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https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-shkolax-uzbekistana-startoval-onlayn-priem-v-pervye-klassy-19258474.html
В школах Узбекистана стартовал онлайн-прием в первые классы
В школах Узбекистана стартовал онлайн-прием в первые классы
В настоящее время услуга доступна для подачи документов в школы Ташкента, Каракалпакстана и центральных областей. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T11:39+0500
2021-06-16T11:39+0500
общество
школы
министерство народного образования узбекистана
онлайн
регистрация
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Узбекистане в онлайн-формате началась регистрация и подача заявки для приема в первые классы общеобразовательных школ на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщили в Министерстве народного образования Узбекистана.Отмечается, что родители могут подать заявку, воспользовавшись электронной платформой my.maktab.uz.По информации министерства, сейчас услуга доступна для подачи документов в школы Ташкента, Каракалпакстана и центральных областей. Квоты для вторых и третьих школ, выбранных не по месту жительства, планируется выделять при наличии свободных мест на момент электронной регистрации, уточнили в МНО. Заявки на прием будут приниматься с 1 по 15 августа.
https://uz.sputniknews.ru/20200910/Pervoklassniki-Uzbekistana-14-sentyabrya-poluchat-podarki-ot-prezidenta-14942840.html
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школы, министерство народного образования узбекистана, онлайн, регистрация

В школах Узбекистана стартовал онлайн-прием в первые классы

11:39 16.06.2021
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© Министерство народного образования УзбекистанаШкольники Узбекистана
Школьники Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Министерство народного образования Узбекистана
В настоящее время услуга доступна для подачи документов в школы Ташкента, Каракалпакстана и центральных областей.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Узбекистане в онлайн-формате началась регистрация и подача заявки для приема в первые классы общеобразовательных школ на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщили в Министерстве народного образования Узбекистана.
Отмечается, что родители могут подать заявку, воспользовавшись электронной платформой my.maktab.uz.
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По информации министерства, сейчас услуга доступна для подачи документов в школы Ташкента, Каракалпакстана и центральных областей.
Квоты для вторых и третьих школ, выбранных не по месту жительства, планируется выделять при наличии свободных мест на момент электронной регистрации, уточнили в МНО. Заявки на прием будут приниматься с 1 по 15 августа.
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