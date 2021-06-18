С 1 сентября изменятся правила въезда в РФ для граждан СНГ

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. С 1 сентября въезд в РФ для граждан всех стран СНГ будет возможен только через приложение "Путешествуй без COVID-19". "Всем странам настоятельно рекомендовали присоединиться", — заявил на заседании Экономического совета СНГ вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает @SputnikLive.Сообщается также, что въезд в РФ из стран, входящих в ЕАЭС будет возможен по системе электронного регулирования, т.е. через приложение уже с 1 июля.Напомним, в апреле этого года на заседании Межправкомиссии с участием глав правительств Евразийского экономического союза в Казани премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие мобильного приложения "Путешествуй без COVID" позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение.С начала июня к системе присоединился и Казахстан.
Странам СНГ рекомендовано присоединиться к приложению "Путешествуй без COVID-19". Сейчас в проекте полноценно участвуют Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Казахстан.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. С 1 сентября въезд в РФ для граждан всех стран СНГ будет возможен только через приложение "Путешествуй без COVID-19".
"Всем странам настоятельно рекомендовали присоединиться", — заявил на заседании Экономического совета СНГ вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает @SputnikLive.
Сообщается также, что въезд в РФ из стран, входящих в ЕАЭС будет возможен по системе электронного регулирования, т.е. через приложение уже с 1 июля.
Напомним, в апреле этого года на заседании Межправкомиссии с участием глав правительств Евразийского экономического союза в Казани премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие мобильного приложения "Путешествуй без COVID" позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение.
Для справки:
"Путешествуй без COVID" — мобильное приложение, в которое загружаются полученные отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях. В проекте полноценно участвуют Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.
С начала июня к системе присоединился и Казахстан.