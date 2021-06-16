https://uz.sputniknews.ru/20210616/mejdu-jiznyu-i-smertyu-devushka-edva-ne-utonula-v-namanganskom-kanale-19269310.html

Между жизнью и смертью: девушка едва не утонула в Наманганском канале

Между жизнью и смертью: девушка едва не утонула в Наманганском канале

Девушка была в бессознательном состоянии. Спасатели оказали ей первую медпомощь и отправили в больницу. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T18:31+0500

2021-06-16T18:31+0500

2021-06-16T18:31+0500

происшествия

наманганская область

спасение

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Спасатели МЧС вытащили на берег из Наманганского канала девушку, которая едва не утонула. Еще несколько мгновений - и она могла бы захлебнуться.В пресс-службе ведомства рассказали детали происшествия. Оказалось, что накануне примерно в 19:40 часов спасатели МЧС патрулировали Чартакский район. В протекающем по этой территории канале они увидели человека. Бригада МЧС приняла экстренные меры и вытащили девушку на берег, она была в бессознательном состоянии. Ей оказали первую медицинскую помощь и отправили в районную больницу.Состояние спасенной девушки оценивается как стабильное.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/xotel-pomyt-ruki-v-tashkente-sluchayno-utonul-16-letniy-shkolnik-19177132.html

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наманганская область, спасение, мчс узбекистана