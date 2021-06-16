https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistan-i-vengriya--zapuskayut-konkurs-na-razrabotku-nauchnyx-proektov-i-startapov-19269990.html

Узбекистан и Венгрия запускают конкурс на разработку научных проектов и стартапов

Узбекистан и Венгрия запускают конкурс на разработку научных проектов и стартапов

Из конкурсной программы будут исключены работы, представленные только одним исполнителем, а также проекты, получившие отказ в финансировании после проведенной... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T19:09+0500

2021-06-16T19:09+0500

2021-06-16T19:09+0500

общество

министерство инновационного развития узбекистана

проект

узбекские ученые

венгрия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Мининноваций Узбекистана совместно с Министерством иностранных дел и торговли Венгрии объявили о запуске конкурса стартапов и научных проектов по всем совместным направлениям.Испытание проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров республики "О мерах по дальнейшему совершенствованию нормативной базы развития исследований и инноваций". Научные организации при подаче заявки на участие в конкурсном состязании, должны дать согласие на реализацию совместных исследовательских проектов с Венгрией.Отмечается, что из конкурсной программы будут исключены работы, представленные только одним исполнителем, а также разработки, которым по результатам экспертизы было отказано в финансировании.На каждый стартап Министерство инновационного развития выделит не более 1 млрд сумов. Отмечается, что срок реализации научного проекта не должен превышать 24 месяца. Итоги конкурса будут объявлены на официальном сайте Мининноваций.

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министерство инновационного развития узбекистана, проект, узбекские ученые, венгрия, узбекистан