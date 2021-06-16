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Минниханов: товарооборот с Узбекистаном увеличим не на проценты, а в разы
Минниханов: товарооборот с Узбекистаном увеличим не на проценты, а в разы
К примеру, компания КАМАЗ открыла в Ташкенте автоцентр и запустила линию сборки техники. Компания Татнефть также имеет планы по открытию автозаправок и других... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T15:39+0500
2021-06-16T15:40+0500
экономика
рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан
татарстан
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В рамках открытия делового форума "Татарстан — Узбекистан" глава республики Рустам Минниханов, который находится с визитом в Ташкенте, заявил, что придает большое значение развитию взаимодействия с Узбекистаном в рамках двусторонних отношений. При этом бизнесмены российской республики нацелены на расширение взаимовыгодных связей.Корреспондент Sputnik Узбекистан, которая также присутствовала на встрече, рассказала, что в составе прибывшей делегации - руководители министерств и ведомств республики. Согласно ожиданиям, в ходе визита будут открыты новые направления для взаимодействия, стороны договорятся о совместных проектах.Взаимодействие между Татарстаном и Узбекистаном строится на основе межправительственного соглашения, которое было подписано в 1993 году. Кроме того, в 1998 году был подписан договор о дружбе и партнерских отношениях о дружбе между нашими столицами. Казань стала городом-побратимом Ташкента.Узбекистан - одна из первых республик, на чьей территории появилось представительство республики Татарстан. В Казани действует генконсульство Узбекистана. Между республиками осуществляется авиасообщение, но, по словам Минниханова, товарооборот немного упал. Динамика роста этого показателя в этом году неплохая, но цифры могут быть увеличены не на проценты, а в разы. Для этого надо активно работать.К примеру, компания КАМАЗ открыла в Ташкенте автоцентр и запустила линию сборки техники. Компания Татнефть также имеет планы по открытию автозаправок и других проектов по нефтедобыче и нефтепереработке.
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рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан, татарстан

Минниханов: товарооборот с Узбекистаном увеличим не на проценты, а в разы

15:39 16.06.2021 (обновлено: 15:40 16.06.2021)
148
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Татарстана Рустам Минниханов
Президент Татарстана Рустам Минниханов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Дополняется
К примеру, компания КАМАЗ открыла в Ташкенте автоцентр и запустила линию сборки техники. Компания Татнефть также имеет планы по открытию автозаправок и других проектов по нефтедобыче и нефтепереработке.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В рамках открытия делового форума "Татарстан — Узбекистан" глава республики Рустам Минниханов, который находится с визитом в Ташкенте, заявил, что придает большое значение развитию взаимодействия с Узбекистаном в рамках двусторонних отношений. При этом бизнесмены российской республики нацелены на расширение взаимовыгодных связей.
Корреспондент Sputnik Узбекистан, которая также присутствовала на встрече, рассказала, что в составе прибывшей делегации - руководители министерств и ведомств республики. Согласно ожиданиям, в ходе визита будут открыты новые направления для взаимодействия, стороны договорятся о совместных проектах.
В последние годы очень хорошая динамика контактов: я посещал вашу прекрасную страну, встречался с президентом, премьер-министром республики. Эти поездки дали очень важный импульс к сотрудничеству. В свою очередь Татарстан неоднократно посещали узбекистанские делегации во главе с премьер-министром Узбекистана, вице-премьерами и хокимами.
Президент Татарстана Рустам Минниханов - Sputnik Узбекистан
Рустам Минниханов
Президент Татарстана
Взаимодействие между Татарстаном и Узбекистаном строится на основе межправительственного соглашения, которое было подписано в 1993 году. Кроме того, в 1998 году был подписан договор о дружбе и партнерских отношениях о дружбе между нашими столицами. Казань стала городом-побратимом Ташкента.
Узбекистан - одна из первых республик, на чьей территории появилось представительство республики Татарстан. В Казани действует генконсульство Узбекистана. Между республиками осуществляется авиасообщение, но, по словам Минниханова, товарооборот немного упал. Динамика роста этого показателя в этом году неплохая, но цифры могут быть увеличены не на проценты, а в разы. Для этого надо активно работать.
К примеру, компания КАМАЗ открыла в Ташкенте автоцентр и запустила линию сборки техники. Компания Татнефть также имеет планы по открытию автозаправок и других проектов по нефтедобыче и нефтепереработке.
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