https://uz.sputniknews.ru/20210617/studentam-vuzov-kompensiruyut-50-rasxodov-na-projivanie-v-obschejitiyax-19276787.html

Студентам вузов компенсируют 50% расходов на проживание в общежитиях

Студентам вузов компенсируют 50% расходов на проживание в общежитиях

Вузы будут отправлять по одному молодому ученому из каждой кафедры на стажировку за рубеж. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T10:36+0500

2021-06-17T10:36+0500

2021-06-17T10:41+0500

политика

высшее образование

шерзод шерматов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент расставил приоритеты в реформировании системы высшего образования, сообщает информационная служба Шавката МирзиёеваВ первую очередь, по мнению главы государства, необходимо повысить роль управляющих советов и расширить полномочия кафедр высших образовательных учреждений. Далее нужно привести процесс обучения в соответствие с требованиями рынка, увязать его с производством и создать среду, в которой студенты могут работать над собой.Важно также повысить научный потенциал вузов, развивать науку и инновации.В приоритете — уменьшение бумажной работы преподавателей и студентов, а также резкое сокращение бюрократии и коррупции за счет цифровизации сферы.Отмечалось, что для эффективного выполнения этих задач высшие учебные заведения будут уполномочены независимо принимать академические и организационно-управленческие решения.То есть отныне решения по внедрению учебных программ, планов и литературы, определению нагрузки преподавателей и форм образования будет принимать сам управляющий совет вуза. Теперь деятельность каждой кафедры начнут оценивать по ее научному потенциалу и показателям вовлеченности молодежи в научную деятельность.Научным руководителям, которые регулярно публикуют статьи в престижных зарубежных изданиях, а также студенты которых своевременно и качественно защищают научные работы, предоставят право принимать до 5 докторантов и до 3 самостоятельных соискателей. Также будет налажена практика отправки одного молодого ученого из каждой кафедры на стажировку за рубеж.Перед ректорами вузов поставлена задача создать при кафедрах научно-исследовательские центры и обеспечить их учебно-лабораторным оборудованием, необходимой техникой. Указано на необходимость налаживания взаимодействия между кафедрами и предприятиями, создать преподавателям условия для проведения исследований на предприятиях.Подвергнуто критике существующее огромное несоответствие между направлениями высшего образования и реальными потребностями. Сегодня имеется 40 тысяч свободных рабочих мест в сфере услуг, 38 тысяч — в промышленности, 12 тысяч — в строительстве, 10 тысяч — в сельском хозяйстве и 4 тысячи — в сфере связи и информационных технологий. Но выпускники ни количеством, ни квалификацией не удовлетворяют этот спрос.Президент поручил привести государственные образовательные стандарты в соответствие с международными, перевести учебный процесс во всех вузах на кредитно-модульную систему. Должно быть пересмотрено содержание преподаваемых предметов, устранено дублирование, увеличение числа специализированных предметов, а также должны быть созданы возможности для проведения студентами самостоятельных исследований. Поставлена задача оптимизировать перечень профессий, требующих наличия высшего образования, и ввести новые профессии, востребованные отраслями экономики.Особое внимание уделено вопросу научного потенциала высших учебных заведений.Президент поручил со следующего года удвоить количество квот на обучение в докторантуре, а в последующие годы увеличивать их на 50 процентов ежегодно.На эти цели ежегодно из бюджета будет выделяться дополнительно 100 миллиардов сумов. Кроме того, каждая отрасль выделит еще 10 миллиардов сумов на докторантуру для вузов по соответствующим специальностям.Отмечена необходимость прямой закупки учебной и научной литературы из-за рубежа, перевода в электронную форму около 4 миллионов изданий в фонде высших учебных заведений. Все библиотеки будут представлять собой единую сеть, к которой будет круглосуточный доступ студентов и исследователей. При этом важно разработать и внедрить информационные программы против плагиата.В этом году количество квот на поступление в высшие учебные заведения увеличилось на 13 процентов по сравнению с прошлым годом и достигает 181 тысячи. Ожидается, что документы на поступление подадут более 1,5 миллиона молодых людей.Обсужден также вопрос увеличения количества мест размещения в общежитиях. Сегодня существует потребность в 149 тысячах мест проживания для студентов. Для организации общежитий через частное партнерство с предпринимателями будут выделяться земли на территории или вблизи вузов через аукцион. Студентам будет покрываться 50 процентов расходов на проживание в общежитиях.На совещании Министерству высшего и среднего специального образования поручено утвердить перечень направлений образования и профессий, подготовить учебники и учебные пособия, укомплектовать правления вузов квалифицированными кадрами.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/nujen-psixolog-v-uzbekistane-uvelichili-kvoty-priema-na-fakultety-psixologii-19259951.html

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высшее образование, шерзод шерматов, узбекистан