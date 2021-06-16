https://uz.sputniknews.ru/20210616/spetsnaz-tsvo-provedet-sovmestnye-trenirovki-s-kollegami-iz-uzbekistana-19270579.html
Спецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана
Спецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана
Военнослужащие обменяются опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнят комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T19:33+0500
2021-06-16T19:33+0500
2021-06-16T19:33+0500
общество
спецназ
военные учения
военные
минобороны узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1021/65/10216566_0:73:1000:636_1920x0_80_0_0_3ed1ad064b39bed78d5ac25f7651dfdf.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Бойцы спецназа Центрального военного округа прибыли в Узбекистан на совместные тренировки с коллегами из республики. Основная цель встречи - обмен опытом, передает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ЦВО.Сегодня российские военнослужащие прилетели в Ташкент на самолетах Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России. Совместные занятия будут проходить в центре горной подготовки "Чимган" Вооруженных сил Узбекистана и продлятся до конца следующей недели. Военнослужащие обменяются опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнят комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.Данные мероприятие проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/sovmestnye-ucheniya-spetsnaza-rossii-i-uzbekistana-startovali-v-sibiri-19166513.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1021/65/10216566_28:0:973:709_1920x0_80_0_0_29ecd5463609de9112806fb00dbbfe7b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецназ, военные учения, военные, минобороны узбекистана
Спецназ ЦВО проведет совместные тренировки с коллегами из Узбекистана
Военнослужащие обменяются опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнят комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Бойцы спецназа Центрального военного округа прибыли в Узбекистан на совместные тренировки с коллегами из республики. Основная цель встречи - обмен опытом, передает РИА Новости
со ссылкой на данные пресс-службы ЦВО.
"Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области, обменяются опытом с узбекистанскими коллегами в ходе совместных тренировок", - говорится в сообщении.
Сегодня российские военнослужащие прилетели в Ташкент на самолетах Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России.
Совместные занятия будут проходить в центре горной подготовки "Чимган" Вооруженных сил Узбекистана и продлятся до конца следующей недели. Военнослужащие обменяются опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнят комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.
Данные мероприятие проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества.