https://uz.sputniknews.ru/20210617/eksperty-stran-sng-po-voprosam-it-bezopasnosti-soberutsya-v-tashkente-19288869.html

Эксперты стран СНГ по IT-безопасности соберутся в Ташкенте

Эксперты стран СНГ по IT-безопасности соберутся в Ташкенте

Диалог с онлайн-подключением объединит более 50 участников. В финале дискуссии будет принят итоговый документ с рекомендациями. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T18:36+0500

2021-06-17T18:36+0500

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общество

информационная безопасность

снг

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности состоится 29 июня в Ташкенте, сообщает пресс-служба Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана.Мероприятие организует ИСМИ при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз и Исполкома СНГ. Инициатива проведения форума принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, он выдвигал ее на саммитах глав государств Содружества в 2019 и 2020 годах.Диалог с онлайн-подключением зарубежных участников объединит более 50 ведущих экспертов. Ждут как представителей международных организаций и аналитических центров стран СНГ, так и руководителей профильных министерств и ведомств.В финале дискуссии будет принят итоговый документ, содержащий практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках СНГ.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/ocherednoe-zasedanie-ekonomsoveta-sng-sostoitsya-v-moskve-18-iyunya-19137704.html

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информационная безопасность, снг, ташкент