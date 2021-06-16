https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-samarkande-obyasnilis-za-privlechenie-uchaschixsya-k-remontu-v-shkole-19269740.html

В Самарканде объяснились за привлечение учащихся к ремонту в школе

В Самарканде объяснились за привлечение учащихся к ремонту в школе

В ОблУНО провели проверку после появления в Сети фото, где ученики местной школы участвуют в ремонтных работах в этом учебной заведении. Их родители... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T18:51+0500

2021-06-16T18:51+0500

2021-06-16T18:51+0500

общество

школьники

принудительный труд

самаркандская область

образование

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В управлении народного образования Самаркандской области изучили ситуацию с привлечением учащихся к ремонту школы №28 Джамбайского района.Фото, где школьники занимаются ремонтными работами, распространилось в социальных сетях. В связи с этим в управлении народного образования провели проверку.Там напоминают, в ходе апрельского визита президента Узбекистана в область, Шавкат Мирзиёев дал поручения по реализации самаркандского опыта профессионального обучения молодежи со школьного возраста. После этого в некоторых учебных заведениях стали проводиться опытно-экспериментальные работы по обучению учащихся возделыванию бахчевых культур, садоводству, а также другим профессиям.Во время проверки родители учеников подтвердили, что они сами отправили своих детей на помощь школе, где они заодно смогли бы обучиться ремеслу в период каникул, пояснили в УНО. Что касается пятерых девочек, то они попали в кадр случайно. Ученицы одиннадцатых классов пришли в этот день в школу, чтобы узнать результаты государственных экзаменов. Изучение данного факта продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210210/Minvuz-privlechenie-studentok-k-vstreche-gostey-eto-prinuditelnyy-trud-15972985.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школьники, принудительный труд, самаркандская область, образование