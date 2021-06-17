https://uz.sputniknews.ru/20210617/byvshee-zdanie-sgb-v-tashkente-prodali-za-sotni-milliardov-sumov-19278494.html

Бывшее здание СГБ в Ташкенте продали за сотни миллиардов сумов

Бывшее здание СГБ в Ташкенте продали за сотни миллиардов сумов

Цена объекта составила 210 млрд сумов. Новый владелец — ООО METROPOL GROUP. Что теперь станет со зданием — не сообщается. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T11:26+0500

2021-06-17T11:26+0500

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общество

агентство по управлению государственными активами

сгб

приватизация

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Ташкенте приватизированы три крупных объекта. Их собственниками стали частные компании. В пресс-службе Агентства по управлению госактивами обнародовали цены и имена новых владельцев:Напомним, центральное здание Службы государственной безопасности республики было выставлено на публичные торги в апреле этого года. Реализацию планировали осуществить в два этапа. На первом этапе должен был быть предварительный квалификационный отбор, на втором — оценка коммерческого предложения (выкупная стоимость и срок оплаты) и платежеспособности претендента.

https://uz.sputniknews.ru/20210212/Prezident-predlozhil-uskorit-protsess-privatizatsii--kak-eto-budet-15986805.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

агентство по управлению государственными активами, сгб, приватизация