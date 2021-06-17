https://uz.sputniknews.ru/20210617/v-dvux-rayonax-stolitsy-smenilis-rukovoditeli-ukd-ovd-19283595.html
В двух районах столицы сменились руководители УКД ОВД
В двух районах столицы сменились руководители УКД ОВД
Кадровые перестановки произошли в Юнусабадском и Яшнабадском районах. Начальники управлений уже приступили к исполнению должностных обязанностей. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T14:49+0500
2021-06-17T14:49+0500
2021-06-17T14:55+0500
общество
назначение
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В руководящем составе Управления координации деятельности органов внутренних дел (УКД ОВД) Юнусабадского и Яшнабадского районов столицы произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.На пост начальника УКД ОВД Юнусабадского района назначен полковник Шермухамедов Абдумажид Мавлянович. Ранее он возглавлял службу материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД Ташкента.Должность начальника УКД ОВД Яшнабадского района занял полковник Каймходжаев Ойбек Абдукаримович.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/v-ukd-ovd-mirzo-ulugbekskogo-rayona-stolitsy-smenilsya-nachalnik-otdela-18944334.html
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назначение, гувд ташкента
В двух районах столицы сменились руководители УКД ОВД
14:49 17.06.2021 (обновлено: 14:55 17.06.2021)
Кадровые перестановки произошли в Юнусабадском и Яшнабадском районах. Начальники управлений уже приступили к исполнению должностных обязанностей.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
В руководящем составе Управления координации деятельности органов внутренних дел (УКД ОВД) Юнусабадского и Яшнабадского районов столицы произошли кадровые изменения. Об этом сообщили
в пресс-службе столичного ГУВД.
На пост начальника УКД ОВД Юнусабадского района назначен полковник Шермухамедов Абдумажид Мавлянович. Ранее он возглавлял службу материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД Ташкента.
Должность начальника УКД ОВД Яшнабадского района занял полковник Каймходжаев Ойбек Абдукаримович.