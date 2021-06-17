Сменился глава еще одного столичного района

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Назначен новый руководитель Чиланзарского хокимията. Им стал Шавкат Мавлянов, сообщили в пресс-службе столичной администрации.О новом назначении стало известно на состоявшейся внеочередной сессии Чиланзарского районного Кенгаша народных депутатов.Мавлянов долгие годы работал в системе органов внутренних дел. В частности, в конце 2018 года возглавлял отдел МВД по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта. А с 2019-го по настоящее руководил Управлением внутренних дел Сырдарьинской области.Также на днях стало известно, что хокимом Бектемирского района Ташкента назначен Тапил Махамадзияев.
О новом назначении стало известно на состоявшейся внеочередной сессии Чиланзарского районного Кенгаша народных депутатов.
Для справки:
Шавкат Мавлянов родился в 1978 году в Ташкенте. В 1999-м окончил академию Министерства внутренних дел, в 2012 году – высшие академические курсы Академии Министерства внутренних дел.
Мавлянов долгие годы работал в системе органов внутренних дел. В частности, в конце 2018 года возглавлял отдел МВД по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта. А с 2019-го по настоящее руководил Управлением внутренних дел Сырдарьинской области.
Также на днях стало известно, что хокимом Бектемирского района Ташкента назначен Тапил Махамадзияев.