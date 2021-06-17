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В Самаркандской области два водителя устроили массовую драку на дороге — видео
В Самаркандской области два водителя устроили массовую драку на дороге — видео
В результате потасовки двое граждан получили травмы и были госпитализированы. Назначена судмедэкспертиза для определения степени тяжести побоев. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T19:13+0500
2021-06-17T19:16+0500
происшествия
массовая драка
водители
потасовка
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Самаркандской области два водителя не поделили дорогу и стали зачинщиками массовой драки. Об этом известно из сюжета передачи на телеканале STV.Инцидент произошел в махалле "Дехканабад" Ургутского района Самаркандской области. Владельцы машин не захотели уступить друг другу дорогу, что и послужило основной причиной для конфликта.Как сообщают в областном УВД, спор возник между водителями ВАЗ 2106 и Captiva.Однако впоследствии небольшая ссора переросла в массовую драку с участием прохожих.В результате потасовки двое граждан получили травмы и были госпитализированы в Ургутское районное медицинское объединение. Назначена судмедэкспертиза для определения степени тяжести побоев.В настоящее время Управление координации деятельности ОВД Ургутского района проводит по данному факту доследственную проверку.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-samarkande-proizoshla-massovaya-draka-s-uchastiem-17-chelovek-18540301.html
самаркандская область
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массовая драка, водители, потасовка, самаркандская область

В Самаркандской области два водителя устроили массовую драку на дороге — видео

19:13 17.06.2021 (обновлено: 19:16 17.06.2021)
121
CC0 / Pixabay / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
CC0 / Pixabay /
В результате потасовки двое граждан получили травмы и были госпитализированы. Назначена судмедэкспертиза для определения степени тяжести побоев.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Самаркандской области два водителя не поделили дорогу и стали зачинщиками массовой драки. Об этом известно из сюжета передачи на телеканале STV.
Инцидент произошел в махалле "Дехканабад" Ургутского района Самаркандской области. Владельцы машин не захотели уступить друг другу дорогу, что и послужило основной причиной для конфликта.
Как сообщают в областном УВД, спор возник между водителями ВАЗ 2106 и Captiva.Однако впоследствии небольшая ссора переросла в массовую драку с участием прохожих.
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В результате потасовки двое граждан получили травмы и были госпитализированы в Ургутское районное медицинское объединение. Назначена судмедэкспертиза для определения степени тяжести побоев.
В настоящее время Управление координации деятельности ОВД Ургутского района проводит по данному факту доследственную проверку.
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