https://uz.sputniknews.ru/20210617/smenilsya-glava-esche-odnogo-stolichnogo-rayona-19277820.html

Сменился глава еще одного столичного района

Сменился глава еще одного столичного района

Новый хоким Чиланзарского района Шавкат Мавлянов ранее работал в системе Министерства внутренних дел. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T11:09+0500

2021-06-17T11:09+0500

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общество

хокимият ташкента

назначение

чиланзарский район

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Назначен новый руководитель Чиланзарского хокимията. Им стал Шавкат Мавлянов, сообщили в пресс-службе столичной администрации.О новом назначении стало известно на состоявшейся внеочередной сессии Чиланзарского районного Кенгаша народных депутатов.Мавлянов долгие годы работал в системе органов внутренних дел. В частности, в конце 2018 года возглавлял отдел МВД по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта. А с 2019-го по настоящее руководил Управлением внутренних дел Сырдарьинской области.Также на днях стало известно, что хокимом Бектемирского района Ташкента назначен Тапил Махамадзияев.

чиланзарский район

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хокимият ташкента, назначение, чиланзарский район