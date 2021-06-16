https://uz.sputniknews.ru/20210616/kiev-reshil-smenit-vashington-na-postu-mirovogo-gegemona-19257847.html

Киев решил сменить Вашингтон на посту мирового гегемона

Киев решил сменить Вашингтон на посту мирового гегемона

В последние дни все, кто до сих пор не понимал очевидного — что Украина является страной особенной и исключительной, — уж точно должны были в этом убедиться. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T11:52+0500

2021-06-16T11:52+0500

2021-06-16T11:54+0500

колумнисты

владимир зеленский

украина

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Всего за пару дней представители украинской власти и местные эксперты:1) пришли к выводу, что Украина достойна сотрудничества с МВФ на особых условиях;2) пригрозили Фонду дефолтом по обязательствам перед ним;3) высказались об условиях, на которых Украина может согласиться на запуск "Северного потока-2" (СП-2);4) отдельно намекнули на целесообразность поделиться с Украиной акциями СП-2;5) припугнули "Газпром" новыми судебными разбирательствами, кроме ранее объявленных претензий почти на 20 миллиардов долларов.До недавних пор на исключительность в современном мире претендовали только Соединенные Штаты, стремившиеся сохранить однополярное мироустройство. Но теперь создается ощущение, что на Украине мир тоже видят однополярным, но во главе с Киевом.В последнее время американскому президенту, а вместе с ним лидерам Франции и Германии от украинского президента перепадало на орехи регулярно. А о России и говорить не приходится: ее участь в представлении Киева — платить и каяться. Чего только стоит одобренный на минувшей неделе украинским правительством проект стратегии внешнеполитической деятельности Украины, согласно которому страна собирается до 2024 года получить с России репарации.Заявления последних дней — логичное развитие переосмысления украинскими элитами своей роли в мире. Осталось лишь узнать, насколько к такой смене ролей готов нынешний гегемон.О том, что Украина достойна сотрудничества с МВФ на особых условиях, а нынешние требования Фонда являются несправедливыми, 14 июня в интервью западным изданиям рассказал Владимир Зеленский. "Нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас <…> идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", — сказал он.Напомним: главными требованиями МВФ сегодня являются передача под контроль Запада украинской судебной системы и закрепление контроля над антикоррупциоными структурами. Понятно для чего — чтобы подвесить всех значимых украинских чиновников (а отчасти и бизнесменов) на крючок: мол, воруйте, но в случае политической нелояльности будьте готовы быть привлеченными к ответу. Разумеется, от такой перспективы ни украинские чиновники, ни украинский бизнес не в восторге. За подобные вопросы и идет борьба.При этом МВФ уже давно сотрудничает с Украиной на особых условиях. Во-первых, Фонд не кредитует воюющие страны, а Украину — кредитует, несмотря на постоянные заявления ее руководителей об идущей войне. Формально это обходится отсутствием военного положения на Украине. Но обычно для МВФ важна не формальная сторона, а фактическая. Во-вторых, МВФ не кредитует страны, допустившие дефолт по суверенному долгу. Украина, отказываясь обслуживать и выплачивать трехмиллиардный долг России, дефолт допустила еще в 2015 году. Но и это не помешало ее кредитованию. Но таких условий Украине уже мало — она требует еще более особых.Особенно прекрасна обида Зеленского на несправедливый МВФ на фоне зарегистрированного на днях в Верховной раде проекта постановления, которое должно обеспечить "комплекс неотложных мер по практической реализации реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед МВФ". В переводе на человеческий язык — речь идет об отказе от выплат и объявлении дефолта. Причем подписались под инициативой 35 депутатов из разных фракций и групп. Видимо, по мысли авторов, это постановление должно подтолкнуть МВФ к тем самым еще более особым отношениям с Украиной, о которых говорит ее президент.Но достается от Украины, конечно, не только Западу — Россия тоже постоянно находится под ударом.На минувшей неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил условия, на которых Украина готова дать добро на запуск СП-2: "Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз". Перевод: Украина соизволит разрешить пользоваться СП-2, если Россия откажется от Крыма, Донбасс перейдет под контроль Киева на его условиях плюс Украине будут гарантированы поставки газа в необходимых объемах по доступной цене. Кем гарантированы, не оговаривается, но подразумевается.Обычно довольно адекватный украинский политолог, Руслан Бортник, предложил не менее оригинальный путь получения Украиной дивидендов от запуска СП-2. "Дивидендов" не в фигуральном, а во вполне реальном смысле: "Продайте или передайте украинскому "Нафтогазу" пять-семь-десять процентов СП-2, и мы будем акционерами, будем зарабатывать на нем". Тут прекрасно все! Для начала стоит вспомнить, что Украина всегда твердила, что СП-2 — это не экономический, а чисто политический проект. Если проект не экономический, то он не может приносить дивидендов, ибо, по идее, должен быть убыточен. Какой же смысл Украине иметь долю в убыточном проекте? Но еще важнее — как и с какого перепуга она должна ее получить? Стоимость строительства СП-2 — в том числе и благодаря действиям Украины — вместо изначальных 9,5 миллиарда евро явно подрастет к 11-12. Даже если не вешать часть дополнительных расходов на Украину прямо — за палки в колеса проекту — и даже если бы совладельцы проекта решили какую-то его долю продать Украине, то десять процентов будут стоить 1,2 миллиарда евро. Которых у Украины, конечно же, нет. Впрочем, покупать акции никто и не собирается — эксперт предлагает совладельцам передать Украине долю безвозмездно, то есть даром. Всего лишь за отказ Украины поддерживать США в препятствовании запуску газопровода!Наконец, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Украина готова принять юридические меры против "Газпрома" с целью разблокирования поставок природного газа из Центральной Азии". Мол, транспортировка газа заблокирована уже 15 лет, "Нафтогаз" инициирует переговоры с "Газпромом" по этому поводу, и если "Газпром" не разрешит транзит, то Витренко обещает обратиться в Еврокомиссию и международный арбитраж. Прекрасно само намерение распространить юрисдикцию Еврокомиссии на российские газопроводы, к чему вряд ли готова даже она сама. Не говоря о том, что не присоединявшаяся к так называемым энергопакетам ЕС Россия не обязана предоставлять доступ к своим транзитным мощностям.Резюмируя, можно сказать, что политическая шизофрения на Украине под влиянием поражения в войне против СП-2 перешла на какой-то новый уровень — возможно, клинический. Звучащие заявления, видимо, призваны поддержать в обществе и нужный градус истеричности, и одновременно все более рассыпающийся тезис киевских властей о том, что "весь мир с нами". Что только добавит катастрофичности "зраде", которая неизбежно последует за этим потоком "переможных" эмоций. Во что это выльется для украинского общества и государства, прогнозировать сложно. Но точно во что-то нехорошее.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210611/putin-poyasnil-zapadu-pochemu-rossiya-ne-kupitsya-na-ukrainu-19203709.html

https://uz.sputniknews.ru/20210608/ssha-rossiya-i-evropa-obedinilis-protiv-ukrainy-19135588.html

https://uz.sputniknews.ru/20210528/ukraina-obvinila-germaniyu-v-predatelstve-ee-sdali-kremlyu-18960273.html

https://uz.sputniknews.ru/20210514/poka-ukrainu-ne-berut-v-nato-orujiem-protiv-rossii-budet-dezinformatsiya-18725107.html

https://uz.sputniknews.ru/20210421/rossiya-voinstvenno-i-agressivno-meshaet-ukraine-privlekat-novye-kredity-18426293.html

украина

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владимир зеленский, украина