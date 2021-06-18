https://uz.sputniknews.ru/20210618/ozvuchena-data-sleduyuschego-zasedaniya-ekonomsoveta-sng-19300971.html
Озвучена дата следующего заседания Экономсовета СНГ
Озвучена дата следующего заседания Экономсовета СНГ
Девяностое заседание проходит в пятницу на ВДНХ в российской столице. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T15:02+0500
2021-06-18T15:02+0500
2021-06-18T15:08+0500
сергей лебедев
политика
москва
снг
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Девяносто первое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств состоится 24 сентября в Москве, сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.В столице России в пятницу проходит 90-е заседание Экономсовета. Главы делегаций встретились на территории ВДНХ в павильоне "Космос".В повестке дня в том числе — вопрос о создании выставочно-торговых центров стран-участниц СНГ на территории ВДНХ. Прямую трансляцию заседания можно смотреть здесь.Экономический совет Содружества был сформирован в апреле 1999 года. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а заседания комиссии — не реже раза в месяц.
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сергей лебедев, москва, снг
Озвучена дата следующего заседания Экономсовета СНГ
15:02 18.06.2021 (обновлено: 15:08 18.06.2021)
Девяностое заседание проходит в пятницу на ВДНХ в российской столице.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Девяносто первое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств состоится 24 сентября в Москве, сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
В столице России в пятницу проходит 90-е заседание Экономсовета. Главы делегаций встретились на территории ВДНХ в павильоне "Космос".
В повестке дня в том числе — вопрос о создании выставочно-торговых центров стран-участниц СНГ на территории ВДНХ. Прямую трансляцию заседания можно смотреть здесь
.
Экономический совет Содружества был сформирован в апреле 1999 года. Заседания проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а заседания комиссии — не реже раза в месяц.