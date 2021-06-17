Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210617/mininfokom-obnarodoval-dannye-po-rynku-startapov-uzbekistana-19286627.html
Мининфоком обнародовал данные по рынку стартапов Узбекистана
Мининфоком обнародовал данные по рынку стартапов Узбекистана
Большинство руководителей отечественных стартапов (62%) разрабатывают свой продукт или услугу для республики и только 21% учредителей планируют развиваться в... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T17:08+0500
2021-06-17T17:29+0500
экономика
it-технологии
стартап
рынок
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/01/15513307_0:334:2730:1870_1920x0_80_0_0_1e67c0c54c01cdac8742361b36a7ab1f.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Узбекистане провели исследование по стартап-рынку, в котором приняли участие 223 учредителя проектов, сообщает Мининфоком. "Многие стартапы находятся на ранней стадии: 39% – идея, 27% – MVP, 22% – первые продажи и 8% – активный рост", — уточняют в министерстве. По данным пресс-службы, самыми популярными направлениями стали образовательные технологии, электронная коммерция, финтех и сельское хозяйство.Отмечается, что 62% руководителей отечественных стартапов разрабатывают свой продукт или услугу для рынка Узбекистана и только 21% учредителей планируют развиваться в странах СНГ.В разрезе гендерного анализа выявлено, что в стартап-экосистеме Узбекистана всего 12,7% женщин являются основателями таких проектов.Кроме того, наибольшая доля всех учредителей (44%) не имеет опыта в привлечении инвесторов."Стартапы на ранней стадии ищут инвестиции в размере от $11 тысяч до $50 тысяч, стартапы, созданные в течение 3-4 лет, на этапах разработки и роста MVP в основном привлекают от $100 тысяч до $200 тысяч", — информируется в релизе.Таким образом, чем старше стартап и выше его стадия, тем больше денег запрашивается в качестве финансирования.Как сообщает Мининфоком, в настоящее время государство активно поддерживает стартапы и IT-компании. В частности, резиденты IT Park освобождены от всех видов налогов и уплаты таможенных платежей при импорте товаров и услуг для собственных нужд.
https://uz.sputniknews.ru/20210418/buduschee-uje-segodnya-v-it-park-predstavili-startapy-menyayuschie-jizn-uzbekistantsev-18391935.html
https://uz.sputniknews.ru/20200217/RF-i-Uzbekistan-obyavili-sovmestnyy-konkurs-startapov-13479049.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/01/15513307_110:83:2730:2048_1920x0_80_0_0_87a14199b14016f5c16dde8c34e998c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
it-технологии, стартап, рынок, узбекистан

Мининфоком обнародовал данные по рынку стартапов Узбекистана

17:08 17.06.2021 (обновлено: 17:29 17.06.2021)
410
© © Фото : пресс-центр "Российского цифрового сотрудничества"На фото: киргизские школьники участвуют в "Днях виртуальной и дополненной реальности" в Бишкеке.
На фото: киргизские школьники участвуют в Днях виртуальной и дополненной реальности в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© © Фото : пресс-центр "Российского цифрового сотрудничества"
Большинство руководителей отечественных стартапов (62%) разрабатывают свой продукт или услугу для республики и только 21% учредителей планируют развиваться в странах СНГ.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Узбекистане провели исследование по стартап-рынку, в котором приняли участие 223 учредителя проектов, сообщает Мининфоком.
"Многие стартапы находятся на ранней стадии: 39% – идея, 27% – MVP, 22% – первые продажи и 8% – активный рост", — уточняют в министерстве.
Выставка стартапов в IT-Park в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2021
Общество
Будущее уже сегодня: IT Park представил стартапы, меняющие жизнь узбекистанцев
18 апреля, 21:07
12777
По данным пресс-службы, самыми популярными направлениями стали образовательные технологии, электронная коммерция, финтех и сельское хозяйство.
Отмечается, что 62% руководителей отечественных стартапов разрабатывают свой продукт или услугу для рынка Узбекистана и только 21% учредителей планируют развиваться в странах СНГ.
В разрезе гендерного анализа выявлено, что в стартап-экосистеме Узбекистана всего 12,7% женщин являются основателями таких проектов.
Кроме того, наибольшая доля всех учредителей (44%) не имеет опыта в привлечении инвесторов.
Центр Сколково - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2020
Россия
РФ и Узбекистан объявили совместный конкурс стартапов
17 февраля 2020, 10:44
684
"Стартапы на ранней стадии ищут инвестиции в размере от $11 тысяч до $50 тысяч, стартапы, созданные в течение 3-4 лет, на этапах разработки и роста MVP в основном привлекают от $100 тысяч до $200 тысяч", — информируется в релизе.
Таким образом, чем старше стартап и выше его стадия, тем больше денег запрашивается в качестве финансирования.
Как сообщает Мининфоком, в настоящее время государство активно поддерживает стартапы и IT-компании. В частности, резиденты IT Park освобождены от всех видов налогов и уплаты таможенных платежей при импорте товаров и услуг для собственных нужд.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:13В Самаркандской области два водителя устроили массовую драку на дороге — видео
18:36Эксперты стран СНГ по IT-безопасности соберутся в Ташкенте
18:17В Минстрое развеяли сомнения о неустойчивости новостроек
17:59UzAirways приостанавливает рейсы между Ташкентом и Дели
17:41Флешку не ел, но выговор получил: в Самарканде разобрались с инцидентом на рынке
17:36ЖК в Самарканде начали строить по поддельным документам — возбуждено дело
17:15Узбекский лидер поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области
17:08Мининфоком обнародовал данные по рынку стартапов Узбекистана
16:27В Ташкенте с размахом отметят Международный день йоги
16:21Всемирный банк выделит Узбекистану $60 млн на модернизацию налоговой системы
15:39Шавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области
15:19Назначен новый гендиректор узбекистанской "дочки" российского "Лукойла"
15:16Предприятие в Бухарской области незаконно приобрело товары на 60 млрд сумов
14:56Сергей Лисовский: узбекский урожай тает по пути в РФ – поможет советский опыт
14:49В двух районах столицы сменились руководители УКД ОВД
14:46В Узбекистане создан новый орган по вопросам культурного наследия
14:38Силовые ведомства Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
14:26В Узбекистане решили проверить уровень физической подготовки населения
13:51Рустам Минниханов встретился с татарской диаспорой Узбекистана
13:46Вступительные экзамены покажут в прямом эфире