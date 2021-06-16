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Отношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем — Арипов
Отношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем — Арипов
Премьер-министр РУз в среду встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, находящимся в республике с рабочим визитом. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T16:50+0500
2021-06-16T17:27+0500
политика
рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан
рустам минниханов
татарстан
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Отношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем, заявил премьер-министр РУз Абдулла Арипов на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.Минниханов 16-17 июня находится в центральноазиатской республике с рабочим визитом.Глава Татарстана отметил: РТ активно развивает взаимодействие с Узбекистаном. Ранее, в апреле, российский регион посетили хокимы Ташкента и Ташкентской области, министр жилищно-коммунального обслуживания. По словам Минниханова, это позволило обменяться опытом по ключевым направлениям развития территорий. "Именно такие взаимные визиты делегаций позволяют получать новые практики и налаживать деловые контакты", — добавил он.В программе визита Минниханова в Узбекистан — участие в деловом форуме, встреча с бизнесменами и представителями татарской диаспоры, проживающими в республике, посещение ООО TEXNOPARK, работа по повестке группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" на уровне руководства Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/minnixanov-tovarooborot-s-uzbekistanov-uvelichim-ne-na-protsenty-a-v-razy-19262291.html
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рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан, рустам минниханов, татарстан, абдулла арипов

Отношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем — Арипов

16:50 16.06.2021 (обновлено: 17:27 16.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Премьер-министр РУз в среду встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, находящимся в республике с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Отношения между Узбекистаном и Россией переживают беспрецедентный подъем, заявил премьер-министр РУз Абдулла Арипов на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Минниханов 16-17 июня находится в центральноазиатской республике с рабочим визитом.

"Отношения между Россией и Узбекистаном сейчас переживают беспрецедентный подъем, — сказал Арипов главе региона РФ. — Республика Татарстан под Вашим руководством является одним из самых успешных субъектов Российской Федерации. Уверен, нынешний визит позволит ещё больше углубить наши отношения".

Глава Татарстана отметил: РТ активно развивает взаимодействие с Узбекистаном. Ранее, в апреле, российский регион посетили хокимы Ташкента и Ташкентской области, министр жилищно-коммунального обслуживания. По словам Минниханова, это позволило обменяться опытом по ключевым направлениям развития территорий.
"Именно такие взаимные визиты делегаций позволяют получать новые практики и налаживать деловые контакты", — добавил он.
Визит главы Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
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В программе визита Минниханова в Узбекистан — участие в деловом форуме, встреча с бизнесменами и представителями татарской диаспоры, проживающими в республике, посещение ООО TEXNOPARK, работа по повестке группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" на уровне руководства Узбекистана.
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