100 сограждан, скрывавшихся за границей из-за обвинений в причастности к экстремистским и террористическим организациям, были возвращены на родину и привлечены к ответственности.Между тем ветеран группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов дал несколько рекомендаций, как не попасться на уловки финансистов терроризма.

https://uz.sputniknews.ru/20191123/Bezhala-ot-terroristov-pod-svist-pul-otkroveniya-kazakhstanki-o-zhizni-v-Sirii-12861029.html

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террористы, борьба с терроризмом, самаркандская область, самарканд, узбекистан