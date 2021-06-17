Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210617/smenilsya-glava-esche-odnogo-stolichnogo-rayona-19277820.html
Сменился глава еще одного столичного района
Сменился глава еще одного столичного района
Новый хоким Чиланзарского района Шавкат Мавлянов ранее работал в системе Министерства внутренних дел. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T11:09+0500
2021-06-17T11:27+0500
общество
хокимият ташкента
назначение
чиланзарский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/93/5279368_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_220ee6357b524e49c70186bfea189b8f.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Назначен новый руководитель Чиланзарского хокимията. Им стал Шавкат Мавлянов, сообщили в пресс-службе столичной администрации.О новом назначении стало известно на состоявшейся внеочередной сессии Чиланзарского районного Кенгаша народных депутатов.Мавлянов долгие годы работал в системе органов внутренних дел. В частности, в конце 2018 года возглавлял отдел МВД по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта. А с 2019-го по настоящее руководил Управлением внутренних дел Сырдарьинской области.Также на днях стало известно, что хокимом Бектемирского района Ташкента назначен Тапил Махамадзияев.
чиланзарский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/93/5279368_166:0:1066:675_1920x0_80_0_0_f259c61056bd4041c89ceb55efccaf75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
хокимият ташкента, назначение, чиланзарский район

Сменился глава еще одного столичного района

11:09 17.06.2021 (обновлено: 11:27 17.06.2021)
419
© Sputnik / Владимир ФедоренкоПиджак на кресле
Пиджак на кресле - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
Новый хоким Чиланзарского района Шавкат Мавлянов ранее работал в системе Министерства внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Назначен новый руководитель Чиланзарского хокимията. Им стал Шавкат Мавлянов, сообщили в пресс-службе столичной администрации.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаНазначен новый руководитель Чиланзарского хокимията — Шавкат Мавлянов
Назначен новый руководитель Чиланзарского хокимията — Шавкат Мавлянов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
Назначен новый руководитель Чиланзарского хокимията — Шавкат Мавлянов
© Пресс-служба хокимията Ташкента
О новом назначении стало известно на состоявшейся внеочередной сессии Чиланзарского районного Кенгаша народных депутатов.
Для справки:

Шавкат Мавлянов родился в 1978 году в Ташкенте. В 1999-м окончил академию Министерства внутренних дел, в 2012 году – высшие академические курсы Академии Министерства внутренних дел.

Мавлянов долгие годы работал в системе органов внутренних дел. В частности, в конце 2018 года возглавлял отдел МВД по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта. А с 2019-го по настоящее руководил Управлением внутренних дел Сырдарьинской области.
Также на днях стало известно, что хокимом Бектемирского района Ташкента назначен Тапил Махамадзияев.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:35Беспризорники едва не обокрали женщину в Ташкенте — ГУВД предпринимает меры
12:32Все, кроме секретов: Мирзиёев утвердил перечень открытых данных
12:05Chevrolet стал самым продаваемым автобрендом в Казахстане
11:57Более 500 выпускников ташкентских школ получат золотые медали в этом году
11:29Запад и COVID-19 преподали России очередной урок демократии
11:26Бывшее здание СГБ в Ташкенте продали за сотни миллиардов сумов
11:09Сменился глава еще одного столичного района
10:58Саммит обманутых американских надежд
10:39Мирзиёев вылетел в Андижанскую область
10:36Студентам вузов компенсируют 50% расходов на проживание в общежитиях
10:20UzAirways назвала дату запуска рейса "Нукус — Актау — Нукус"
09:43В Бухаре пройдет международный форум по достижению целей устойчивого развития
00:06Слуцкий: переговоры РФ-США — первый шаг к разрядке
ВчераБайден после встречи с Путиным: нам не нужна новая холодная война
ВчераОтсрочка для мигрантов в России: необходимость или рискованная поблажка?
ВчераПутин послал "ответную шайбу" на вопрос о "непредсказуемости" российской политики
ВчераПутин подвел итоги встречи с Байденом: о чем говорили президенты России и США
ВчераПутин высказался о перспективах отношений с США
ВчераРФ и США возвращают своих послов — Путин
ВчераОнлайн-прием документов в вузы Узбекистана начнется 20 июня