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Спецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана
Спецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана
Военнослужащие обменяются опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнят комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T19:33+0500
2021-06-16T19:33+0500
общество
спецназ
военные учения
военные
минобороны узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Бойцы спецназа Центрального военного округа прибыли в Узбекистан на совместные тренировки с коллегами из республики. Основная цель встречи - обмен опытом, передает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ЦВО.Сегодня российские военнослужащие прилетели в Ташкент на самолетах Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России. Совместные занятия будут проходить в центре горной подготовки "Чимган" Вооруженных сил Узбекистана и продлятся до конца следующей недели. Военнослужащие обменяются опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнят комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.Данные мероприятие проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/sovmestnye-ucheniya-spetsnaza-rossii-i-uzbekistana-startovali-v-sibiri-19166513.html
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спецназ, военные учения, военные, минобороны узбекистана

Спецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана

19:33 16.06.2021
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© Пресс-служба ЦВО РФРоссийские военные уничтожили условных террористов в горах Таджикистана
Российские военные уничтожили условных террористов в горах Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Пресс-служба ЦВО РФ
Военнослужащие обменяются опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнят комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Бойцы спецназа Центрального военного округа прибыли в Узбекистан на совместные тренировки с коллегами из республики. Основная цель встречи - обмен опытом, передает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ЦВО.
"Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области, обменяются опытом с узбекистанскими коллегами в ходе совместных тренировок", - говорится в сообщении.
Сегодня российские военнослужащие прилетели в Ташкент на самолетах Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России.
Совместные занятия будут проходить в центре горной подготовки "Чимган" Вооруженных сил Узбекистана и продлятся до конца следующей недели. Военнослужащие обменяются опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнят комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.
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Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири
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Данные мероприятие проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества.
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