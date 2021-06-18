https://uz.sputniknews.ru/20210618/mejdu-buxaroy-i-navoi-stroitsya-vtoraya-liniya-dlya-poezdov-afrosiab--19306470.html
Между Бухарой и Навои строится вторая линия для поездов “Афросиаб”
Между Бухарой и Навои строится вторая линия для поездов “Афросиаб”
Проектом предусмотрено создание трех разъездов, одного железнодорожного путепровода, двенадцати железобетонных мостов, 49 искусственных сооружений и трех... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T18:30+0500
2021-06-18T18:30+0500
2021-06-18T18:30+0500
общество
навои
высокоскоростной поезд
железная дорога
узбекистон темир йуллари
бухара
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. На железнодорожном участке Навои–Бухара возводится дополнительная электрифицированная высокоскоростная железная дорога, сообщает ИА “Дунё”. По данным издания, строительство линии протяженностью 92,3 километра ведется за счет собственных средств “Узбекистон темир йуллари”.Проектом предусмотрено создание трех разъездов, одного железнодорожного путепровода, двенадцати железобетонных мостов, 49 искусственных сооружений и трех зданий технического обслуживания.В настоящее время осуществляется регулярное движение высокоскоростных поездов “Афросиаб” по направлениям Ташкент–Самарканд, Ташкент–Карши и Ташкент–Бухара. Участок Ташкент–Самарканд–Марокканд состоит из двухполосных стальных путей, в то время как направление Навои–Бухара — из однопутного.
https://uz.sputniknews.ru/20201223/Tashkent-i-Samarkand-svyazhut-dopolnitelnye-Afrosiaby-15658361.html
https://uz.sputniknews.ru/20210525/nachalas-rekonstruktsiya-jeleznoy-dorogi-tashkent--xodjikent-18902989.html
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навои, высокоскоростной поезд, железная дорога, узбекистон темир йуллари, бухара
Между Бухарой и Навои строится вторая линия для поездов “Афросиаб”
Проектом предусмотрено создание трех разъездов, одного железнодорожного путепровода, двенадцати железобетонных мостов, 49 искусственных сооружений и трех зданий технического обслуживания.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
На железнодорожном участке Навои–Бухара возводится дополнительная электрифицированная высокоскоростная железная дорога, сообщает
ИА “Дунё”.
По данным издания, строительство линии протяженностью 92,3 километра ведется за счет собственных средств “Узбекистон темир йуллари”.
Проектом предусмотрено создание трех разъездов, одного железнодорожного путепровода, двенадцати железобетонных мостов, 49 искусственных сооружений и трех зданий технического обслуживания.
“Открытие новой железной дороги позволит улучшить транспортную инфраструктуру страны в целом и поспособствует дальнейшему развитию туристического потенциала Узбекистана”, — говорится в сообщении.
В настоящее время осуществляется регулярное движение высокоскоростных поездов “Афросиаб” по направлениям Ташкент–Самарканд, Ташкент–Карши и Ташкент–Бухара.
Участок Ташкент–Самарканд–Марокканд состоит из двухполосных стальных путей, в то время как направление Навои–Бухара — из однопутного.