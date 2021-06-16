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Между жизнью и смертью: девушка едва не утонула в Наманганском канале
Между жизнью и смертью: девушка едва не утонула в Наманганском канале
Девушка была в бессознательном состоянии. Спасатели оказали ей первую медпомощь и отправили в больницу. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T18:31+0500
2021-06-16T18:31+0500
2021-06-16T18:31+0500
происшествия
наманганская область
спасение
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Спасатели МЧС вытащили на берег из Наманганского канала девушку, которая едва не утонула. Еще несколько мгновений - и она могла бы захлебнуться.В пресс-службе ведомства рассказали детали происшествия. Оказалось, что накануне примерно в 19:40 часов спасатели МЧС патрулировали Чартакский район. В протекающем по этой территории канале они увидели человека. Бригада МЧС приняла экстренные меры и вытащили девушку на берег, она была в бессознательном состоянии. Ей оказали первую медицинскую помощь и отправили в районную больницу.Состояние спасенной девушки оценивается как стабильное.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/xotel-pomyt-ruki-v-tashkente-sluchayno-utonul-16-letniy-shkolnik-19177132.html
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наманганская область, спасение, мчс узбекистана
Между жизнью и смертью: девушка едва не утонула в Наманганском канале
Девушка была в бессознательном состоянии. Спасатели оказали ей первую медпомощь и отправили в больницу.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Спасатели МЧС вытащили на берег из Наманганского канала девушку, которая едва не утонула. Еще несколько мгновений - и она могла бы захлебнуться.
В пресс-службе ведомства рассказали
детали происшествия. Оказалось, что накануне примерно в 19:40 часов спасатели МЧС патрулировали Чартакский район. В протекающем по этой территории канале они увидели человека.
Бригада МЧС приняла экстренные меры и вытащили девушку на берег, она была в бессознательном состоянии. Ей оказали первую медицинскую помощь и отправили в районную больницу.
Состояние спасенной девушки оценивается как стабильное.