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Озвучена дата следующего заседания Экономсовета СНГ
Озвучена дата следующего заседания Экономсовета СНГ
Девяностое заседание проходит в пятницу на ВДНХ в российской столице. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T15:02+0500
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сергей лебедев
политика
москва
снг
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Девяносто первое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств состоится 24 сентября в Москве, сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.В столице России в пятницу проходит 90-е заседание Экономсовета. Главы делегаций встретились на территории ВДНХ в павильоне "Космос".В повестке дня в том числе — вопрос о создании выставочно-торговых центров стран-участниц СНГ на территории ВДНХ. Прямую трансляцию заседания можно смотреть здесь.Экономический совет Содружества был сформирован в апреле 1999 года. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а заседания комиссии — не реже раза в месяц.
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сергей лебедев, москва, снг

Озвучена дата следующего заседания Экономсовета СНГ

15:02 18.06.2021 (обновлено: 15:08 18.06.2021)
608
© Sputnik / Дмитрий АстаховФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Девяностое заседание проходит в пятницу на ВДНХ в российской столице.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Девяносто первое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств состоится 24 сентября в Москве, сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
В столице России в пятницу проходит 90-е заседание Экономсовета. Главы делегаций встретились на территории ВДНХ в павильоне "Космос".
В повестке дня в том числе — вопрос о создании выставочно-торговых центров стран-участниц СНГ на территории ВДНХ. Прямую трансляцию заседания можно смотреть здесь.
Экономический совет Содружества был сформирован в апреле 1999 года. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а заседания комиссии — не реже раза в месяц.
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