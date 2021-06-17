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Бывшее здание СГБ в Ташкенте продали за сотни миллиардов сумов
Бывшее здание СГБ в Ташкенте продали за сотни миллиардов сумов
Цена объекта составила 210 млрд сумов. Новый владелец — ООО METROPOL GROUP. Что теперь станет со зданием — не сообщается. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T11:26+0500
2021-06-17T12:13+0500
общество
агентство по управлению государственными активами
сгб
приватизация
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Ташкенте приватизированы три крупных объекта. Их собственниками стали частные компании. В пресс-службе Агентства по управлению госактивами обнародовали цены и имена новых владельцев:Напомним, центральное здание Службы государственной безопасности республики было выставлено на публичные торги в апреле этого года. Реализацию планировали осуществить в два этапа. На первом этапе должен был быть предварительный квалификационный отбор, на втором — оценка коммерческого предложения (выкупная стоимость и срок оплаты) и платежеспособности претендента.
https://uz.sputniknews.ru/20210212/Prezident-predlozhil-uskorit-protsess-privatizatsii--kak-eto-budet-15986805.html
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агентство по управлению государственными активами, сгб, приватизация

Бывшее здание СГБ в Ташкенте продали за сотни миллиардов сумов

11:26 17.06.2021 (обновлено: 12:13 17.06.2021)
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© Пресс-служба Агентства по управлению государственными активами УзбекистанаБывшее здание СГБ Узбекистана, выставленное на продажу
Бывшее здание СГБ Узбекистана, выставленное на продажу - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Пресс-служба Агентства по управлению государственными активами Узбекистана
Цена объекта составила 210 млрд сумов. Новый владелец — ООО METROPOL GROUP. Что теперь станет со зданием — не сообщается.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Ташкенте приватизированы три крупных объекта. Их собственниками стали частные компании. В пресс-службе Агентства по управлению госактивами обнародовали цены и имена новых владельцев:
здание комплекса по производству газет (адрес: г. Ташкент, Мирабадский район, пересечение улиц Бухоро и Нуронийлар) продано за 78 млрд сумов. Победителем торгов стало ООО Metro Plaza;
имущественный комплекс "Ичан калъа" (адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуф Хос Хожиб) продан за 74,2 млрд сумов компании QUADRO IH DMCC;
бывшее здание СГБ (адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох) продано за 210 млрд сумов. Объект приобрело ООО METROPOL GROUP.
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Напомним, центральное здание Службы государственной безопасности республики было выставлено на публичные торги в апреле этого года.
Реализацию планировали осуществить в два этапа. На первом этапе должен был быть предварительный квалификационный отбор, на втором оценка коммерческого предложения (выкупная стоимость и срок оплаты) и платежеспособности претендента.
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