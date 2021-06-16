https://uz.sputniknews.ru/20210616/nujen-psixolog-v-uzbekistane-uvelichili-kvoty-priema-na-fakultety-psixologii-19259951.html
Нужен психолог: в Узбекистане увеличили квоты приема на факультеты психологии
Нужен психолог: в Узбекистане увеличили квоты приема на факультеты психологии
Победителей олимпиад по химии и биологии примут в профильные вузы без экзаменов. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T12:44+0500
2021-06-16T12:44+0500
2021-06-16T13:11+0500
общество
высшее образование
вузы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В следующем учебном году введены изменения в образовательную программу вузов. О нововведении сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.К примеру, физику в вузах будут преподавать с адаптацией по сферам. Вместе с тем наладят практику преподавания в отдельных группах, состоящих из одаренных студентов, обучающихся на 3-х и 4-х курсах по направлению "биология".Параметры приема "на бюджет" по направлениям образования в сфере психологии будут увеличены на 30%.Вузы, где готовят специалистов по направлениям "химия" и "биология", будут проводить многоуровневую олимпиаду среди учащихся выпускных классов по этим предметам. Тех, кто займет 1-3-е места, примут на учебу без экзаменов за счет средств вуза.Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируется поэтапно отменить практику зачисления абитуриентов в вузы по результатам вступительных экзаменов. Если это предложение будет принято, то введут прием студентов в вузы на основе результатов экзаменов, сдаваемых в школах.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-vuzax-uzbekistana-uvelichat-kolichestvo-byudjetnyx-mest-19163572.html
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высшее образование, вузы, узбекистан
Нужен психолог: в Узбекистане увеличили квоты приема на факультеты психологии
12:44 16.06.2021 (обновлено: 13:11 16.06.2021)
Победителей олимпиад по химии и биологии примут в профильные вузы без экзаменов.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
В следующем учебном году введены изменения в образовательную программу вузов. О нововведении сообщили
в пресс-службе Министерства юстиции.
К примеру, физику в вузах будут преподавать с адаптацией по сферам.
Вместе с тем наладят практику преподавания в отдельных группах, состоящих из одаренных студентов, обучающихся на 3-х и 4-х курсах по направлению "биология".
Параметры приема "на бюджет" по направлениям образования в сфере психологии будут увеличены на 30%.
Вузы, где готовят специалистов по направлениям "химия" и "биология", будут проводить многоуровневую олимпиаду среди учащихся выпускных классов по этим предметам. Тех, кто займет 1-3-е места, примут на учебу без экзаменов за счет средств вуза.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируется поэтапно отменить практику
зачисления абитуриентов в вузы по результатам вступительных экзаменов. Если это предложение будет принято, то введут прием студентов в вузы на основе результатов экзаменов, сдаваемых в школах.