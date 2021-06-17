https://uz.sputniknews.ru/20210617/fleshku-ne-el-no-vygovor-poluchil-v-samarkande-razobralis-s-intsidentom-na-rynke--19287467.html

Флешку не ел, но выговор получил: в Самарканде разобрались с инцидентом на рынке

Флешку не ел, но выговор получил: в Самарканде разобрались с инцидентом на рынке

В Самаркандской областной администрации прошла встреча участников конфликта с представителями регионального управления АИМК. Каждая из сторон имела возможность... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T17:41+0500

2021-06-17T17:41+0500

2021-06-17T17:49+0500

происшествия

свобода слова

сми

скандал

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Пресс-секретарь хокимията Иштыханского района Илхом Бобоев не изымал карту памяти и не глотал ее во время инцидента с журналистами на местном рынке, заявили в хокимияте Самаркандской области.Шестнадцатого июня в областной администрации прошла встреча участников конфликта с представителями регионального управления Агентства информации и массовых коммуникаций. Каждая из сторон имела возможность высказать свои мнения и доводы относительно возникшей ситуации.Бобоев объяснил, что просил журналистов телеканала MY5, снимавших пожар на местном рынке, выключить камеру и снять репортаж после того, как разойдутся люди, говорится в сообщении. Мотивировал он это тем, что место пожара находилось в опасном состоянии и сгоревшие столбы могли упасть на них.Корреспондент канала Отажон Раббонакулов подтвердил слова Бобоева, сказав, что тот действительно вначале оказывал сопротивление, но позже им удалось взять интервью у хокима района и у граждан, а также снять территорию рынка в присутствии самого пресс-секретаря.По итогам изучения ситуации хоким Иштыханского района объявил выговор Илхому Бобоеву. Раббонакулову же рекомендовали обратиться в суд с заявлением по факту повреждения техники. Однако журналист отметил, что никаких претензий не имеет.

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свобода слова, сми, скандал, самаркандская область