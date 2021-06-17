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https://uz.sputniknews.ru/20210617/sotrudniki-laboratorii-kasperskogo-raskryli-v-tashkente-sxemy-kiberprestupleniy--19290171.html
Сотрудники Лаборатории Касперского раскрыли в Ташкенте схемы киберпреступлений
Сотрудники Лаборатории Касперского раскрыли в Ташкенте схемы киберпреступлений
В Ташкенте прошел семинар-тренинг по информационной безопасности с участием представителей Лаборатории Касперского. Участники узнали о самых популярных схемах... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T20:06+0500
2021-06-17T20:06+0500
общество
киберпреступность
семинар
цб
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Как приучить себя к кибергигиене и почему это важнее программного обеспечения? Эти и другие вопросы находились в центре внимания семинара-тренинга, организованного Центральным банком совместно с российской компанией “Лаборатория Касперского”.Семинар был посвящен теме “Информационная безопасность для руководителей финансовых учреждений”, однако то, что на нем обсуждалось, касается каждого. Ведь если мы придерживаемся правильной модели поведения, причем как на работе, так и дома, то защищены гораздо сильнее.Между тем, в Узбекистане, впрочем, как и в других странах, стоит острая кадровая проблема в сфере инфобезопасности. В связи с этим на основе генерального соглашения между ЦБ и компанией “Лаборатория Касперского” с 2004 года осуществляется сотрудничество по повышению квалификации и обмену опытом с руководителями соответствующих служб банков.Виноват сам пользовательОткрывая мероприятие, зампред ЦБ Илхомжон Абдугафаров, отметил, что в последние годы в результате внедрения ИКТ, с ростом числа платежных систем, цифровизацией банков, все больше финансовых услуг предоставляется на удаленной основе. В свою очередь коммерческий директор “Лаборатории Касперского” по Центральной Азии и Монголии Валерий Зубанов обратил внимание на выводы экспертов, утверждающих на основании исследовательской работы, что 95 процентов киберинцидентов происходят по вине человека и лишь пять процентов — по техническим проблемам. Статистика показывает, что по итогам четвертого квартала 2020 года среднестатистический интернет-пользователь в Ташкенте два раза переходил по зараженной ссылке. В соседних странах этот показатель составляет: в Нурсултане, Алматы, Актобе – 5, в Бишкеке – 3, Оше – 1, Душанбе –2, Ашхабаде – 0,5.Кибергигиена — правило цифрового мираЭксперты отметили, в последние два года нас научили очень серьезно относиться к вопросам гигиены. Точно так же мы должны вести себя и в цифровом мире. В частности, соблюдать простые правила кибергигиены: не переходить по опасным ссылкам, даже если они пришли от знакомого, и более критично относиться ко всем входящим письмам.Участники мероприятия обсудили безопасность современных компьютерных систем, кибератаки на финансовые учреждения в Центральной Азии, типы угроз для пользователей удаленного банковского обслуживания, методы социальной инженерии, используемые мошенниками в Интернете, основные причины успешных кибератак и пути их предотвращения.В основном киберпреступники преследуют такие цели, как атака банков с целью кражи денег, вывод из строя оборудования и систем, атаки клиентов банков, рассказали эксперты. По их словам, атаки на SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) и выпуск карт тоже стали типичными примерами киберпреступлений.Сотрудники банков не готовы к подобным атакам. Компетенции банковских служащих ниже, чем у злоумышленников. При этом, молодежь тянется к легкому заработку и охотно соглашается помогать киберпреступникам, с сожалением констатировали на семинаре.
https://uz.sputniknews.ru/20200717/Kak-obespechit-kiberbezopasnost-nebankovskikh-kreditnykh-organizatsiy---otvet-TsB-14561401.html
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киберпреступность, семинар, цб

Сотрудники Лаборатории Касперского раскрыли в Ташкенте схемы киберпреступлений

20:06 17.06.2021
530
Сотрудники Лаборатории Касперского раскрыли в Ташкенте схемы киберпреступлений
Сотрудники Лаборатории Касперского раскрыли в Ташкенте схемы киберпреступлений - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
Мунаввар Разакова
Все материалы
В Ташкенте прошел семинар-тренинг по информационной безопасности с участием представителей Лаборатории Касперского. Участники узнали о самых популярных схемах кибератак и обсудили правила безопасности в цифровом мире.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Как приучить себя к кибергигиене и почему это важнее программного обеспечения? Эти и другие вопросы находились в центре внимания семинара-тренинга, организованного Центральным банком совместно с российской компанией “Лаборатория Касперского”.
Семинар был посвящен теме “Информационная безопасность для руководителей финансовых учреждений”, однако то, что на нем обсуждалось, касается каждого. Ведь если мы придерживаемся правильной модели поведения, причем как на работе, так и дома, то защищены гораздо сильнее.
Между тем, в Узбекистане, впрочем, как и в других странах, стоит острая кадровая проблема в сфере инфобезопасности. В связи с этим на основе генерального соглашения между ЦБ и компанией “Лаборатория Касперского” с 2004 года осуществляется сотрудничество по повышению квалификации и обмену опытом с руководителями соответствующих служб банков.
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Виноват сам пользователь

Открывая мероприятие, зампред ЦБ Илхомжон Абдугафаров, отметил, что в последние годы в результате внедрения ИКТ, с ростом числа платежных систем, цифровизацией банков, все больше финансовых услуг предоставляется на удаленной основе.
“Легче предотвращать киберинциденты, чем бороться с их последствиями, которые могут нанести большой ущерб”, — сказал он.
В свою очередь коммерческий директор “Лаборатории Касперского” по Центральной Азии и Монголии Валерий Зубанов обратил внимание на выводы экспертов, утверждающих на основании исследовательской работы, что 95 процентов киберинцидентов происходят по вине человека и лишь пять процентов — по техническим проблемам.
“То есть любая организация должна начинать работу по кибербезопасности с решения именно административных задач, а не с покупки программного обеспечения”, — отмечает он.
Статистика показывает, что по итогам четвертого квартала 2020 года среднестатистический интернет-пользователь в Ташкенте два раза переходил по зараженной ссылке. В соседних странах этот показатель составляет: в Нурсултане, Алматы, Актобе – 5, в Бишкеке – 3, Оше – 1, Душанбе –2, Ашхабаде – 0,5.
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Эксперты стран СНГ по IT-безопасности соберутся в Ташкенте
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Кибергигиена — правило цифрового мира

Эксперты отметили, в последние два года нас научили очень серьезно относиться к вопросам гигиены. Точно так же мы должны вести себя и в цифровом мире. В частности, соблюдать простые правила кибергигиены: не переходить по опасным ссылкам, даже если они пришли от знакомого, и более критично относиться ко всем входящим письмам.
Участники мероприятия обсудили безопасность современных компьютерных систем, кибератаки на финансовые учреждения в Центральной Азии, типы угроз для пользователей удаленного банковского обслуживания, методы социальной инженерии, используемые мошенниками в Интернете, основные причины успешных кибератак и пути их предотвращения.
В основном киберпреступники преследуют такие цели, как атака банков с целью кражи денег, вывод из строя оборудования и систем, атаки клиентов банков, рассказали эксперты. По их словам, атаки на SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) и выпуск карт тоже стали типичными примерами киберпреступлений.
Сотрудники банков не готовы к подобным атакам. Компетенции банковских служащих ниже, чем у злоумышленников. При этом, молодежь тянется к легкому заработку и охотно соглашается помогать киберпреступникам, с сожалением констатировали на семинаре.
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