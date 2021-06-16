https://uz.sputniknews.ru/20210616/spetsnaz-tsvo-provedet-sovmestnye-trenirovki-s-kollegami-iz-uzbekistana-19270579.html

Спецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана

Спецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана

Военнослужащие обменяются опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнят комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T19:33+0500

2021-06-16T19:33+0500

2021-06-16T19:33+0500

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спецназ

военные учения

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минобороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Бойцы спецназа Центрального военного округа прибыли в Узбекистан на совместные тренировки с коллегами из республики. Основная цель встречи - обмен опытом, передает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ЦВО.Сегодня российские военнослужащие прилетели в Ташкент на самолетах Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России. Совместные занятия будут проходить в центре горной подготовки "Чимган" Вооруженных сил Узбекистана и продлятся до конца следующей недели. Военнослужащие обменяются опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнят комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.Данные мероприятие проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/sovmestnye-ucheniya-spetsnaza-rossii-i-uzbekistana-startovali-v-sibiri-19166513.html

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спецназ, военные учения, военные, минобороны узбекистана