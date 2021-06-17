https://uz.sputniknews.ru/20210617/gosti-iz-yujnoy-afriki-v-tashkentskom-zooparke-poselilis-dva-lvenka-redkogo-okrasa-19290745.html
Гости из Африки: в Ташкентском зоопарке поселились два львенка редкого окраса — видео
Гости из Африки: в Ташкентском зоопарке поселились два львенка редкого окраса — видео
Данный вид встречается очень редко и только среди африканских львов трансваальского подвида Panthera leo krugeri. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T20:10+0500
2021-06-17T20:10+0500
2021-06-17T21:00+0500
видео
лев
ташкентский зоопарк
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Ташкентский зоопарк пополнился новыми обитателями из Южной Африки. В столицу прибыли два белых львенка – восьмимесячные Джони и Дженни, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Белый лев – это не отдельный подвид львов, а результат мутации, известной под названием "лейкемизм", - пояснили в руководстве.По информации представителей зоопарка, данный вид встречается очень редко и только среди африканских львов трансваальского подвида Panthera leo krugeri, обитающих в Юго-Восточной Африке.Отмечается, что в дикой природе таким львам сложно выжить из-за броского окраса, так как он мешает им охотиться. Кроме того, они становятся легкой добычей для других хищников, а также браконьеров.Во всем мире насчитывается около 300 таких особей, большая часть из которых содержится в зоопарках, заключила пресс-служба учреждения.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/naydennogo-v-samarkande-lvyonka-dostavili-v-tashkentskiy-zoopark--video-18006620.html
ташкент
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лев, ташкентский зоопарк, ташкент
Гости из Африки: в Ташкентском зоопарке поселились два львенка редкого окраса — видео
20:10 17.06.2021 (обновлено: 21:00 17.06.2021)
Данный вид встречается очень редко и только среди африканских львов трансваальского подвида Panthera leo krugeri.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Ташкентский зоопарк пополнился новыми обитателями из Южной Африки. В столицу прибыли два белых львенка – восьмимесячные Джони и Дженни, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Белый лев – это не отдельный подвид львов, а результат мутации, известной под названием "лейкемизм", - пояснили в руководстве.
По информации представителей зоопарка, данный вид встречается очень редко и только среди африканских львов трансваальского подвида Panthera leo krugeri, обитающих в Юго-Восточной Африке.
Отмечается, что в дикой природе таким львам сложно выжить из-за броского окраса, так как он мешает им охотиться. Кроме того, они становятся легкой добычей для других хищников, а также браконьеров.
Во всем мире насчитывается около 300 таких особей, большая часть из которых содержится в зоопарках, заключила пресс-служба учреждения.