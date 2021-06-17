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https://uz.sputniknews.ru/20210617/shavkat-mirziyoev-otsenil-masshtaby-innovatsionnoy-teplitsy-v-andijanskoy-oblasti-19284704.html
Шавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области
Шавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области
Общая площадь предприятия, принадлежащего компании ООО "Мега Агро", занимает 16 гектаров земли. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T15:39+0500
2021-06-17T15:48+0500
общество
теплица
андижанская область
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В рамках официального визита в Андижанскую область Шавкат Мирзиёев осмотрел инновационную теплицу в Пахтаабадском районе. Об этом сообщает пресс-служба президента. Отмечается, что сооружение построено по испанской технологии. В настоящее время на территории кластера также устанавливается современное оборудование из Турции. Общая площадь предприятия, принадлежащего компании ООО "Мега Агро", занимает 16 гектаров земли."Здесь выращивают капусту сорта "айсберг", помидоры, огурцы, их рассаду и разную зелень. Продукцию, помимо внутреннего рынка, планируется поставлять за рубеж. Ориентир по экспорту — 1,5 миллиона долларов в год", — информируется в релизе.После посещения объекта глава государства поручил создать в Андижане предприятие по производству металлоконструкций, а также локализовать импортные детали, в том числе комплектующие для теплиц.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistan-obstroitsya-energosberegayuschimi-teplitsami--zachem-19133509.html
https://uz.sputniknews.ru/20201212/Shavkat-Mirziev-poruchil-sozdat-laboratorii-pri-kazhdoy-teplitse-15589633.html
андижанская область
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теплица, андижанская область, шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области

15:39 17.06.2021 (обновлено: 15:48 17.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области
Шавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Общая площадь предприятия, принадлежащего компании ООО "Мега Агро", занимает 16 гектаров земли.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В рамках официального визита в Андижанскую область Шавкат Мирзиёев осмотрел инновационную теплицу в Пахтаабадском районе. Об этом сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области
Шавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
Шавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечается, что сооружение построено по испанской технологии. В настоящее время на территории кластера также устанавливается современное оборудование из Турции. Общая площадь предприятия, принадлежащего компании ООО "Мега Агро", занимает 16 гектаров земли.
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"Здесь выращивают капусту сорта "айсберг", помидоры, огурцы, их рассаду и разную зелень. Продукцию, помимо внутреннего рынка, планируется поставлять за рубеж. Ориентир по экспорту — 1,5 миллиона долларов в год", — информируется в релизе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил тепличное хозяйство в Хорезмской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2020
Политика
Шавкат Мирзиёев поручил создать лаборатории при каждой теплице
12 декабря 2020, 19:10
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После посещения объекта глава государства поручил создать в Андижане предприятие по производству металлоконструкций, а также локализовать импортные детали, в том числе комплектующие для теплиц.
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