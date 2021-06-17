https://uz.sputniknews.ru/20210617/v-samarkandskoy-oblasti-dva-voditelya-ustroili-massovuyu-draku-na-doroge--video-19289824.html

В Самаркандской области два водителя устроили массовую драку на дороге — видео

В Самаркандской области два водителя устроили массовую драку на дороге — видео

В результате потасовки двое граждан получили травмы и были госпитализированы. Назначена судмедэкспертиза для определения степени тяжести побоев. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T19:13+0500

2021-06-17T19:13+0500

2021-06-17T19:16+0500

происшествия

массовая драка

водители

потасовка

самаркандская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/830/61/8306183_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_69dcb27feb2804b4337c7d2439c29abd.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Самаркандской области два водителя не поделили дорогу и стали зачинщиками массовой драки. Об этом известно из сюжета передачи на телеканале STV.Инцидент произошел в махалле "Дехканабад" Ургутского района Самаркандской области. Владельцы машин не захотели уступить друг другу дорогу, что и послужило основной причиной для конфликта.Как сообщают в областном УВД, спор возник между водителями ВАЗ 2106 и Captiva.Однако впоследствии небольшая ссора переросла в массовую драку с участием прохожих.В результате потасовки двое граждан получили травмы и были госпитализированы в Ургутское районное медицинское объединение. Назначена судмедэкспертиза для определения степени тяжести побоев.В настоящее время Управление координации деятельности ОВД Ургутского района проводит по данному факту доследственную проверку.

https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-samarkande-proizoshla-massovaya-draka-s-uchastiem-17-chelovek-18540301.html

самаркандская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

массовая драка, водители, потасовка, самаркандская область