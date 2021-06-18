https://uz.sputniknews.ru/20210618/ozvuchena-data-sleduyuschego-zasedaniya-ekonomsoveta-sng-19300971.html

Озвучена дата следующего заседания Экономсовета СНГ

Озвучена дата следующего заседания Экономсовета СНГ

Девяностое заседание проходит в пятницу на ВДНХ в российской столице. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T15:02+0500

2021-06-18T15:02+0500

2021-06-18T15:08+0500

сергей лебедев

политика

москва

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/73/03/730313_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_7a9596dae5943c9cffa2e065444fa8a3.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Девяносто первое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств состоится 24 сентября в Москве, сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.В столице России в пятницу проходит 90-е заседание Экономсовета. Главы делегаций встретились на территории ВДНХ в павильоне "Космос".В повестке дня в том числе — вопрос о создании выставочно-торговых центров стран-участниц СНГ на территории ВДНХ. Прямую трансляцию заседания можно смотреть здесь.Экономический совет Содружества был сформирован в апреле 1999 года. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а заседания комиссии — не реже раза в месяц.

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лебедев, москва, снг