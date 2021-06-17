https://uz.sputniknews.ru/20210617/eksperty-stran-sng-po-voprosam-it-bezopasnosti-soberutsya-v-tashkente-19288869.html
Эксперты стран СНГ по IT-безопасности соберутся в Ташкенте
Эксперты стран СНГ по IT-безопасности соберутся в Ташкенте
Диалог с онлайн-подключением объединит более 50 участников. В финале дискуссии будет принят итоговый документ с рекомендациями. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T18:36+0500
2021-06-17T18:36+0500
2021-06-17T18:41+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности состоится 29 июня в Ташкенте, сообщает пресс-служба Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана.Мероприятие организует ИСМИ при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз и Исполкома СНГ. Инициатива проведения форума принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, он выдвигал ее на саммитах глав государств Содружества в 2019 и 2020 годах.Диалог с онлайн-подключением зарубежных участников объединит более 50 ведущих экспертов. Ждут как представителей международных организаций и аналитических центров стран СНГ, так и руководителей профильных министерств и ведомств.В финале дискуссии будет принят итоговый документ, содержащий практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках СНГ.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/ocherednoe-zasedanie-ekonomsoveta-sng-sostoitsya-v-moskve-18-iyunya-19137704.html
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информационная безопасность, снг, ташкент
Эксперты стран СНГ по IT-безопасности соберутся в Ташкенте
18:36 17.06.2021 (обновлено: 18:41 17.06.2021)
Диалог с онлайн-подключением объединит более 50 участников. В финале дискуссии будет принят итоговый документ с рекомендациями.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности состоится 29 июня в Ташкенте, сообщает
пресс-служба Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана.
Мероприятие организует ИСМИ при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз и Исполкома СНГ.
Инициатива проведения форума принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, он выдвигал ее на саммитах глав государств Содружества в 2019 и 2020 годах.
Диалог с онлайн-подключением зарубежных участников объединит более 50 ведущих экспертов. Ждут как представителей международных организаций и аналитических центров стран СНГ, так и руководителей профильных министерств и ведомств.
Повестка мероприятия включает, в частности, обсуждение вопросов противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, расследования киберпреступлений, а также защиты прав и свобод человека в информационной среде.
В финале дискуссии будет принят итоговый документ, содержащий практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках СНГ.