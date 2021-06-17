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https://uz.sputniknews.ru/20210617/v-uzbekistane-sozdan-novyy-organ-po-voprosam-kulturnogo-naslediya-19283341.html
В Узбекистане создан новый орган по вопросам культурного наследия
В Узбекистане создан новый орган по вопросам культурного наследия
Основными задачами комитета являются подготовка предложений по включению культурного наследия Узбекистана в список Всемирного наследия и расширение... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T14:46+0500
2021-06-17T14:46+0500
культура
юнеско
кабинет министров узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Узбекистане в сотрудничестве с ЮНЕСКО создан Международный консультативный комитет по вопросам культурного наследия, сообщает ИА “Дунё”.Соответствующее решение принято постановлением Кабинета министров. В документе закреплены задачи дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и ЮНЕСКО в области охраны, сохранения, популяризации и рационального использования культурного наследия.Консультативный совет также будет участвовать в работе по охране объектов материального культурного наследия и территорий (объектов), включенных в список объектов Всемирного наследия, готовить предложения по надежному сохранению их общечеловеческой ценности, реализации соответствующих проектов.Решением правительства Международному консультативному комитету был присвоен статус консультативного органа по вопросам материального культурного наследия и территорий (объектов), включенных в список объектов Всемирного наследия.Расходы на обеспечение деятельности комитета будут финансироваться в рамках средств, выделяемых из госбюджета Агентству культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20201217/YuNESKO-vneslo-iskusstvo-miniatyury-v-spisok-nematerialnogo-naslediya-15615626.html
https://uz.sputniknews.ru/20210309/Kak-zaschitit-obekty-kulturnogo-naslediya-Uzbekistana-16157360.html
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юнеско, кабинет министров узбекистана, узбекистан

В Узбекистане создан новый орган по вопросам культурного наследия

14:46 17.06.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровМинарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб (Бухара)
Минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб (Бухара) - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Основными задачами комитета являются подготовка предложений по включению культурного наследия Узбекистана в список Всемирного наследия и расширение сотрудничества с международными организациями.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Узбекистане в сотрудничестве с ЮНЕСКО создан Международный консультативный комитет по вопросам культурного наследия, сообщает ИА “Дунё”.
Соответствующее решение принято постановлением Кабинета министров. В документе закреплены задачи дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и ЮНЕСКО в области охраны, сохранения, популяризации и рационального использования культурного наследия.

“Основными задачами комитета являются подготовка предложений по включению культурного наследия нашей страны, внесшей достойный вклад в мировую культуру, в список Всемирного наследия, а также расширение сотрудничества с международными организациями и консультативными органами ЮНЕСКО (ИКОМОС, ИККРОМ)”, — говорится в сообщении.

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Консультативный совет также будет участвовать в работе по охране объектов материального культурного наследия и территорий (объектов), включенных в список объектов Всемирного наследия, готовить предложения по надежному сохранению их общечеловеческой ценности, реализации соответствующих проектов.
Решением правительства Международному консультативному комитету был присвоен статус консультативного органа по вопросам материального культурного наследия и территорий (объектов), включенных в список объектов Всемирного наследия.
Расходы на обеспечение деятельности комитета будут финансироваться в рамках средств, выделяемых из госбюджета Агентству культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Узбекистана.
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Культура
Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана
9 марта, 15:32
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