https://uz.sputniknews.ru/20210525/nachalas-rekonstruktsiya-jeleznoy-dorogi-tashkent--xodjikent-18902989.html

Началась реконструкция железной дороги Ташкент – Ходжикент

Началась реконструкция железной дороги Ташкент – Ходжикент

Специалисты проведут ремонт ж/д путей на станциях и перегонах, заменят дефектные шпалы и элементы креплений, а также проведут планово-предупредительную... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T17:21+0500

2021-05-25T17:21+0500

2021-05-25T17:23+0500

общество

ремонт

железная дорога

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" объявили о начале капитального ремонта на участке железной дороги Салар – Чирчик – Ходжикент. После этого будет возобновлено скоростное движение пригородных поездов.Вначале капитальный ремонт будет произведен на 11-километровом участке ж/д отрезка Салар – Чирчик. После этого строители заменят 17 км инвентарный рельсов на сварные рельсовые плети на участке Чирчик – Ходжикент.Для предотвращения ДТП пять неохраняемых ж/д переездов станут охраняемыми. А на главных путях станций будут заменены неисправные стрелочные переводы с железобетонными брусьями. Специалисты также капитально отремонтируют мосты и заменят водопропускные трубы. Кроме того, проведут ремонт ж/д путей на станциях и перегонах, заменят дефектные шпалы и элементы креплений, а также проведут планово-предупредительную выправку путей.Напомним, в последние несколько месяцев в столичной подземке произошло несколько инцидентов, в результате которых поезда останавливали и пассажиры вынуждены были идти пешком до следующей станции. В пресс-службе ведомства объяснили ЧП неисправностью на ж/д путях.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-passajirov-evakuirovali-i-metro--ofitsialnyy-otvet-uty-18221238.html

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ремонт, железная дорога, узбекистон темир йуллари