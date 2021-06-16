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В Самарканде объяснились за привлечение учащихся к ремонту в школе
В Самарканде объяснились за привлечение учащихся к ремонту в школе
В ОблУНО провели проверку после появления в Сети фото, где ученики местной школы участвуют в ремонтных работах в этом учебной заведении. Их родители... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T18:51+0500
2021-06-16T18:51+0500
общество
школьники
принудительный труд
самаркандская область
образование
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В управлении народного образования Самаркандской области изучили ситуацию с привлечением учащихся к ремонту школы №28 Джамбайского района.Фото, где школьники занимаются ремонтными работами, распространилось в социальных сетях. В связи с этим в управлении народного образования провели проверку.Там напоминают, в ходе апрельского визита президента Узбекистана в область, Шавкат Мирзиёев дал поручения по реализации самаркандского опыта профессионального обучения молодежи со школьного возраста. После этого в некоторых учебных заведениях стали проводиться опытно-экспериментальные работы по обучению учащихся возделыванию бахчевых культур, садоводству, а также другим профессиям.Во время проверки родители учеников подтвердили, что они сами отправили своих детей на помощь школе, где они заодно смогли бы обучиться ремеслу в период каникул, пояснили в УНО. Что касается пятерых девочек, то они попали в кадр случайно. Ученицы одиннадцатых классов пришли в этот день в школу, чтобы узнать результаты государственных экзаменов. Изучение данного факта продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210210/Minvuz-privlechenie-studentok-k-vstreche-gostey-eto-prinuditelnyy-trud-15972985.html
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школьники, принудительный труд, самаркандская область, образование

В Самарканде объяснились за привлечение учащихся к ремонту в школе

18:51 16.06.2021
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРемонтные работы на станциях Филевской линии московского метрополитена
Ремонтные работы на станциях Филевской линии московского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
В ОблУНО провели проверку после появления в Сети фото, где ученики местной школы участвуют в ремонтных работах в этом учебной заведении. Их родители признались, что отправили их туда добровольно.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В управлении народного образования Самаркандской области изучили ситуацию с привлечением учащихся к ремонту школы №28 Джамбайского района.
Фото, где школьники занимаются ремонтными работами, распространилось в социальных сетях. В связи с этим в управлении народного образования провели проверку.
“В ходе исследования выяснилось, что в общеобразовательной школе №28 Джамбайского района проводится ремонт с привлечением наемных работников. Ученики же на фотографии, а именно шесть мальчиков 7-9 классов, пришли на помощь с согласия родителей”, — говорится в заявлении управления.
Там напоминают, в ходе апрельского визита президента Узбекистана в область, Шавкат Мирзиёев дал поручения по реализации самаркандского опыта профессионального обучения молодежи со школьного возраста. После этого в некоторых учебных заведениях стали проводиться опытно-экспериментальные работы по обучению учащихся возделыванию бахчевых культур, садоводству, а также другим профессиям.
Во время проверки родители учеников подтвердили, что они сами отправили своих детей на помощь школе, где они заодно смогли бы обучиться ремеслу в период каникул, пояснили в УНО.
Что касается пятерых девочек, то они попали в кадр случайно. Ученицы одиннадцатых классов пришли в этот день в школу, чтобы узнать результаты государственных экзаменов.
Изучение данного факта продолжается.
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