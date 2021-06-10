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Хотел помыть руки: в Ташкенте случайно утонул 16-летний школьник
Хотел помыть руки: в Ташкенте случайно утонул 16-летний школьник
Ранее в столице произошла целая серия инцидентов, связанных с водой, в которых местные жители и работники ведомств проявили настоящий героизм. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T08:59+0500
2021-06-10T09:41+0500
происшествия
вода
трагедия
происшествия
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В канале Дамаши, протекающем через Алмазарский район Ташкента, утонул подросток.По данным МЧС, 16-летний юноша упал в воду по неосторожности: он хотел помыть руки в проточной воде. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Сейчас сотрудники МЧС ведут поиски. В ведомстве уточнили, что молодой человек был не из Ташкента, а из Наманганской области.Ранее мы писали о ЧП рядом со столичным каналом Анхор: житель Ташкента спас тонущую девушку ценой своей жизни. Мужчина утонул, не сумев выбраться из воды.Героический поступок также совершил накануне один из сотрудников МЧС. Жительница Ташкента спустилась в воду в запрещенном для купания месте канала Бурджар. Она начала тонуть, на помощь подоспели спасатели.Пострадавшую спасли, но один из сотрудников МЧС не смог выбраться и утонул.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/sotrudnik-mchs-pogib-spasaya-utopayuschix-19175141.html
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вода, трагедия, происшествия, ташкент

Хотел помыть руки: в Ташкенте случайно утонул 16-летний школьник

08:59 10.06.2021 (обновлено: 09:41 10.06.2021)
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© СС0 / Unsplash / Cristian PalmerМолодой человек под водой, иллюстративное фото
Молодой человек под водой, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© СС0 / Unsplash / Cristian Palmer
Ранее в столице произошла целая серия инцидентов, связанных с водой, в которых местные жители и работники ведомств проявили настоящий героизм.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В канале Дамаши, протекающем через Алмазарский район Ташкента, утонул подросток.
По данным МЧС, 16-летний юноша упал в воду по неосторожности: он хотел помыть руки в проточной воде. Очевидцы тут же вызвали спасателей.
Сейчас сотрудники МЧС ведут поиски.
В ведомстве уточнили, что молодой человек был не из Ташкента, а из Наманганской области.
"Случаи утопления в Ташкенте часто случаются с приезжими из других регионов — студентами или гражданами, которые приезжают сюда работать. Одной из причин является их незнание естественной географии местности или глубины воды", — сказал представитель МЧС.
Ранее мы писали о ЧП рядом со столичным каналом Анхор: житель Ташкента спас тонущую девушку ценой своей жизни. Мужчина утонул, не сумев выбраться из воды.
Героический поступок также совершил накануне один из сотрудников МЧС. Жительница Ташкента спустилась в воду в запрещенном для купания месте канала Бурджар. Она начала тонуть, на помощь подоспели спасатели.
Пострадавшую спасли, но один из сотрудников МЧС не смог выбраться и утонул.
Знак Купаться запрещено на пляже - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
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