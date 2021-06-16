https://uz.sputniknews.ru/20210616/mivt-uzbekistana-skoro-otkroet-torgovoe-predstavitelstvo-v-rossii-19264348.html

МИВТ Узбекистана скоро откроет торговое представительство в России

МИВТ Узбекистана скоро откроет торговое представительство в России

Весной узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поручил министерству организовать свое представительство в Москве для реализации совместных проектов с РФ. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T15:58+0500

2021-06-16T15:58+0500

2021-06-16T16:06+0500

экономика

сардор умурзаков

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана в ближайшее время откроет представительство в России, заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков.В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением поручил МИВТ открыть свое представительство в Москве для реализации совместных проектов с Россией.Вице-премьер добавил, что по прямому поручению Мирзиёева также прорабатывается вопрос создания еще одного представительства МИВТ в Казани.Кроме того, Умурзаков напомнил, что в структуре МИВТ также введена должность заместителя министра инвестиций, ответственного за развитие внешнеэкономического сотрудничества с РФ. Более того, в ведомстве создано управление по развитию сотрудничества с Россией.Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в экономику РУз составили уже более десяти миллиардов долларов. РФ по итогам 2020 года заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в 2020-м из-за пандемии COVID-19 снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019-м до 5,641 миллиарда долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/minnixanov-tovarooborot-s-uzbekistanov-uvelichim-ne-na-protsenty-a-v-razy-19262291.html

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сардор умурзаков, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан