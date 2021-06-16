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МИВТ Узбекистана скоро откроет торговое представительство в России
МИВТ Узбекистана скоро откроет торговое представительство в России
Весной узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поручил министерству организовать свое представительство в Москве для реализации совместных проектов с РФ. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T15:58+0500
2021-06-16T16:06+0500
экономика
сардор умурзаков
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана в ближайшее время откроет представительство в России, заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков.В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением поручил МИВТ открыть свое представительство в Москве для реализации совместных проектов с Россией.Вице-премьер добавил, что по прямому поручению Мирзиёева также прорабатывается вопрос создания еще одного представительства МИВТ в Казани.Кроме того, Умурзаков напомнил, что в структуре МИВТ также введена должность заместителя министра инвестиций, ответственного за развитие внешнеэкономического сотрудничества с РФ. Более того, в ведомстве создано управление по развитию сотрудничества с Россией.Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в экономику РУз составили уже более десяти миллиардов долларов. РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в 2020-м из-за пандемии COVID-19 снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019-м до 5,641 миллиарда долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/minnixanov-tovarooborot-s-uzbekistanov-uvelichim-ne-na-protsenty-a-v-razy-19262291.html
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сардор умурзаков, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан

МИВТ Узбекистана скоро откроет торговое представительство в России

15:58 16.06.2021 (обновлено: 16:06 16.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / Maarten van den HeuvelСтеллажи с печатными изданиями
Стеллажи с печатными изданиями - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© CC0 / Unsplash / Maarten van den Heuvel
Весной узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поручил министерству организовать свое представительство в Москве для реализации совместных проектов с РФ.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана в ближайшее время откроет представительство в России, заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков.
В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением поручил МИВТ открыть свое представительство в Москве для реализации совместных проектов с Россией.
"В ближайшее время мы открываем торговое представительство Узбекистана в России", — сказал Умурзаков на узбекско-татарстанском бизнес-форуме в Ташкенте.
Вице-премьер добавил, что по прямому поручению Мирзиёева также прорабатывается вопрос создания еще одного представительства МИВТ в Казани.
Кроме того, Умурзаков напомнил, что в структуре МИВТ также введена должность заместителя министра инвестиций, ответственного за развитие внешнеэкономического сотрудничества с РФ. Более того, в ведомстве создано управление по развитию сотрудничества с Россией.
Визит главы Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
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Минниханов: товарооборот с Узбекистаном увеличим не на проценты, а в разы
15:39
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Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в экономику РУз составили уже более десяти миллиардов долларов. РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в 2020-м из-за пандемии COVID-19 снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019-м до 5,641 миллиарда долларов.
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