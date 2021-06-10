https://uz.sputniknews.ru/20210610/xotel-pomyt-ruki-v-tashkente-sluchayno-utonul-16-letniy-shkolnik-19177132.html

Хотел помыть руки: в Ташкенте случайно утонул 16-летний школьник

Хотел помыть руки: в Ташкенте случайно утонул 16-летний школьник

Ранее в столице произошла целая серия инцидентов, связанных с водой, в которых местные жители и работники ведомств проявили настоящий героизм. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T08:59+0500

2021-06-10T08:59+0500

2021-06-10T09:41+0500

происшествия

вода

трагедия

происшествия

ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В канале Дамаши, протекающем через Алмазарский район Ташкента, утонул подросток.По данным МЧС, 16-летний юноша упал в воду по неосторожности: он хотел помыть руки в проточной воде. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Сейчас сотрудники МЧС ведут поиски. В ведомстве уточнили, что молодой человек был не из Ташкента, а из Наманганской области.Ранее мы писали о ЧП рядом со столичным каналом Анхор: житель Ташкента спас тонущую девушку ценой своей жизни. Мужчина утонул, не сумев выбраться из воды.Героический поступок также совершил накануне один из сотрудников МЧС. Жительница Ташкента спустилась в воду в запрещенном для купания месте канала Бурджар. Она начала тонуть, на помощь подоспели спасатели.Пострадавшую спасли, но один из сотрудников МЧС не смог выбраться и утонул.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/sotrudnik-mchs-pogib-spasaya-utopayuschix-19175141.html

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вода, трагедия, происшествия, ташкент