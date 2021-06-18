https://uz.sputniknews.ru/20210618/mejdu-buxaroy-i-navoi-stroitsya-vtoraya-liniya-dlya-poezdov-afrosiab--19306470.html

Между Бухарой и Навои строится вторая линия для поездов “Афросиаб”

Между Бухарой и Навои строится вторая линия для поездов “Афросиаб”

Проектом предусмотрено создание трех разъездов, одного железнодорожного путепровода, двенадцати железобетонных мостов, 49 искусственных сооружений и трех... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T18:30+0500

2021-06-18T18:30+0500

2021-06-18T18:30+0500

общество

навои

высокоскоростной поезд

железная дорога

узбекистон темир йуллари

бухара

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. На железнодорожном участке Навои–Бухара возводится дополнительная электрифицированная высокоскоростная железная дорога, сообщает ИА “Дунё”. По данным издания, строительство линии протяженностью 92,3 километра ведется за счет собственных средств “Узбекистон темир йуллари”.Проектом предусмотрено создание трех разъездов, одного железнодорожного путепровода, двенадцати железобетонных мостов, 49 искусственных сооружений и трех зданий технического обслуживания.В настоящее время осуществляется регулярное движение высокоскоростных поездов “Афросиаб” по направлениям Ташкент–Самарканд, Ташкент–Карши и Ташкент–Бухара. Участок Ташкент–Самарканд–Марокканд состоит из двухполосных стальных путей, в то время как направление Навои–Бухара — из однопутного.

https://uz.sputniknews.ru/20201223/Tashkent-i-Samarkand-svyazhut-dopolnitelnye-Afrosiaby-15658361.html

https://uz.sputniknews.ru/20210525/nachalas-rekonstruktsiya-jeleznoy-dorogi-tashkent--xodjikent-18902989.html

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навои, высокоскоростной поезд, железная дорога, узбекистон темир йуллари, бухара