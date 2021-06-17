Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210617/v-dvux-rayonax-stolitsy-smenilis-rukovoditeli-ukd-ovd-19283595.html
В двух районах столицы сменились руководители УКД ОВД
В двух районах столицы сменились руководители УКД ОВД
Кадровые перестановки произошли в Юнусабадском и Яшнабадском районах. Начальники управлений уже приступили к исполнению должностных обязанностей. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T14:49+0500
2021-06-17T14:55+0500
общество
назначение
гувд ташкента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/95/5279589_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_96b53721f530a1fe53d30da70244db06.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В руководящем составе Управления координации деятельности органов внутренних дел (УКД ОВД) Юнусабадского и Яшнабадского районов столицы произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.На пост начальника УКД ОВД Юнусабадского района назначен полковник Шермухамедов Абдумажид Мавлянович. Ранее он возглавлял службу материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД Ташкента.Должность начальника УКД ОВД Яшнабадского района занял полковник Каймходжаев Ойбек Абдукаримович.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/v-ukd-ovd-mirzo-ulugbekskogo-rayona-stolitsy-smenilsya-nachalnik-otdela-18944334.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/95/5279589_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_5b1e6c27a671c90b1df1f52d8af7eac0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
назначение, гувд ташкента

В двух районах столицы сменились руководители УКД ОВД

14:49 17.06.2021 (обновлено: 14:55 17.06.2021)
186
© Spuntik / Владимир ФедоренкоПустое кресло
Пустое кресло - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Spuntik / Владимир Федоренко
Кадровые перестановки произошли в Юнусабадском и Яшнабадском районах. Начальники управлений уже приступили к исполнению должностных обязанностей.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В руководящем составе Управления координации деятельности органов внутренних дел (УКД ОВД) Юнусабадского и Яшнабадского районов столицы произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.
Офицеры узбекской армии - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Общество
В УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района столицы сменился начальник отдела
27 мая, 16:04
823
На пост начальника УКД ОВД Юнусабадского района назначен полковник Шермухамедов Абдумажид Мавлянович. Ранее он возглавлял службу материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД Ташкента.
Должность начальника УКД ОВД Яшнабадского района занял полковник Каймходжаев Ойбек Абдукаримович.
001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:56Сергей Лисовский: узбекский урожай тает по пути в РФ – поможет советский опыт
14:49В двух районах столицы сменились руководители УКД ОВД
14:46В Узбекистане создан новый орган по вопросам культурного наследия
14:38Силовые ведомства Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
14:26В Узбекистане решили проверить уровень физической подготовки населения
13:51Рустам Минниханов встретился с татарской диаспорой Узбекистана
13:46Вступительные экзамены покажут в прямом эфире
13:31Шавкат Мирзиёев рассказал о залоге семейного счастья
12:51Камилов встретился с послом США
12:35Беспризорники едва не обокрали женщину в Ташкенте — ГУВД предпринимает меры
12:32Все, кроме секретов: Мирзиёев утвердил перечень открытых данных
12:05Chevrolet стал самым продаваемым автобрендом в Казахстане
11:57Более 500 выпускников ташкентских школ получат золотые медали в этом году
11:29Запад и COVID-19 преподали России очередной урок демократии
11:26Бывшее здание СГБ в Ташкенте продали за сотни миллиардов сумов
11:09Сменился глава еще одного столичного района
10:58Саммит обманутых американских надежд
10:39Мирзиёев вылетел в Андижанскую область
10:36Студентам вузов компенсируют 50% расходов на проживание в общежитиях
10:20UzAirways назвала дату запуска рейса "Нукус — Актау — Нукус"