https://uz.sputniknews.ru/20210616/na-podgotovku-i-provedenie-vyborov-prezidenta-uzbekistana-vydelili-okolo-30-mln-19267699.html

На подготовку и проведение выборов президента Узбекистана выделили около $30 млн

На подготовку и проведение выборов президента Узбекистана выделили около $30 млн

Каждая из пяти партий в случае выдвижения своего кандидата получит по 15,4 млрд сумов (по 1,5 млн долларов), а каждый кандидат – по 3,97 млрд сумов (около 380... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T17:33+0500

2021-06-16T17:33+0500

2021-06-16T17:36+0500

министерство финансов узбекистана

политика

выборы президента

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. На подготовку и проведение выборов главы Узбекистана, которые намечены на октябрь нынешнего года, Министерство финансов распорядилось выделить 300 млрд сумов (28,5 миллиона долларов) бюджетных средств. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу ЦИК. Представитель ЦИК Адхам Ибодуллаев заявил, что департамент финансового контроля Минфина провел полную инвентаризацию имеющихся в регионах избирательных принадлежностей и товаров. После этого была сформирована, а позже утверждена смета расходов."Согласно закону о государственном бюджете на 2021 год, предельная сумма средств, выделяемых на подготовку и проведение в октябре этого года выборов президента Республики Узбекистан, установлена в размере 300 миллиардов сумов", — говорится в сообщении на сайте ЦИК.В частности, каждая из пяти партий в случае выдвижения своего кандидата получит по 15,4 млрд сумов (по 1,5 млн долларов), а каждый кандидат – по 3,97 млрд сумов (около 380 тысяч долларов).Оставшиеся средства будут направлены на техническое оснащение почти 11 тысяч избирательных участков, издание методических пособий, избирательных бюллетеней, зарплату членов избирательных комиссий, добавили в ЦИК.

https://uz.sputniknews.ru/20210524/vybory2021-uzbekistan-zapustit-onlayn-registratsiyu-dlya-golosovaniya-za-rubejom-18879270.html

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министерство финансов узбекистана, выборы президента, цик узбекистана