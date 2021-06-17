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Флешку не ел, но выговор получил: в Самарканде разобрались с инцидентом на рынке
Флешку не ел, но выговор получил: в Самарканде разобрались с инцидентом на рынке
В Самаркандской областной администрации прошла встреча участников конфликта с представителями регионального управления АИМК. Каждая из сторон имела возможность... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T17:41+0500
2021-06-17T17:49+0500
происшествия
свобода слова
сми
скандал
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Пресс-секретарь хокимията Иштыханского района Илхом Бобоев не изымал карту памяти и не глотал ее во время инцидента с журналистами на местном рынке, заявили в хокимияте Самаркандской области.Шестнадцатого июня в областной администрации прошла встреча участников конфликта с представителями регионального управления Агентства информации и массовых коммуникаций. Каждая из сторон имела возможность высказать свои мнения и доводы относительно возникшей ситуации.Бобоев объяснил, что просил журналистов телеканала MY5, снимавших пожар на местном рынке, выключить камеру и снять репортаж после того, как разойдутся люди, говорится в сообщении. Мотивировал он это тем, что место пожара находилось в опасном состоянии и сгоревшие столбы могли упасть на них.Корреспондент канала Отажон Раббонакулов подтвердил слова Бобоева, сказав, что тот действительно вначале оказывал сопротивление, но позже им удалось взять интервью у хокима района и у граждан, а также снять территорию рынка в присутствии самого пресс-секретаря.По итогам изучения ситуации хоким Иштыханского района объявил выговор Илхому Бобоеву. Раббонакулову же рекомендовали обратиться в суд с заявлением по факту повреждения техники. Однако журналист отметил, что никаких претензий не имеет.
https://uz.sputniknews.ru/20201203/Khodzhaev-ranshe-za-odno-pismo-mogli-zakryt-SMI--vozvrata-k-etomu-ne-budet-15530836.html
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свобода слова, сми, скандал, самаркандская область

Флешку не ел, но выговор получил: в Самарканде разобрались с инцидентом на рынке

17:41 17.06.2021 (обновлено: 17:49 17.06.2021)
631
© Sputnik . SputnikРукопожатие
Рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Sputnik . Sputnik
В Самаркандской областной администрации прошла встреча участников конфликта с представителями регионального управления АИМК. Каждая из сторон имела возможность высказать свои мнения и доводы относительно возникшей ситуации.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Пресс-секретарь хокимията Иштыханского района Илхом Бобоев не изымал карту памяти и не глотал ее во время инцидента с журналистами на местном рынке, заявили в хокимияте Самаркандской области.
Шестнадцатого июня в областной администрации прошла встреча участников конфликта с представителями регионального управления Агентства информации и массовых коммуникаций. Каждая из сторон имела возможность высказать свои мнения и доводы относительно возникшей ситуации.
Бобоев объяснил, что просил журналистов телеканала MY5, снимавших пожар на местном рынке, выключить камеру и снять репортаж после того, как разойдутся люди, говорится в сообщении. Мотивировал он это тем, что место пожара находилось в опасном состоянии и сгоревшие столбы могли упасть на них.
© Пресс-служба Самаркандского областного хокимиятаВ Самарканде разобрались с инцидентом на рынке
В Самарканде разобрались с инцидентом на рынке - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
В Самарканде разобрались с инцидентом на рынке
© Пресс-служба Самаркандского областного хокимията

"Но сотрудники телеканала продолжили снимать. В результате возникло разногласие. Пресс-секретарь заявил, что не изымал карту памяти и не глотал её. По его словам, эти высказывания являются безосновательными. При этом он признал, что сказал оператору не снимать, что организует съемку, когда люди разойдутся, и прикасался к камере", — говорится в заявлении.

Корреспондент канала Отажон Раббонакулов подтвердил слова Бобоева, сказав, что тот действительно вначале оказывал сопротивление, но позже им удалось взять интервью у хокима района и у граждан, а также снять территорию рынка в присутствии самого пресс-секретаря.

“Раббонакулов заявил, что не видел своими глазами, как пресс-секретарь проглотил карту памяти камеры. Ни в репортаже, ни в беседе с коллегами он не произносил этой фразы. Об этом говорили другие. При этом он признал, что камера частично повреждена — ухудшилось качество съемки”, — сообщили в хокимияте.

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По итогам изучения ситуации хоким Иштыханского района объявил выговор Илхому Бобоеву. Раббонакулову же рекомендовали обратиться в суд с заявлением по факту повреждения техники. Однако журналист отметил, что никаких претензий не имеет.
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