https://uz.sputniknews.ru/20210616/nujen-psixolog-v-uzbekistane-uvelichili-kvoty-priema-na-fakultety-psixologii-19259951.html

Нужен психолог: в Узбекистане увеличили квоты приема на факультеты психологии

Нужен психолог: в Узбекистане увеличили квоты приема на факультеты психологии

Победителей олимпиад по химии и биологии примут в профильные вузы без экзаменов. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T12:44+0500

2021-06-16T12:44+0500

2021-06-16T13:11+0500

общество

высшее образование

вузы

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/901/83/9018397_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_60eec849a91c637a931fd1942a66bb99.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В следующем учебном году введены изменения в образовательную программу вузов. О нововведении сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.К примеру, физику в вузах будут преподавать с адаптацией по сферам. Вместе с тем наладят практику преподавания в отдельных группах, состоящих из одаренных студентов, обучающихся на 3-х и 4-х курсах по направлению "биология".Параметры приема "на бюджет" по направлениям образования в сфере психологии будут увеличены на 30%.Вузы, где готовят специалистов по направлениям "химия" и "биология", будут проводить многоуровневую олимпиаду среди учащихся выпускных классов по этим предметам. Тех, кто займет 1-3-е места, примут на учебу без экзаменов за счет средств вуза.Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируется поэтапно отменить практику зачисления абитуриентов в вузы по результатам вступительных экзаменов. Если это предложение будет принято, то введут прием студентов в вузы на основе результатов экзаменов, сдаваемых в школах.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-vuzax-uzbekistana-uvelichat-kolichestvo-byudjetnyx-mest-19163572.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

высшее образование, вузы, узбекистан