https://uz.sputniknews.ru/20210617/mininfokom-obnarodoval-dannye-po-rynku-startapov-uzbekistana-19286627.html

Мининфоком обнародовал данные по рынку стартапов Узбекистана

Мининфоком обнародовал данные по рынку стартапов Узбекистана

Большинство руководителей отечественных стартапов (62%) разрабатывают свой продукт или услугу для республики и только 21% учредителей планируют развиваться в... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T17:08+0500

2021-06-17T17:08+0500

2021-06-17T17:29+0500

экономика

it-технологии

стартап

рынок

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Узбекистане провели исследование по стартап-рынку, в котором приняли участие 223 учредителя проектов, сообщает Мининфоком. "Многие стартапы находятся на ранней стадии: 39% – идея, 27% – MVP, 22% – первые продажи и 8% – активный рост", — уточняют в министерстве. По данным пресс-службы, самыми популярными направлениями стали образовательные технологии, электронная коммерция, финтех и сельское хозяйство.Отмечается, что 62% руководителей отечественных стартапов разрабатывают свой продукт или услугу для рынка Узбекистана и только 21% учредителей планируют развиваться в странах СНГ.В разрезе гендерного анализа выявлено, что в стартап-экосистеме Узбекистана всего 12,7% женщин являются основателями таких проектов.Кроме того, наибольшая доля всех учредителей (44%) не имеет опыта в привлечении инвесторов."Стартапы на ранней стадии ищут инвестиции в размере от $11 тысяч до $50 тысяч, стартапы, созданные в течение 3-4 лет, на этапах разработки и роста MVP в основном привлекают от $100 тысяч до $200 тысяч", — информируется в релизе.Таким образом, чем старше стартап и выше его стадия, тем больше денег запрашивается в качестве финансирования.Как сообщает Мининфоком, в настоящее время государство активно поддерживает стартапы и IT-компании. В частности, резиденты IT Park освобождены от всех видов налогов и уплаты таможенных платежей при импорте товаров и услуг для собственных нужд.

https://uz.sputniknews.ru/20210418/buduschee-uje-segodnya-v-it-park-predstavili-startapy-menyayuschie-jizn-uzbekistantsev-18391935.html

https://uz.sputniknews.ru/20200217/RF-i-Uzbekistan-obyavili-sovmestnyy-konkurs-startapov-13479049.html

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it-технологии, стартап, рынок, узбекистан