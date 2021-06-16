https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-shkolax-uzbekistana-startoval-onlayn-priem-v-pervye-klassy-19258474.html

В школах Узбекистана стартовал онлайн-прием в первые классы

В школах Узбекистана стартовал онлайн-прием в первые классы

В настоящее время услуга доступна для подачи документов в школы Ташкента, Каракалпакстана и центральных областей. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T11:39+0500

2021-06-16T11:39+0500

2021-06-16T11:39+0500

общество

школы

министерство народного образования узбекистана

онлайн

регистрация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/07/14922002_47:0:1064:572_1920x0_80_0_0_a018692b9f5070a817b6262be9dd83b7.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Узбекистане в онлайн-формате началась регистрация и подача заявки для приема в первые классы общеобразовательных школ на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщили в Министерстве народного образования Узбекистана.Отмечается, что родители могут подать заявку, воспользовавшись электронной платформой my.maktab.uz.По информации министерства, сейчас услуга доступна для подачи документов в школы Ташкента, Каракалпакстана и центральных областей. Квоты для вторых и третьих школ, выбранных не по месту жительства, планируется выделять при наличии свободных мест на момент электронной регистрации, уточнили в МНО. Заявки на прием будут приниматься с 1 по 15 августа.

https://uz.sputniknews.ru/20200910/Pervoklassniki-Uzbekistana-14-sentyabrya-poluchat-podarki-ot-prezidenta-14942840.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школы, министерство народного образования узбекистана, онлайн, регистрация