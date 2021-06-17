https://uz.sputniknews.ru/20210617/besprizorniki-edva-ne-obokrali-jenschinu-v-tashkente---guvd-predprinimaet-mery-19279516.html

Беспризорники едва не обокрали женщину в Ташкенте — ГУВД предпринимает меры

Беспризорники едва не обокрали женщину в Ташкенте — ГУВД предпринимает меры

Сотрудники правоохранительных органов задержали десять несовершеннолетних детей и сейчас проверяют их причастность к случившемуся. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T12:35+0500

2021-06-17T12:35+0500

2021-06-17T12:41+0500

происшествия

гувд ташкента

нападение

несовершеннолетние

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Несколько дней назад в районе в Мирабадского рынка, известного в народе, как "Госпитальный", произошло ЧП: группа несовершеннолетних напала на женщину и пыталась отнять у нее сумку.Все произошло утром, гражданка сразу же обратилась в районное ОВД. После этого в сети "Интернет" распространилась информация о якобы бездействии правоохранителей в отношении этого происшествия. В ГУВД Ташкента опровергли эти слухи.Сотрудники ОВД проводят доследственную проверку. Пострадавшая рассказала, что в день нападения проходила мимо Мирабадского рынка и заметила около несколько несовершеннолетних детей, которые дрались. Женщина хотела их разнять, но дети ответили агрессией. Они напали на нее, разорвали одежду и пытались отнять ее сумку.Инспекторы профилактики ОВД в ходе патрулирования территории в ночное время суток обнаружили десять беспризорников. Их личности были установлены. Сейчас провоохранители проверяют их причастность к случившемуся.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/nesovershennoletnim-uzbekistantsam-naznachat-obschestvennyx-vospitateley-19098645.html

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гувд ташкента, нападение, несовершеннолетние