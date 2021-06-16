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Узбекистан и Венгрия запускают конкурс на разработку научных проектов и стартапов
Узбекистан и Венгрия запускают конкурс на разработку научных проектов и стартапов
Из конкурсной программы будут исключены работы, представленные только одним исполнителем, а также проекты, получившие отказ в финансировании после проведенной... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T19:09+0500
2021-06-16T19:09+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
проект
узбекские ученые
венгрия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Мининноваций Узбекистана совместно с Министерством иностранных дел и торговли Венгрии объявили о запуске конкурса стартапов и научных проектов по всем совместным направлениям.Испытание проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров республики "О мерах по дальнейшему совершенствованию нормативной базы развития исследований и инноваций". Научные организации при подаче заявки на участие в конкурсном состязании, должны дать согласие на реализацию совместных исследовательских проектов с Венгрией.Отмечается, что из конкурсной программы будут исключены работы, представленные только одним исполнителем, а также разработки, которым по результатам экспертизы было отказано в финансировании.На каждый стартап Министерство инновационного развития выделит не более 1 млрд сумов. Отмечается, что срок реализации научного проекта не должен превышать 24 месяца. Итоги конкурса будут объявлены на официальном сайте Мининноваций.
https://uz.sputniknews.ru/20171220/uzbekskij-student-napisal-luchshuyu-nauchnuyu-statyu-o-shos-7112209.html
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министерство инновационного развития узбекистана, проект, узбекские ученые, венгрия, узбекистан

Узбекистан и Венгрия запускают конкурс на разработку научных проектов и стартапов

19:09 16.06.2021
548
© Podrobno.uzФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Podrobno.uz
Из конкурсной программы будут исключены работы, представленные только одним исполнителем, а также проекты, получившие отказ в финансировании после проведенной экспертизы.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Мининноваций Узбекистана совместно с Министерством иностранных дел и торговли Венгрии объявили о запуске конкурса стартапов и научных проектов по всем совместным направлениям.
Испытание проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров республики "О мерах по дальнейшему совершенствованию нормативной базы развития исследований и инноваций".
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Научные организации при подаче заявки на участие в конкурсном состязании, должны дать согласие на реализацию совместных исследовательских проектов с Венгрией.
Отмечается, что из конкурсной программы будут исключены работы, представленные только одним исполнителем, а также разработки, которым по результатам экспертизы было отказано в финансировании.
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На каждый стартап Министерство инновационного развития выделит не более 1 млрд сумов. Отмечается, что срок реализации научного проекта не должен превышать 24 месяца. Итоги конкурса будут объявлены на официальном сайте Мининноваций.
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