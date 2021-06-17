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Более 500 выпускников ташкентских школ получат золотые медали в этом году
Более 500 выпускников ташкентских школ получат золотые медали в этом году
Всего последний звонок прозвенел в мае для примерно 438 тысяч выпускников школ Узбекистана. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T11:57+0500
2021-06-17T12:02+0500
общество
школы
медали
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Более 500 выпускников ташкентских школ получат золотые медали в этом году, сообщает пресс-служба хокимията столицы.Также в пресс-службе рассказали, что количество школ в столице в 2020/2021 году достигло 316. А число педагогов высшей категории увеличилось с 3,7 процента до 5,3 процента.Всего последний звонок прозвенел в мае для примерно 438 тысяч выпускников школ Узбекистана.В общей сложности в республике на сегодня насчитывается свыше десяти тысяч государственных общеобразовательных школ, 171 негосударственная и 18 школ на основе государственно-частного партнерства.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/ya-veryu-v-vas-uzbekskiy-lider-teplo-pozdravil-vypusknikov-shkol-18887192.html
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школы, медали, ташкент

Более 500 выпускников ташкентских школ получат золотые медали в этом году

11:57 17.06.2021 (обновлено: 12:02 17.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / graduateУченица старших классов на уроке. Иллюстративное фото
Ученица старших классов на уроке. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© CC0 / Unsplash / graduate
Всего последний звонок прозвенел в мае для примерно 438 тысяч выпускников школ Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Более 500 выпускников ташкентских школ получат золотые медали в этом году, сообщает пресс-служба хокимията столицы.
"В этом году 515 выпускников из Ташкента получат золотые медали", — говорится в публикации на Telegram-канале по итогам брифинга.
Также в пресс-службе рассказали, что количество школ в столице в 2020/2021 году достигло 316. А число педагогов высшей категории увеличилось с 3,7 процента до 5,3 процента.
Всего последний звонок прозвенел в мае для примерно 438 тысяч выпускников школ Узбекистана.
В общей сложности в республике на сегодня насчитывается свыше десяти тысяч государственных общеобразовательных школ, 171 негосударственная и 18 школ на основе государственно-частного партнерства.
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