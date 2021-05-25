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https://uz.sputniknews.ru/20210525/nachalas-rekonstruktsiya-jeleznoy-dorogi-tashkent--xodjikent-18902989.html
Началась реконструкция железной дороги Ташкент – Ходжикент
Началась реконструкция железной дороги Ташкент – Ходжикент
Специалисты проведут ремонт ж/д путей на станциях и перегонах, заменят дефектные шпалы и элементы креплений, а также проведут планово-предупредительную... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T17:21+0500
2021-05-25T17:23+0500
общество
ремонт
железная дорога
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" объявили о начале капитального ремонта на участке железной дороги Салар – Чирчик – Ходжикент. После этого будет возобновлено скоростное движение пригородных поездов.Вначале капитальный ремонт будет произведен на 11-километровом участке ж/д отрезка Салар – Чирчик. После этого строители заменят 17 км инвентарный рельсов на сварные рельсовые плети на участке Чирчик – Ходжикент.Для предотвращения ДТП пять неохраняемых ж/д переездов станут охраняемыми. А на главных путях станций будут заменены неисправные стрелочные переводы с железобетонными брусьями. Специалисты также капитально отремонтируют мосты и заменят водопропускные трубы. Кроме того, проведут ремонт ж/д путей на станциях и перегонах, заменят дефектные шпалы и элементы креплений, а также проведут планово-предупредительную выправку путей.Напомним, в последние несколько месяцев в столичной подземке произошло несколько инцидентов, в результате которых поезда останавливали и пассажиры вынуждены были идти пешком до следующей станции. В пресс-службе ведомства объяснили ЧП неисправностью на ж/д путях.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-passajirov-evakuirovali-i-metro--ofitsialnyy-otvet-uty-18221238.html
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ремонт, железная дорога, узбекистон темир йуллари

Началась реконструкция железной дороги Ташкент – Ходжикент

17:21 25.05.2021 (обновлено: 17:23 25.05.2021)
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© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТоварные поезда
Товарные поезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Специалисты проведут ремонт ж/д путей на станциях и перегонах, заменят дефектные шпалы и элементы креплений, а также проведут планово-предупредительную выправку путей.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" объявили о начале капитального ремонта на участке железной дороги Салар – Чирчик – Ходжикент. После этого будет возобновлено скоростное движение пригородных поездов.
Вначале капитальный ремонт будет произведен на 11-километровом участке ж/д отрезка Салар – Чирчик. После этого строители заменят 17 км инвентарный рельсов на сварные рельсовые плети на участке Чирчик – Ходжикент.
Для предотвращения ДТП пять неохраняемых ж/д переездов станут охраняемыми. А на главных путях станций будут заменены неисправные стрелочные переводы с железобетонными брусьями.
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Специалисты также капитально отремонтируют мосты и заменят водопропускные трубы. Кроме того, проведут ремонт ж/д путей на станциях и перегонах, заменят дефектные шпалы и элементы креплений, а также проведут планово-предупредительную выправку путей.
Напомним, в последние несколько месяцев в столичной подземке произошло несколько инцидентов, в результате которых поезда останавливали и пассажиры вынуждены были идти пешком до следующей станции. В пресс-службе ведомства объяснили ЧП неисправностью на ж/д путях.
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