https://uz.sputniknews.ru/20210616/otnosheniya-mejdu-uzbekistanom-i-rossiey-perejivayut-bespretsedentnyy-podem--aripov-19265802.html

Отношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем — Арипов

Отношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем — Арипов

Премьер-министр РУз в среду встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, находящимся в республике с рабочим визитом. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T16:50+0500

2021-06-16T16:50+0500

2021-06-16T17:27+0500

политика

рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан

рустам минниханов

татарстан

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Отношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем, заявил премьер-министр РУз Абдулла Арипов на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.Минниханов 16-17 июня находится в центральноазиатской республике с рабочим визитом.Глава Татарстана отметил: РТ активно развивает взаимодействие с Узбекистаном. Ранее, в апреле, российский регион посетили хокимы Ташкента и Ташкентской области, министр жилищно-коммунального обслуживания. По словам Минниханова, это позволило обменяться опытом по ключевым направлениям развития территорий. "Именно такие взаимные визиты делегаций позволяют получать новые практики и налаживать деловые контакты", — добавил он.В программе визита Минниханова в Узбекистан — участие в деловом форуме, встреча с бизнесменами и представителями татарской диаспоры, проживающими в республике, посещение ООО TEXNOPARK, работа по повестке группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" на уровне руководства Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/minnixanov-tovarooborot-s-uzbekistanov-uvelichim-ne-na-protsenty-a-v-razy-19262291.html

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рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан, рустам минниханов, татарстан, абдулла арипов