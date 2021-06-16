https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-tashkentskom-universitete-informatsionnyx-texnologiy-smenilsya-rektor-19262034.html

В Ташкентском университете информационных технологий сменился ректор

В Ташкентском университете информационных технологий сменился ректор

Пост занял Бахтиёр Махкамов. Ранее он работал на должности первого замдиректора ГУП "Центр электромагнитной совместимости". 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T14:16+0500

2021-06-16T14:16+0500

2021-06-16T14:19+0500

общество

назначение

туит

ректор

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Исполняющим обязанности ректора Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий назначен Бахтиёр Махкамов. Об этом сообщает пресс-служба Мининфокома.Ранее Махкамов работал на должности первого замдиректора ГУП "Центр электромагнитной совместимости".Он родился в 1985 году. В 2006-м окончил Ташкентский государственный технический университет по направлению "Финансовый менеджмент", а в 2008 году – Ташкентский университет информационных технологий по специальности "менеджмент в информационно-коммуникационных технологиях".Ранее Махкамов работал на должности первого замдиректора ГУП "Центр электромагнитной совместимости".В период с 2007 по 2019 годы занимал руководящие посты в различных госучреждениях и ведомствах.С января по декабрь 2020-го был начальником отдела "Регулирования использования радиочастотного спектра" Мининфокома. В настоящее время также являлся секретарем Республиканского совета по радиочастотам.

https://uz.sputniknews.ru/20201008/V-Tashkentskoy-oblasti-budet-obrazovan-filial-TUIT-15141044.html

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назначение, туит, ректор