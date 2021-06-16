https://uz.sputniknews.ru/20210616/minnixanov-tovarooborot-s-uzbekistanov-uvelichim-ne-na-protsenty-a-v-razy-19262291.html

Минниханов: товарооборот с Узбекистаном увеличим не на проценты, а в разы

Минниханов: товарооборот с Узбекистаном увеличим не на проценты, а в разы

К примеру, компания КАМАЗ открыла в Ташкенте автоцентр и запустила линию сборки техники. Компания Татнефть также имеет планы по открытию автозаправок и других... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T15:39+0500

2021-06-16T15:39+0500

2021-06-16T15:40+0500

экономика

рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан

татарстан

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В рамках открытия делового форума "Татарстан — Узбекистан" глава республики Рустам Минниханов, который находится с визитом в Ташкенте, заявил, что придает большое значение развитию взаимодействия с Узбекистаном в рамках двусторонних отношений. При этом бизнесмены российской республики нацелены на расширение взаимовыгодных связей.Корреспондент Sputnik Узбекистан, которая также присутствовала на встрече, рассказала, что в составе прибывшей делегации - руководители министерств и ведомств республики. Согласно ожиданиям, в ходе визита будут открыты новые направления для взаимодействия, стороны договорятся о совместных проектах.Взаимодействие между Татарстаном и Узбекистаном строится на основе межправительственного соглашения, которое было подписано в 1993 году. Кроме того, в 1998 году был подписан договор о дружбе и партнерских отношениях о дружбе между нашими столицами. Казань стала городом-побратимом Ташкента.Узбекистан - одна из первых республик, на чьей территории появилось представительство республики Татарстан. В Казани действует генконсульство Узбекистана. Между республиками осуществляется авиасообщение, но, по словам Минниханова, товарооборот немного упал. Динамика роста этого показателя в этом году неплохая, но цифры могут быть увеличены не на проценты, а в разы. Для этого надо активно работать.К примеру, компания КАМАЗ открыла в Ташкенте автоцентр и запустила линию сборки техники. Компания Татнефть также имеет планы по открытию автозаправок и других проектов по нефтедобыче и нефтепереработке.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан, татарстан