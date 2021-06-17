https://uz.sputniknews.ru/20210617/bolee-500-vypusknikov-tashkentskix-shkol-poluchat-zolotye-medali-v-etom-godu-19278678.html

Более 500 выпускников ташкентских школ получат золотые медали в этом году

Более 500 выпускников ташкентских школ получат золотые медали в этом году

Всего последний звонок прозвенел в мае для примерно 438 тысяч выпускников школ Узбекистана. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T11:57+0500

2021-06-17T11:57+0500

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общество

школы

медали

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Более 500 выпускников ташкентских школ получат золотые медали в этом году, сообщает пресс-служба хокимията столицы.Также в пресс-службе рассказали, что количество школ в столице в 2020/2021 году достигло 316. А число педагогов высшей категории увеличилось с 3,7 процента до 5,3 процента.Всего последний звонок прозвенел в мае для примерно 438 тысяч выпускников школ Узбекистана.В общей сложности в республике на сегодня насчитывается свыше десяти тысяч государственных общеобразовательных школ, 171 негосударственная и 18 школ на основе государственно-частного партнерства.

https://uz.sputniknews.ru/20210525/ya-veryu-v-vas-uzbekskiy-lider-teplo-pozdravil-vypusknikov-shkol-18887192.html

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школы, медали, ташкент