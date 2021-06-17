Происшествия
Флешку не ел, но выговор получил: в Самарканде разобрались с инцидентом на рынке
17:41 17.06.2021 (обновлено: 17:49 17.06.2021)
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© Sputnik . SputnikРукопожатие
© Sputnik . Sputnik
В Самаркандской областной администрации прошла встреча участников конфликта с представителями регионального управления АИМК. Каждая из сторон имела возможность высказать свои мнения и доводы относительно возникшей ситуации.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Пресс-секретарь хокимията Иштыханского района Илхом Бобоев не изымал карту памяти и не глотал ее во время инцидента с журналистами на местном рынке, заявили в хокимияте Самаркандской области.
Шестнадцатого июня в областной администрации прошла встреча участников конфликта с представителями регионального управления Агентства информации и массовых коммуникаций. Каждая из сторон имела возможность высказать свои мнения и доводы относительно возникшей ситуации.
Бобоев объяснил, что просил журналистов телеканала MY5, снимавших пожар на местном рынке, выключить камеру и снять репортаж после того, как разойдутся люди, говорится в сообщении. Мотивировал он это тем, что место пожара находилось в опасном состоянии и сгоревшие столбы могли упасть на них.
© Пресс-служба Самаркандского областного хокимиятаВ Самарканде разобрались с инцидентом на рынке
В Самарканде разобрались с инцидентом на рынке
© Пресс-служба Самаркандского областного хокимията
"Но сотрудники телеканала продолжили снимать. В результате возникло разногласие. Пресс-секретарь заявил, что не изымал карту памяти и не глотал её. По его словам, эти высказывания являются безосновательными. При этом он признал, что сказал оператору не снимать, что организует съемку, когда люди разойдутся, и прикасался к камере", — говорится в заявлении.
Корреспондент канала Отажон Раббонакулов подтвердил слова Бобоева, сказав, что тот действительно вначале оказывал сопротивление, но позже им удалось взять интервью у хокима района и у граждан, а также снять территорию рынка в присутствии самого пресс-секретаря.
“Раббонакулов заявил, что не видел своими глазами, как пресс-секретарь проглотил карту памяти камеры. Ни в репортаже, ни в беседе с коллегами он не произносил этой фразы. Об этом говорили другие. При этом он признал, что камера частично повреждена — ухудшилось качество съемки”, — сообщили в хокимияте.
3 декабря 2020, 17:55
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По итогам изучения ситуации хоким Иштыханского района объявил выговор Илхому Бобоеву. Раббонакулову же рекомендовали обратиться в суд с заявлением по факту повреждения техники. Однако журналист отметил, что никаких претензий не имеет.