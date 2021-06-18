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С 1 сентября изменятся правила въезда в РФ для граждан СНГ
С 1 сентября изменятся правила въезда в РФ для граждан СНГ
Странам СНГ рекомендовано присоединиться к приложению "Путешествуй без COVID-19". Сейчас в проекте полноценно участвуют Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T16:11+0500
2021-06-18T16:45+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. С 1 сентября въезд в РФ для граждан всех стран СНГ будет возможен только через приложение "Путешествуй без COVID-19". "Всем странам настоятельно рекомендовали присоединиться", — заявил на заседании Экономического совета СНГ вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает @SputnikLive.Сообщается также, что въезд в РФ из стран, входящих в ЕАЭС будет возможен по системе электронного регулирования, т.е. через приложение уже с 1 июля.Напомним, в апреле этого года на заседании Межправкомиссии с участием глав правительств Евразийского экономического союза в Казани премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие мобильного приложения "Путешествуй без COVID" позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение.С начала июня к системе присоединился и Казахстан.
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коронавирус, путешествие, снг, еаэс

С 1 сентября изменятся правила въезда в РФ для граждан СНГ

16:11 18.06.2021 (обновлено: 16:45 18.06.2021)
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© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Странам СНГ рекомендовано присоединиться к приложению "Путешествуй без COVID-19". Сейчас в проекте полноценно участвуют Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Казахстан.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. С 1 сентября въезд в РФ для граждан всех стран СНГ будет возможен только через приложение "Путешествуй без COVID-19".
"Всем странам настоятельно рекомендовали присоединиться", — заявил на заседании Экономического совета СНГ вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает @SputnikLive.
Сообщается также, что въезд в РФ из стран, входящих в ЕАЭС будет возможен по системе электронного регулирования, т.е. через приложение уже с 1 июля.
Напомним, в апреле этого года на заседании Межправкомиссии с участием глав правительств Евразийского экономического союза в Казани премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие мобильного приложения "Путешествуй без COVID" позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение.
Для справки:

"Путешествуй без COVID" — мобильное приложение, в которое загружаются полученные отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях. В проекте полноценно участвуют Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.

С начала июня к системе присоединился и Казахстан.
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